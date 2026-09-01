Qué vitamina se vinculó con menos riesgo de demencia y en qué alimentos se encuentra

Un estudio de Japón asoció una mayor ingesta de riboflavina o vitamina B2 con un menor riesgo de demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las vitaminas del grupo B son esenciales para la salud cerebral y la regulación del estado de ánimo. Según Mayo Clinic, estas vitaminas participan en la producción de sustancias químicas cerebrales que afectan el ánimo y otras funciones cognitivas.

La novedad es que una mayor ingesta de vitamina B2 o riboflavina se asoció con un menor riesgo de demencia en una investigación de Japón publicada en European Journal of Clinical Nutrition que halló una reducción de hasta 49% entre quienes consumían más vitamina B2.

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El estudio también vinculó a la vitamina B6 y al folato con una menor probabilidad de deterioro, en un marco biológico que los autores relacionaron con el metabolismo energético y la regulación de la homocisteína, un compuesto asociado con la salud vascular y cerebral.

La investigación de Kishida R., Yamagishi K., Maruyama K. y colegas analizó a 4.171 adultos japoneses de entre 40 y 69 años y los siguió durante 15 años.

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La investigación publicada en European Journal of Clinical Nutrition halló una reducción de hasta 49% del riesgo de demencia entre quienes consumían más riboflavina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores advirtieron que se trató de un estudio observacional, por lo que los resultados muestran asociaciones y no prueban una relación causal; además, la dieta se midió con un único registro de 24 horas, no se relevaron suplementos de vitamina B y no fue posible distinguir enfermedad de Alzheimer de otros subtipos de demencia.

Los nuevos casos se identificaron a partir de registros del seguro nacional de cuidados a largo plazo de Japón, centrados en demencia con gravedad suficiente como para requerir asistencia diaria. Tras ajustar por edad, sexo, tamaño corporal, tabaquismo, alcohol, medicación y dieta, la riboflavina fue la vitamina con la mayor reducción del riesgo observada.

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La riboflavina mostró la asociación más fuerte

La riboflavina está presente en lácteos, huevos, carnes magras, pescado, champiñones, almendras y espinacas, mientras que la vitamina B6 y el folato se concentran en aves, salmón, legumbres, verduras de hoja verde y cereales enriquecidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente al grupo con menor consumo, el de mayor ingesta de riboflavina presentó un riesgo de demencia incapacitante 49% menor. La vitamina B6 y el folato también se vincularon con una probabilidad inferior, en torno del 20%, mientras que la vitamina B12 no mostró una relación clara; según el estudio, estas asociaciones podrían vincularse con la regulación de la homocisteína y funciones del metabolismo energético.

La asociación entre riboflavina y vitamina B6 fue más fuerte en participantes que nunca habían tenido un accidente cerebrovascular. Ese dato sugirió a los autores que estas vitaminas podrían ser relevantes en formas no vasculares de demencia.

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El hallazgo del estudio japonés apuntó a vitaminas del grupo B que cumplen funciones en el metabolismo energético y ayudan a regular la homocisteína. Según el estudio, ese compuesto se relaciona con la salud vascular y cerebral, una conexión que podría explicar parte de la asociación observada.

La vitamina B12 cumple un papel central en el mantenimiento de la función nerviosa, la salud cerebral y la síntesis de ADN (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la vitamina B12 no mostró una relación clara, según los investigadores, otro estudio publicado en Annals of Neurology reveló que los niveles bajos de vitamina B12 activa (holotranscobalamina) se asocian con una menor integridad de la materia blanca y un peor rendimiento cognitivo, mientras que los niveles totales de B12 pueden no reflejar con precisión la salud del cerebro.

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La vitamina B12 cumple un papel central en el mantenimiento de la función nerviosa, la salud cerebral y la síntesis de ADN.

Otro estudio publicado en el American Journal of Preventive Cardiology, vinculó a las vitaminas del grupo B con una reducción del riesgo de accidente cerebrovascular de entre el 10% y el 20% en quienes consumen cantidades superiores a la media.

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Qué alimentos concentran estas vitaminas B

La vitamina B6 y el folato también se vincularon con una menor probabilidad de deterioro, mientras que la vitamina B12 no mostró una relación clara con la demencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vitamina B2 o riboflavina está presente en lácteos como leche y yogur, además de huevos, carnes magras, pescado, champiñones, almendras y espinacas. También en cereales, pan y productos de grano fortificados.

La vitamina B6 aparece en aves de corral, salmón, papas, bananas, garbanzos, calabaza y frutas.

El folato se encuentra en verduras de hoja verde como espinacas y lechuga romana, además de espárragos, palta, cítricos, legumbres y cereales enriquecidos. A partir de esos datos, la recomendación es seguir un enfoque alimentario centrado en variedad de vegetales, cereales integrales y proteínas magras.

El trabajo no evaluó suplementos, de modo que sus conclusiones se limitaron a la ingesta dietética y no permitieron extrapolar el efecto a productos de complejo B.