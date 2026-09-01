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El video viral de Emilia Mernes en una agencia de lotería durante su regreso a Nogoya, su ciudad natal

La cantante pasó por el local de un vecino durante su visita por el cumpleaños de su padre y la grabación de las cámaras de seguridad comenzó a circular en redes

El hombre, dueño de una casa de lotería de la ciudad de Entre Ríos, compartió su felicidad por el gesto de la artista (Video: Elonce)
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Un video de Emilia Mernes en una agencia lotería de Nogoyá se volvió viral durante la visita que la cantante hizo a su ciudad natal para celebrar el cumpleaños de su padre, Pedro. La secuencia, registrada por las cámaras de seguridad del local, la mostró en una escena cotidiana mientras pasaba a saludar a un vecino de toda la vida en su ciudad natal en Entre Ríos.

La grabación fue difundida por Juan, el hombre que atiende la lotería ubicada al lado de la panadería de los padres de la artista. Según contó, la cantante aprovechó unos días de descanso en familia para acercarse al negocio, como suele hacer cuando vuelve a la ciudad. El registro no tardó en circular en redes sociales y sumó repercusión por el perfil íntimo de la visita.

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"Emilia siempre que anda y puede pasa a saludar”, contó Juan, el dueño de la agencia de lotería, ubicada al lado de la panaderia familiar de la cantante (Instagram)

De acuerdo con el testimonio del vecino, el encuentro ocurrió el jueves, aunque las imágenes se compartieron más tarde para preservar la privacidad de la estadía de la cantante. En declaraciones con el canal Elonce de esa ciudad, Juan explicó que la relación con la familia viene de hace años y que la escena no tuvo nada fuera de lo habitual para quienes la conocen en la ciudad.

“Nada especial, vecinos de toda la vida. Siempre que anda y puede pasa a saludar”, señaló. También remarcó que “maneja una humildad y sencillez increíble”, al referirse al trato que mantiene la cantante cada vez que regresa a su lugar de origen.

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Emilia Mernes junto a su padre Pedro y su perro Pupi
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La cantante visitó su ciudad natal por el cumpleaños de su padre y compartió postales de la celebración

La visita de la artista a Nogoyá estuvo vinculada al cumpleaños de su papá, Pedro, con quien compartió una reunión familiar. En paralelo a la viralización del video, la cantante publicó imágenes de esos días en su cuenta secundaria de Instagram, Malaperocutie0k.

En ese álbum escribió “Díganle feliz cumpleaños al mejor guerrero” y mostró distintas postales del festejo. Entre ellas aparecieron su padre al momento de soplar las velitas, su madre mientras preparaba la torta y parte del menú familiar organizado para la ocasión.

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Gabriela, la madre de Emilia, preparó la torta pora el cumpleañero
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Pedro Mernes junto a Emilia y su hijo mayor, Gabriel

Las fotos difundidas por la artista incluyeron un asado preparado para agasajar a su padre y un plato de albóndigas con salsa que formó parte de la reunión. El contenido reforzó el carácter familiar de la visita y mostró escenas alejadas de la agenda habitual de presentaciones y exposiciones públicas.

Entre las imágenes también apareció Pupi, el perro de toda la vida de la familia de la artista, que vive en su ciudad natal junto a sus padres. El perro tiene alrededor de 12 años y forma parte del entorno más cercano de la cantante en la ciudad entrerriana.

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La mesa para el cumpleañero en su día

A fines de mayo Emilia Mernes recibió una de las distinciones más importantes de su ciudad natal. A fines de mayo, la cantante fue declarada ciudadana ilustre de Nogoyá en un acto realizado en la Casa de la Cultura y organizado por el municipio junto con el Concejo Deliberante.

Durante la ceremonia, la artista agradeció el reconocimiento y remarcó el lazo que mantiene con la ciudad entrerriana. “Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores, esos lugares que llevo conmigo donde vaya y me recuerdan siempre de dónde vengo”, expresó. En la misma línea, también afirmó que, aunque su carrera la llevó por distintos escenarios, “mi favorito siempre va a ser este”.

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Pupi, el perro de la familia de Emilia que vive junto a sus padres en Nogoyá

La distinción fue aprobada por unanimidad y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales, que destacaron su recorrido artístico y su lugar como referencia para los jóvenes. El reconocimiento sumó un marco institucional a un vínculo que la cantante mantiene activo en cada una de sus visitas, ya sea en actos públicos o en encuentros cotidianos con vecinos de toda la vida.

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