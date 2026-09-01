Sociedad

Un tren arrolló a un hombre en la estación de Lomas de Zamora: hubo demoras y cancelaciones en la línea Roca

La víctima resultó en grave estado y fue trasladada al Hospital Luisa C. de Gandulfo. Las complicaciones en los servicios se extendieron durante una hora, aproximadamente, en plena hora pico

Un tren arrolló a un hombre en la estación de Lomas de Zamora y la línea Roca sufrió demoras y cancelaciones durante casi una hora
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Un tren arrolló a una persona en la estación de Lomas de Zamora y alteró la circulación ferroviaria de la línea Roca este martes por casi una hora, desde las 16:52 hasta que el tráfico quedó normalizado a las 17:35. La víctima sobrevivió a pesar de las heridas ocasionadas.

El incidente, que obligó a los servicios a buscar vías alternativas durante ese período, tuvo un trágico correlato humano: la persona, que se trataba de un hombre, fue trasladada con vida por un servicio de emergencias al Hospital Luisa C. de Gandulfo, aunque en grave estado, según confirmaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae.

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Transcurridos 43 minutos desde que se registró el hecho, la circulación fue liberada. Sin embargo, las demoras en los servicios se mantuvieron por un tiempo adicional como consecuencia directa del evento. Además, la situación ocurrió en plena hora pico, cuando muchas personas que trabajan en CABA buscaban la forma de regresar a sus hogares en la provincia de Buenos Aires.

La situación quedó registrada por varios usuarios que grabaron diversas estaciones de los ramales del tren Roca, en las que se notaba la acumulación de personas que esperaban la normalización del servicio.

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El lunes 24 de agosto, hace algunos días, por la mañana, los trenes de la línea Sarmiento pasaban sin detenerse en la estación Liniers, debido a que una formación atropelló a una mujer que cruzaba las vías. La mujer arrollada fue trasladada con politraumatismos a un hospital cercano después del incidente, donde los médicos de guardia pudieron estabilizarla.

La línea Sarmiento dejó de detenerse en la estación Liniers después de que una formación atropelló a una mujer de 60 años en el paso a nivel de Cuzco

Fuentes policiales consultadas por Infobae confirmaron que el accidente tuvo lugar cerca de las 6:15 en el paso a nivel de la calle Cuzco, que está situado entre la avenida Rivadavia y Ángel Honorio Roffo. Fue en ese sitio que la peatona resultó embestida por una unidad que ingresaba a la estación, en la que viajaba una multitud de pasajeros.

Con vida, la mujer de 60 años fue retirada y luego una ambulancia del SAME la llevó con policontusiones al hospital Santojanni, que queda a unos 2 kilómetros del sitio del accidente.

Por este hecho, la formación participante en el hecho permaneció detenida en las vías y los pasajeros debieron bajar y caminar por los rieles hasta el andén más cercano.

Los servicios de la línea Sarmiento continuaron sin detenerse en la estación Liniers, donde la gran cantidad de pasajeros que aguardaba quedó varada y la situación generó caos.

Unos minutos antes de las 8:00, concluyeron las pericias sobre la formación, la unidad fue removida y el paso a nivel Cuzco recuperó la circulación vehicular.

En la zona intervinieron también Bomberos de la Ciudad, agentes de Policía de la Ciudad y empleados de Trenes Argentinos.

Por otro lado, días previos, un tren también estuvo implicado en otro hecho. En ese episodio, sin embargo, la víctima falleció. Flores, barrio de Buenos Aires, vivió una tragedia de sangre durante la tarde del jueves. Mientras avanzaba por la calle Granaderos en bicicleta, un repartidor intentó atravesar la vía pese a la barrera baja y una formación del tren Sarmiento lo atropelló y le ocasionó la muerte.

Un repartidor en bicicleta murió atropellado por una formación del tren Sarmiento en Flores
En Flores, un repartidor que cruzó en bicicleta con la barrera baja murió tras ser atropellado por una formación del tren Sarmiento

De acuerdo con la información que obtuvo Infobae desde Trenes Argentinos, el hecho sucedió a las 14:10. Cuando el SAME arribó, algunos minutos después, los profesionales médicos confirmaron que el repartidor había muerto: el cuerpo permanecía debajo de la formación, y había perdido las dos piernas.

La persona fallecida tenía aproximadamente 35 años, cuya identidad no ha sido dada a conocer.

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