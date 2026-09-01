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Receta de zapallitos rellenos con jamón y pollo, rápida y fácil

Ideal para resolver comidas diarias con pocos ingredientes y mucho sabor, esta propuesta conquista a grandes y chicos

Tres zapallitos verdes rellenos con mezcla de pollo, trozos de jamón y queso derretido en un plato.
Zapallitos rellenos dorados al horno, listos para compartir en familia y disfrutar una comida casera (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una fuente de aroma irresistible invade cualquier cocina argentina cuando se preparan zapallitos rellenos con jamón y pollo. Esta receta, común en mesas familiares, evoca esas noches frescas y charlas alrededor de la mesa, donde la comida reconforta y une.

Los zapallitos rellenos se disfrutan durante todo el año. Son una “salida rápida” cuando se busca algo nutritivo, sabroso y que no demande mucho tiempo.

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Receta de zapallitos rellenos con jamón y pollo

Los zapallitos rellenos con jamón y pollo son zapallitos redondos ahuecados, rellenos con una mezcla de pollo cocido, jamón cocido, cebolla y queso, que se gratinan en el horno hasta dorar. Perfectos para una comida rápida y completa, ideales tanto para el almuerzo como para la cena.

Además, esta preparación admite variantes según lo que tengas en la heladera: se puede incorporar sumar choclo, morrón o cambiar el tipo de queso para darle tu propio toque. Es una forma práctica de aprovechar sobras de pollo y convertirlas en un plato renovado, colorido y muy sencillo de servir en cualquier ocasión.

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Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 6 zapallitos redondos medianos
  • 200 g de pollo cocido (pechuga o muslo deshuesado)
  • 100 g de jamón cocido
  • 1 cebolla chica
  • 100 g de queso cremoso o mozzarella
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de pan rallado
  • 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  • Sal y pimienta al gusto
Tres zapallitos rellenos con queso gratinado sobre una tabla de madera, rodeados por cuencos con jamón, pollo desmenuzado, cebolla y aceite.
Así quedan los zapallitos después del gratinado: crocantes por fuera y llenos de sabor en su interior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer zapallitos rellenos con jamón y pollo, paso a paso

  1. Lavar los zapallitos y hervirlos enteros en agua con sal por 8 minutos. Retirar, dejar enfriar y cortar las tapas.
  2. Ahuecar con una cucharita, cuidando que no se rompan las paredes. Reservar la pulpa.
  3. Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con aceite hasta que quede transparente.
  4. Agregar la pulpa picada y cocinar 3 minutos, salpimentar.
  5. Incorporar el pollo cocido y el jamón, ambos picados chiquitos. Saltear 2 minutos.
  6. Retirar del fuego, dejar entibiar y sumar el huevo batido, el queso cremoso en cubitos y el pan rallado. Mezclar bien.
  7. Rellenar los zapallitos con la mezcla, presionando suavemente. Espolvorear con queso rallado.
  8. Llevar a una fuente aceitada y gratinar en horno fuerte (200 ℃) por 10 minutos, hasta que el queso se derrita y se dore la superficie.
  9. Servir calientes. Cuidar de no sobrecocer los zapallitos en el hervor inicial para evitar que se desarmen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones (1 zapallito relleno por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 170 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 10 g
  • Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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