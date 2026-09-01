La sentida carta con la que Enzo Fernández confirmó su pase al Manchester City: “No han sido días fáciles”

El mediocampista reforzará al Manchester City en este mercado de pases

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El mercado de pases de Europa cierra con el movimiento más impactante del año. El Manchester City oficializó la contratación del mediocampista argentino Enzo Fernández tras alcanzar un acuerdo total con el Chelsea por una cifra astronómica de 140 millones de euros fijos, que con variables adicionales podría escalar hasta los 160 millones. El volante de 25 años firmó un contrato a largo plazo por 6 temporadas, comprometiéndose con la institución de los Citizens hasta junio de 2032.

El futbolista se despidió de la afición Blue con una sentida carta en redes sociales, en la que reveló las sensaciones que atravesó en las últimas horas antes de confirmar el traspaso: “Quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco lo es. La verdad es que no he estado en un buen momento. Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en el hogar de mi familia y mío. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este increíble club”.

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“Pero la vida implica tomar decisiones y ahora me encuentro ante una de esas decisiones difíciles. Ya lo dije antes, pero quiero repetirlo: le he tomado un cariño enorme a este club. Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón”, manifestó en un posteo acompañado de un video con sus mejores momentos con esta camiseta. A continuación, concluyó su misiva: “Gracias por todo el amor y el apoyo que le brindaron a mi familia y a mí durante estos años. Nunca lo olvidaré”.

El fichaje del campeón del mundo en Qatar 2022 sacudió por completo los libros de historia del fútbol inglés. Con los números acordados entre los directivos de Manchester y Londres, la operación se posiciona formalmente como la segunda transferencia más cara en la historia de la Premier League, solo superada por el propio mercado interno británico, y la más alta en lo que va del año 2026.

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Su nuevo contrato con el Manchester City es hasta junio de 2032 (Créditos: EFE/ DAVID CLIFF)

En relación con esto, el pase de Neymar del Barcelona al PSG se concretó en agosto de 2017 por 222 millones de euros, en una transferencia que se convirtió en la más cara del fútbol. El Paris Saint Germain también protagonizó otro de los grandes movimientos del mercado con Kylian Mbappé, que pasó del Mónaco al club parisino por 180 millones de euros. El fichaje se hizo en dos etapas: el delantero llegó a mediados de 2017 mediante una cesión con obligación de compra que se ejecutó en 2018.

Tras la salida de Neymar, el Barcelona respondió con la compra de Ousmane Dembélé al Borussia Dortmund por 148 millones de euros en 2017 en un acuerdo que se convirtió en el tercer pase más caro de todos los tiempos. Y el que quedó por encima del de Enzo, por ahora, sucedió el año pasado cuando el Liverpool cerró la llegada del delantero sueco Alexander Isak desde el Newcastle por 145 millones de euros.

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La llegada de Fernández al Etihad Stadium no es casualidad; fue una petición expresa y prioritaria del director técnico Enzo Maresca. El entrenador italiano, quien asumió las riendas del City este verano tras la salida de Pep Guardiola, ya dirigió al argentino en Stamford Bridge y lo considera la pieza perfecta para liderar la mitad de la cancha.

La urgencia del City por cerrar un volante de élite se incrementó tras la reestructuración de su plantilla en esta ventana de pases, donde se concretó la venta de Rodri al Barcelona por 60 millones de euros. Enzo Fernández llega para tomar ese rol de organizador y abanderado del nuevo proyecto de los Sky Blues.

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Enzo Fernández se convirtió en uno de los fichajes más caros del fútbol mundial (Reuters)

El mediocampista argentino cierra así su ciclo en el Chelsea, club al que llegó en enero de 2023 desde el Benfica por 121 millones de euros. Durante sus tres años y medio con la camiseta de los Blues, el mediocampista sumó un total de 169 partidos y 31 goles, conquistando además la UEFA Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025. A pesar de haber portado la cinta de capitán, la relación tirante con un sector de la afición tras el reciente Mundial y la salida de Maresca a principios de año aceleraron su deseo de cambiar de aire.

Hay que recordar que en el estreno de la Premier League, Fernández fue abucheado constantemente cada vez que tocó la pelota desde que ingresó como suplente a los 65 minutos del partido ante Fulham en Craven Cottage. El duelo terminó 3-2 en favor de los Blues. La reacción del público se repitió durante todo el tramo final del partido desde que Enzo ingresó en reemplazo de Romeo Lavia y prolongó una secuencia que había ocurrido días atrás en Stamford Bridge, cuando también fue abucheado por hinchas de su propio equipo.

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Con esta incorporación, el Manchester City da el golpe definitivo del mercado, sumando la jerarquía de un futbolista consolidado en el plano internacional y listo para pelear por la corona de la Premier y la Champions League.

Los 10 fichajes más caros de la historia

1- Neymar: 222 millones de euros (de Barcelona a PSG)

2- Kylian Mbappé: 180 millones de euros (de Mónaco a PSG)

3- Ousmane Dembélé: 148 millones de euros (de Borussia Dortmund a Barcelona)

4- Alexander Isak: 145 millones de euros de Newcastle a Liverpool)

5- Enzo Fernández: 140 millones de euros (de Chelsea a Manchester City)

6- Morgan Rogers: 138 millones de euros (de Aston Villa a Chelsea)

7- Elliot Anderson: 135 millones de euros (de Nottingham Forest a Manchester City)

8- Philippe Coutinho: 135 millones de euros (de Liverpool a Barcelona)

9- Joao Félix: 127 millones de euros (de Benfica a Atlético Madrid)

10- Jude Bellingham: 127 millones de euros (de Borussia Dortmund a Real Madrid)

El mensaje de despedida de Enzo Fernández

El mediocampista publicó este martes una extensa carta en redes sociales

Querido Chelsea:

Quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco lo es. La verdad es que no he estado en un buen momento.

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Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en el hogar de mi familia y mío. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este increíble club.

Créanme cuando les digo que, desde el momento en que llegué, me obsesioné con ganar y con darle a este club cada trofeo que su historia merece. Sufrimos, lloramos, me enojé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables. Juntos, en los buenos momentos y en los más difíciles.

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Vivo el fútbol de la misma manera en que vivo mi vida: con pasión y con todo mi corazón. Por eso quiero que sepan que los entiendo. Los entiendo de verdad, desde lo más profundo de mi corazón.

Pero la vida implica tomar decisiones y ahora me encuentro ante una de esas decisiones difíciles. Ya lo dije antes, pero quiero repetirlo: le he tomado un cariño enorme a este club. Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón.

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También entiendo cómo funciona el fútbol. Sé lo apasionados que son, porque yo soy igual. Y si estuviera en su lugar, probablemente pensaría de la misma manera.

Quiero agradecerle a cada uno de ustedes: al personal, al cuerpo técnico, al equipo médico, a los fisioterapeutas y a todos los que trabajan en Cobham y en esta gran institución.

A todos mis compañeros de estos años, gracias de corazón por compartir tantos momentos conmigo. Fui muy feliz aquí y les deseo lo mejor para el futuro.

Gracias por todo el amor y el apoyo que le brindaron a mi familia y a mí durante estos años. Nunca lo olvidaré.

Este grupo les dará muchas más razones para estar felices, y yo también me alegraré por ustedes. Nunca lo duden.

Siempre estarán en mi corazón, Blues. Siempre les desearé, siempre, lo mejor.

Siempre Blue.

Gracias, Chelsea. 💙

Enzo.