Gero Arias habló en Infobae a la Tarde: del éxito en La Velada 6 a la disciplina que convirtió en una forma de vida

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Gero Arias llegó a La Velada del Año 6 después de meses de preparación y con una certeza: arriba del ring no alcanzaba con tener una buena condición física. Frente a Viruzz, el creador de contenido puntano tuvo que poner a prueba también la fortaleza mental que construyó durante años a través del deporte y los desafíos que lo hicieron conocido en redes.

Después de la victoria, la exposición creció todavía más. Pero detrás de las dominadas, los entrenamientos y los millones de reproducciones hay una historia personal que Arias decidió contar en Infobae a la Tarde, donde repasó su recorrido y habló con Manu Jove.

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A los 23 años, nacido en San Luis, Arias pasó de la escalada deportiva a convertirse en uno de los influencers vinculados al entrenamiento más reconocidos de Argentina. También encontró en el boxeo un nuevo desafío. “Mi base física fue a través de la escalada. Tengo una base muy grande a comparación de otros influencers, pero el mayor desafío fue mental”, explicó.

La diferencia con los deportes que había practicado antes apareció rápidamente. “Cuando arranqué en el boxeo fue algo completamente nuevo y más porque te pegan. No es lo mismo que colgarse de una grúa: ahora es vos contra el otro, con guantes y todo”, contó.

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Gero Arias contó en Infobae a la Tarde cómo llegó a La Velada 6 y qué cambió en su vida después de vencer a Viruzz (Infobae en Vivo)

Su llegada al boxeo no fue casual. Desde chico, el deporte ocupa un lugar central en su vida. A los 13 años ya entrenaba dos veces por día, tres horas por jornada, de lunes a sábado. La escalada fue su primera gran pasión y lo llevó a competir a nivel nacional. Más tarde, un desafío viral cambió su relación con las redes.

En 2023 se propuso realizar una dominada por cada día del año. El reto terminó con 366 repeticiones y una imagen que se volvió viral: Arias completando el desafío en el Obelisco. “Lo que más me mataba era pensar en todo lo que me faltaba. Empecé a desarrollar el decir: ‘¿Qué importa mañana? Mañana será problema del mañana. Hoy me tengo que enfocar en hoy’”, recordó.

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Esa forma de pensar también fue clave durante la preparación para sus peleas. En Páren­se de Manos III derrotó a Tomás Mazza y luego llegó el gran salto con su participación en La Velada 6, donde venció a Viruzz.

Sin embargo, después de la pelea apareció un problema inesperado: quedarse sin un objetivo. “Después de la pelea en La Velada, estuve un mes sin objetivo y me costó disfrutarlo. Si no siento que estoy avanzando hacia un fin, me cuesta estar presente”, reconoció.

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Tras ganar en La Velada 6, Gero Arias reconoció que pasó un mes sin objetivo y que le costó disfrutar el éxito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre detrás de las redes

Arias también habló de una parte de su historia que suele quedar detrás de los videos de entrenamiento. Contó que atravesó problemas con la ludopatía y el alcohol, y que ese período estuvo marcado por la dificultad para poner límites.

“Pasé por la ludopatía, después con el alcohol también tuve problemas. Siempre tenía esto de agarrarme de algo y no poder frenar. La peor sensación era sentir que decepcionaba a mi familia”, relató.

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El deporte y la posibilidad de tener un objetivo fueron herramientas importantes para reconstruirse, aunque aclaró que todavía es un proceso en el que trabaja. “Cuando toqué fondo pensé: ‘Me puedo seguir arruinando o aprovechar esto para ver hasta dónde soy capaz de llegar’. Siento que hasta el día de hoy es algo que sigo trabajando”, sostuvo.

Esa experiencia también explica una de las decisiones que tomó desde que aumentó su popularidad. Arias reveló que recibió propuestas de casinos online por cifras muy superiores a las que suele obtener por otras publicidades.

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“Hace un tiempo me ofrecieron 50 mil dólares por una publicidad. Capaz que los otros me pagan tres mil dólares, viene un casino y te ofrece 50 mil por una foto en Instagram”, contó. La propuesta lo llevó a hablar con su padre, quien le hizo una pregunta que terminó de definir su postura: “Fijate qué es lo que querés lograr, porque vas a terminar mandando a la gente a donde vos estuviste mucho tiempo intentando salir”. Arias decidió rechazar el dinero. “No hay plata que valga mis valores”, afirmó.

Gero Arias reveló que atravesó problemas de ludopatía y alcohol, y que el deporte fue una herramienta para reconstruirse (Infobae en Vivo)

Su posición está vinculada también con la responsabilidad que siente por la influencia que tiene sobre una audiencia joven. “Por ahí te ponen en un lugar muy arriba de idolatración y decís: ‘No hay más humano que yo’. Trato siempre de concientizar y mi entorno me ayuda a darme cuenta de la influencia que tengo sobre los pibes”, explicó.

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Después de ganar La Velada 6, su nombre quedó todavía más expuesto. Pero la entrevista dejó en claro que detrás del personaje que enfrenta desafíos físicos y busca constantemente superar sus propios límites hay una persona que también tuvo que atravesar sus propias peleas.

En el ring, Arias encontró una nueva forma de competir. Fuera de él, intenta sostener la misma lógica que lo acompañó desde sus primeros desafíos: ponerse una meta, trabajar para alcanzarla y, sobre todo, no perder de vista quién quiere ser en el camino.

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