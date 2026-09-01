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Harina y abono: el truco de cocina que algunos jardineros prueban antes de los fertilizantes

Especialistas en paisajismo analizan por qué este producto ganó popularidad entre aquellos que buscan estimular la actividad biológica de la tierra, aunque advierten que su alcance real tiene límites bastante concretos que conviene conocer antes de aplicarlo

Ilustración en acuarela de dos manos juntas que sostienen un polvo blanco ante un fondo de flores de diversos colores.
Espolvorear harina en canteros se difunde como recurso casero para “mejorar” la tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Usar harina en el jardín aparece cada vez más como un recurso casero para el cuidado del suelo. La práctica circula en artículos de jardinería y consejos domésticos, aunque su utilidad exige matices. Puede aportar materia orgánica de rápida descomposición, pero no reemplaza métodos validados para el manejo de plagas ni el mejoramiento integral de la tierra.

Qué función puede cumplir la harina en el suelo

Según el sitio web especializado en hogar y estilo de vida, The Spruce, algunas personas espolvorean harina en canteros y macetas con dos objetivos. Por un lado, intentar frenar insectos pequeños o, por el otro, sumar un insumo sencillo al suelo.

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La nota citó a la paisajista Kate Schneider, quien explicó que el uso más razonable se vincula con la actividad microbiana de la tierra y no con su capacidad para actuar como repelente.

Infografía con una ilustración superior de una mano espolvoreando harina sobre la tierra y seis recuadros con gráficos explicativos.
La harina aporta carbono de descomposición rápida y puede activar microbios por un período breve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) coincide en un factor clave. Sostiene que la salud del suelo depende, entre otros factores, de la actividad de microorganismos que participan en la descomposición de la materia orgánica y en el reciclado de nutrientes.

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En ese marco, una pequeña cantidad de harina puede funcionar como aporte de carbono de degradación rápida, siempre dentro de una estrategia acotada y complementaria.

La FAO también advierte que los suelos sanos requieren de:

  • Diversidad biológica
  • Aireación
  • Materia orgánica estable
  • Manejo adecuado del agua

Esa definición permite ubicar el lugar real de este recurso: la harina puede alimentar microbios durante un período breve. Aunque no sustituye compost, cobertura vegetal, rotación ni enmiendas orgánicas más completas.

El efecto posible se vincula con la actividad biológica del suelo, no con un poder repelente comprobado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El efecto posible se vincula con la actividad biológica del suelo, no con un poder repelente comprobado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué hay dudas sobre su uso contra plagas

La hipótesis más difundida indica que el polvo podría adherirse al cuerpo o a las piezas bucales de insectos como pulgones y ácaros. Ese planteo aparece en la nota de The Spruce, aunque la propia especialista consultada puso en duda su eficacia como método principal.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda, para el control de plagas en jardines domésticos, priorizar estrategias de manejo integrado de plagas. Ese enfoque combina observación, prevención, identificación correcta del problema y uso limitado de productos o intervenciones puntuales. Dentro de ese esquema, los remedios caseros sin validación sólida ocupan un lugar secundario.

Una hilera de flores azules altas, moradas pequeñas y blancas redondas en un jardín al lado de una valla de estacas blanca y un césped verde.
La salud del suelo requiere diversidad, aireación, materia orgánica estable y manejo adecuado del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de California Agriculture and Natural Resources también señala que el control de pulgones y ácaros suele requerir medidas más precisas, entre ellas:

  • Identificación correcta de la especie
  • Monitoreo del nivel de daño
  • Lavado con agua en algunos casos
  • Poda de sectores afectados
  • Preservación de insectos benéficos
  • Uso cuidadoso de jabones insecticidas o aceites hortícolas cuando corresponde

Ese marco técnico refuerza una idea central: la harina no figura entre las herramientas más respaldadas para el control de plagas. Su aplicación indiscriminada puede generar expectativas que no se condicen con la evidencia disponible.

Montículo de polvo blanco en tierra oscura con varias hormigas marrones pequeñas alrededor. Rodean la escena plantas verdes y algunas flores moradas.
La hipótesis contra pulgones y ácaros carece de respaldo sólido como método principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipos se mencionan y cómo deberían aplicarse

Las variantes más mencionadas para este uso son trigo, arroz y maíz. La diferencia principal radica en la velocidad de descomposición. Las harinas de degradación rápida aportan energía casi inmediata a los microorganismos; otras pueden sostener ese aporte durante más tiempo.

La FAO y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) coinciden en que la incorporación de materiales orgánicos al suelo debe hacerse con criterio. El exceso de insumos de rápida fermentación puede alterar la aireación, humedad y equilibrio biológico. Por eso, la recomendación más prudente consiste en usar cantidades pequeñas sobre la superficie, sin formar capas compactas.

Casa de piedra con tejado oscuro y ventana. Hortensias azules, púrpuras y rosadas. Sendero de grava. Césped y árboles.
El manejo integrado de plagas prioriza diagnóstico, prevención, monitoreo y acciones puntuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, el criterio de aplicación debería seguir estas pautas:

  • Usar solo una cantidad fina y distribuida
  • Evitar montículos o acumulaciones densas
  • No enterrar el producto en profundidad
  • Regar luego de la aplicación para facilitar su integración superficial
  • Observar la respuesta del suelo antes de repetir

Esa precaución tiene base técnica. La FAO explica que gran parte de los organismos beneficiosos del suelo necesita oxígeno para desarrollar sus funciones. Si se forman masas húmedas y compactas, el intercambio de aire disminuye y la descomposición puede volverse menos eficiente.

Una mano con guante sostiene una pala de jardín llena de polvo blanco que cae sobre la tierra.
Aplicar capas densas puede reducir el oxígeno disponible y alterar el equilibrio del terreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué límites conviene tener en cuenta

La harina puede servir como refuerzo ocasional dentro de un manejo doméstico del jardín, especialmente cuando se busca estimular de forma acotada la actividad biológica superficial. Aun así, no debe presentarse como solución integral para recuperar tierras degradadas ni como reemplazo de prácticas básicas de fertilidad.

La FAO describe como pilares de un suelo funcional la presencia de materia orgánica diversa, estructura estable, disponibilidad de nutrientes, retención de agua y biodiversidad subterránea. En esa lista no aparece un insumo único capaz de resolver todos los problemas. El mejoramiento sostenido depende de combinar compost, restos vegetales, cobertura, riego adecuado y mínima alteración de la estructura.

En el mismo sentido, la referencia a productos de cocina como recurso de jardinería puede resultar útil solo si se evita la extrapolación. La clave está en la moderación y en el uso con objetivo específico.

Si el problema es una plaga activa, la respuesta debe partir del diagnóstico. Si el objetivo es nutrir el suelo, conviene priorizar materiales orgánicos más completos y de eficacia conocida.

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