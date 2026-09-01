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Carla Peterson cuestionó la mirada social que convirtió a Barreda en una figura popular: “Él era culpable”

Tras el estreno, la actriz contó que la propuesta dirigida por Daniela Goggi intenta dejar atrás la fascinación social de los años noventa y recuperar el lugar de las cuatro mujeres asesinadas

Carla Peterson habló sobre la polémica de la película Barreda y cuestionó la popularidad que Ricardo Barreda tuvo tras el cuádruple femicidio de 1992 (Video: DDM, América TV)
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Carla Peterson se refirió a la repercusión social que generó, en su momento, el cuádruple femicidio cometido por Ricardo Barreda en 1992, y explicó cómo la película que protagoniza busca correrse de la mirada que durante años convirtió al asesino en una figura popular. La actriz habló en una entrevista con Mariana Fabbiani y su panel en DDM (América TV), luego del estreno de Barreda, la producción dirigida por Daniela Goggi disponible en la plataforma Prime Video.

Peterson recordó que, tras el crimen, la figura de Barreda llegó a ser celebrada por parte de la sociedad, al punto de convertirse en un fenómeno de la cultura popular. “Barreda, canciones, estampitas, tatuajes”, enumeró la actriz, en referencia al fenómeno que rodeó al caso en la década del 90. En la misma línea, Franco Torchia recordó que en aquellos años incluso circuló un proyecto para construir un monumento en su honor. “En plena década del 90, a Barreda”, señaló el periodista, y agregó que la iniciativa llegó a avanzar antes de ser descartada por la municipalidad de La Plata.

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Un hombre mayor con gafas y camisa rosa posa sentado en un sillón junto a tres mujeres en un entorno hogareño
Carla Peterson sostuvo que en los años 90 la violencia hacia las mujeres no era reconocida y eso influyó en la repercusión social del caso Barreda

Para la actriz, esa construcción social respondió a una época en la que la violencia hacia las mujeres no era reconocida como tal. “No existía la conciencia de las mujeres, de cómo éramos tratadas, de las obligaciones, de los deberes”, explicó Peterson, al describir el contexto en el que ocurrió el crimen. En ese sentido, remarcó que la Justicia y la opinión pública tendieron a poner el foco en las supuestas justificaciones del femicida, antes que en las víctimas. “Desde el principio él era culpable. Después, todo lo que pasó adelante, todo lo que siguió fue el porqué lo hizo, el tratar de justificar”, sostuvo.

Peterson interpreta en la ficción a Gladys McDonald, esposa de Barreda y una de las cuatro mujeres asesinadas junto a su suegra, Elena Arreche, y sus dos hijas, Cecilia y Adriana. La actriz remarcó que el gran desafío de la película consistió en reconstruir la identidad de esas mujeres a partir de información escasa, dado que la mayor parte del relato histórico había quedado narrado desde la perspectiva del propio asesino. “Todo lo que sabemos de Barreda es por Barreda”, señaló Torchia durante la charla, a lo que la actriz respondió que la reconstrucción se sostuvo en una investigación amplia, con testimonios de personas cercanas a la familia. “Las chicas sí hablaron con algunas amigas de las chicas, que ya son señoras”, detalló Peterson, en referencia al proceso de documentación que acompañó a la escritura del guion.

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Barreda, la pelicula
Carla Peterson interpreta a Gladys McDonald y explicó que la película reconstruye la identidad de las mujeres asesinadas con testimonios de personas cercanas a la familia

La actriz también explicó que buena parte del trabajo actoral se centró en reconstruir la vida cotidiana de las víctimas antes del crimen, más allá de la violencia final. “Lo que empezamos a construir fueron las relaciones”, señaló, y remarcó que la dirección de Goggi permitió sostener un clima de trabajo distendido pese a la dureza del material. Peterson explicó, además, que Gladys ejercía la odontología antes de casarse, aunque su marido no le permitía ejercer la profesión. “Ella hizo lo que las mujeres debían hacer en esa época, dedicarse a su casa, a sus hijas, a su marido, era como su secretaria”, relató.

Sobre la construcción del relato cinematográfico, Peterson remarcó que la película elige mostrar la subjetiva de Barreda en la escena del crimen, sin exhibir directamente a las víctimas en el momento del ataque. Según explicó, esa decisión de puesta en escena buscó despegarse de la exposición explícita de la violencia, sin perder de vista la intención de devolverles protagonismo a las mujeres asesinadas a lo largo del resto del relato. “Siempre supimos el relato solamente de Barreda y, sin embargo, esta película lo que pone es la voz de las víctimas”, resumió la conductora del ciclo durante la entrevista, una idea que la propia Peterson retomó al definir a la producción como “un peliculón” disponible exclusivamente en la plataforma de streaming.

Barreda, la película, cuenta además con las actuaciones de Luis Machín, en la piel del odontólogo condenado por el cuádruple crimen, junto a Mercedes Morán, Maite Lanata y Margarita Páez, entre otros. La producción reconstruye los hechos ocurridos el 15 de noviembre de 1992, cuando Barreda asesinó con una escopeta a su esposa, su suegra y sus dos hijas en la vivienda familiar de La Plata. El caso derivó en una condena a prisión perpetua en 1995, aunque el condenado recuperó la libertad condicional en 2011 y murió en 2020, a los 84 años.

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