La polémica declaración de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México que generó críticas: “Si lo querés superar, podés”

La bailarina aseguró que tiene "un poco de autismo" y desató una ola de críticas en las redes sociales (Video: X)

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Flor Vigna lleva semanas encerrada en La Casa de los Famosos México, el reality de Televisa que desde el 26 de julio graba las 24 horas la convivencia entre celebridades. La distancia de su país, los conflictos cotidianos con sus compañeros y la presión constante del juego configuran un escenario de alta tensión emocional donde los recuerdos más personales terminan saliendo a la superficie. Fue en ese clima donde la argentina hizo una declaración que desató la polémica en redes.

En medio de una conversación con uno de sus compañeros de casa, Vigna introdujo un dato sobre sí misma que nadie esperaba: “Yo tengo un poquito de autismo y siento que es una cuestión mental, ¿viste? Que si vos lo querés superar, lo podés superar”.

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La respuesta del compañero fue inmediata y fue en sentido contrario: “No, yo no te veo autista.” Florencia, a pesar de los comentarios de sus compañeros, no retrocedió del todo pero matizó: “Pero se me va a veces un poquito.” El compañero insistió: “Tú no eres autista.”

La argentina cerró el intercambio con una frase que concentró todo el peso de la polémica posterior: “Yo sé que lo re puedo superar porque lo supero, pero pensé que lo podía superar más fácil”.

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Luego de días intensos dentro del reality, Flor Vigna se sinceró frente a la cámara y contó que quiere abandonar su lugar en el certamen (La Casa de los Famosos México - Televisa)

Las palabras circularon rápidamente y el clip se replicó en distintas plataformas con críticas hacia la postura de la participante. La caracterización del autismo como una condición mental superable por voluntad propia fue el punto que más rechazo generó, y los comentarios no tardaron en acumularse.

“Flor Vigna diciendo que es media autista pero que es algo mental que si te lo propones, podés superarlo… BYEEE”, escribió un usuario. Otro fue más directo: “¿Cómo va a ser tan ignorante? ¿Superar qué? ¡No es un problema emocional!” Alguien más sumó: “Una no quiere bardearla pero un poco se lo busca”.

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Los comentarios oscilaron entre la indignación y la ironía. “Semejante burrada dijo. Ella busca caer mal”, escribió otro usuario. Hubo también quienes apuntaron al origen del supuesto diagnóstico: “Realmente la empatía a marzo. ¿Qué diagnóstico le dieron en ChatGPT?”

En su paso por La casa de los famosos (México), la bailarina se conmovió al recordar a sus padres a la distancia

No fue la única vez en las últimas semanas que el encierro llevó a Vigna a un lugar de alta exposición emocional. Días antes, la bailarina habló de sus padres, Miguel y Viviana, y se quebró frente a las cámaras. “La verdad es que cuando éramos chiquitos no teníamos dinero, pero había mucha salud y mucha unión en mi casa. Y siendo que de tanto trabajar mis papás se separaron, tuvieron problemas de salud, se rompió la unión”, dijo con la voz entrecortada.

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Lo que siguió fue una confesión que el reality acompañó con “Mamá y papá”, una canción que escribiró la propia Vinga para sus progenitores, mientras en pantalla aparecían fotos de su infancia. “Me gustaría volver a ese momento donde había mucha salud, mucha unión y congelarlo, y que mis papás sean eternos para siempre, porque hoy lo que más miedo tengo es que no estén”, dijo la cantante.

La letra de la canción que sonó en ese momento habló en los mismos términos que ella acababa de usar: “Mamá y papá se rompieron noche y día para su niña darle un plato de comida y se perdieron demasiadas alegrías. Cada problema, más equipo y más familia. Mamá y papá se rompieron alma y cuerpo pa’ que la infancia no sea un mal recuerdo. Nos dieron vida, techo y siempre un buen ejemplo. Cómo quisiera poder congelar el tiempo”.

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El cierre de la canción retomó con exactitud el deseo que Vigna había expresado minutos antes frente a sus compañeros: “Hoy le pedí al cielo solo un favor, que sean eternos”.