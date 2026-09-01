Caso Loan: rechazaron apartar al juez que preside el tribunal y el juicio se reanuda con los testimonios de cuatro testigos

El juez Fermín Ceroleni seguirá encabezando el tribunal del juicio por la desaparición de Loan Peña

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó la recusación contra el juez Fermín Amado Ceroleni, presidente del debate por la desaparición de Loan Danilo Peña, por lo que el juicio se reanudará este miércoles.

El planteo había sido presentado por el defensor público oficial Enzo Di Tella, representante de Bernardino Antonio Benítez. El letrado sostuvo que existía un “temor objetivo de parcialidad” por el modo en que Ceroleni dirigió las audiencias.

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En concreto, cuestionó interrupciones durante los interrogatorios, llamados de atención, limitaciones para profundizar respuestas de testigos y diferencias en el tratamiento de las objeciones planteadas por las partes.

En esa línea, la presentación tomó como último episodio una situación ocurrida el 26 de agosto, cuando el imputado Nicolás “El Americano” Soria pidió responder únicamente las preguntas de su defensor luego de ampliar su declaración indagatoria. En un primer momento, Ceroleni le negó esa posibilidad, aunque el tribunal luego revisó esa decisión y autorizó el intercambio entre Soria y su abogado.

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Al expedirse, los jueces Eduardo Ariel Belforte, Simón Pedro Bracco y Estefanía Daniela Acosta señalaron que no se verificaron conductas de hostilidad hacia alguna de las partes ni un trato preferencial para la acusación.

Ceroleni junto a sus colegas, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco

Por el contrario, “lo que se observa es una mera disconformidad del defensor oficial para con la presidencia del debate; circunstancia que no alcanza para configurar el temor objetivo de parcialidad alegado por la parte para apartar a uno de los jueces naturales del caso”, consideraron.

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Y agregaron: “Por lo demás, se advierte que aquella discrepancia con el modo de conducción del juicio tampoco ha sido manifestada durante el desarrollo de las audiencias en las que se habrían adoptado los temperamentos sobre los que reposa su planteo, ni ha recurrido en dicho escenario a los remedios que prevé la manda procesal para intentar revertir las decisiones que a su criterio pudieron haberle ocasionado un agravio”.

Por último, el tribunal tuvo presente la reserva del caso federal formulada por Di Tella, que ahora podría recurrir la decisión ante una instancia superior.

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Nueva audiencia

La jornada de este miércoles tendrá como testigos a cuatro efectivos de la Prefectura Naval Argentina: José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño.

La audiencia también estará atravesada por la situación de Pablo Núñez, acusado junto con otras nueve personas de haber interferido en el avance de la investigación. Es que su defensor, Martín Castillo, fue detenido este lunes en el barrio porteño de Palermo.

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Martín Castillo tras ser detenido anoche en Palermo

Castillo está bajo sospecha de integrar una organización narcocriminal de Rosario vinculada a Francisco “Fran” Riquelme, un capo que en mayo pasado recibió la pena de prisión perpetua por asociación ilícita, homicidios, balaceras y extorsiones entre 2021 y 2023 en los barrios Industrial, Ludueña y Empalme Graneros de la ciudad santafesina.

La acusación sostiene que Castillo habría actuado como nexo en comunicaciones entre integrantes de esa estructura, además de oficiar como defensor particular de algunos miembros de la banda.

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La solicitud de la detención fue hecha por las fiscales Marina Vigo y Mercedes Banchio, de las unidades de Violencias Altamente Lesivas y de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación. El letrado deberá comparecer el próximo viernes en una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Ante esta situación, el tribunal del caso Loan deberá establecer quién ejercerá la representación técnica de Núñez para garantizar su derecho de defensa durante la continuidad del debate oral.

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