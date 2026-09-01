Receta de zapallitos rellenos con jamón y pollo, rápida y fácil

Una fuente de aroma irresistible invade cualquier cocina argentina cuando se preparan zapallitos rellenos con jamón y pollo. Esta receta, común en mesas familiares, evoca esas noches frescas y charlas alrededor de la mesa, donde la comida reconforta y une.
Los zapallitos rellenos se disfrutan durante todo el año. Son una “salida rápida” cuando se busca algo nutritivo, sabroso y que no demande mucho tiempo.
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Receta de zapallitos rellenos con jamón y pollo
Los zapallitos rellenos con jamón y pollo son zapallitos redondos ahuecados, rellenos con una mezcla de pollo cocido, jamón cocido, cebolla y queso, que se gratinan en el horno hasta dorar. Perfectos para una comida rápida y completa, ideales tanto para el almuerzo como para la cena.
Además, esta preparación admite variantes según lo que tengas en la heladera: se puede incorporar sumar choclo, morrón o cambiar el tipo de queso para darle tu propio toque. Es una forma práctica de aprovechar sobras de pollo y convertirlas en un plato renovado, colorido y muy sencillo de servir en cualquier ocasión.
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Tiempo de preparación
Total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 6 zapallitos redondos medianos
- 200 g de pollo cocido (pechuga o muslo deshuesado)
- 100 g de jamón cocido
- 1 cebolla chica
- 100 g de queso cremoso o mozzarella
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 huevo
- 2 cucharadas de pan rallado
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- Sal y pimienta al gusto
Cómo hacer zapallitos rellenos con jamón y pollo, paso a paso
- Lavar los zapallitos y hervirlos enteros en agua con sal por 8 minutos. Retirar, dejar enfriar y cortar las tapas.
- Ahuecar con una cucharita, cuidando que no se rompan las paredes. Reservar la pulpa.
- Picar la cebolla y rehogarla en una sartén con aceite hasta que quede transparente.
- Agregar la pulpa picada y cocinar 3 minutos, salpimentar.
- Incorporar el pollo cocido y el jamón, ambos picados chiquitos. Saltear 2 minutos.
- Retirar del fuego, dejar entibiar y sumar el huevo batido, el queso cremoso en cubitos y el pan rallado. Mezclar bien.
- Rellenar los zapallitos con la mezcla, presionando suavemente. Espolvorear con queso rallado.
- Llevar a una fuente aceitada y gratinar en horno fuerte (200 ℃) por 10 minutos, hasta que el queso se derrita y se dore la superficie.
- Servir calientes. Cuidar de no sobrecocer los zapallitos en el hervor inicial para evitar que se desarmen.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones (1 zapallito relleno por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 170 kcal
- Grasas: 7 g
- Carbohidratos: 10 g
- Proteínas: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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