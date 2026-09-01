Honduras

El Liverpool cede al hondureño Keyrol Figueroa al Port Vale para la temporada 2026-27

El delantero hondureño de 20 años jugará en la League Two con el objetivo de sumar continuidad en un plantel profesional, tras una campaña destacada en la sub-21 y su estreno reciente con la Bicolor

Keyrol Figueroa dejará Liverpool para jugar cedido en Port Vale durante toda la temporada 2026-27. (Imagen retomada del Liverpool)
Keyrol Figueroa dejará Liverpool para jugar cedido en Port Vale durante toda la temporada 2026-27. (Imagen retomada del Liverpool)
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Keyrol Figueroa dejará Liverpool para jugar cedido en Port Vale durante la temporada 2026-27, una salida con la que el club inglés busca que el delantero hondureño de 20 años sume minutos en el primer equipo y acelere su desarrollo tras su reciente debut con la selección absoluta de Honduras.

La cesión llega después de una campaña en la que el atacante mostró eficacia en la categoría sub-21. De acuerdo con el comunicado del club, el futbolista anotó 12 goles en 15 partidos de la Premier League 2 la temporada pasada, mientras que el texto fuente también lo ubica con 11 tantos en 14 encuentros en esa misma competencia.

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Según The Athletic, que adelantó la operación a través del periodista James Pearce, la decisión responde al interés de Liverpool en que el joven tenga continuidad competitiva fuera de Anfield. Pearce explicó que el club considera prioritario que dispute fútbol regular en el primer equipo durante este curso.

Port Vale lo incorpora para toda la temporada en la cuarta división inglesa

El nuevo destino de Figueroa será Port Vale, equipo de la League Two, la cuarta división de Inglaterra. El club confirmó su llegada con un breve comunicado: “Nos complace confirmar que Keyrol Figueroa se ha unido a nosotros en calidad de cedido por toda la temporada procedente del Liverpool”.

La operación implica que el delantero pasará el resto de la campaña actual lejos de Anfield. El comunicado del Liverpool precisó que el préstamo abarca toda la temporada 2026-27.

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Liverpool enviará a Keyrol Figueroa a Port Vale para que sume minutos en el primer equipo y gane experiencia profesional. (Cortesía: Port Vale F.C.)
Liverpool enviará a Keyrol Figueroa a Port Vale para que sume minutos en el primer equipo y gane experiencia profesional. (Cortesía: Port Vale F.C.)

La respuesta central sobre su futuro inmediato es directa: Figueroa no debutará todavía con el primer equipo de Liverpool y jugará este año en Port Vale para ganar experiencia profesional, competir con regularidad y regresar con más opciones de pelear un lugar en la plantilla principal.

El atacante se formó en la Academia de Liverpool desde la categoría sub-14. Esta temporada había sido titular en los dos primeros partidos de la sub-21 en la Premier League 2, según el propio club.

Antes de esta cesión, su acercamiento más concreto al plantel principal había sido una convocatoria al banco de suplentes en la Carabao Cup. Arne Slot lo incluyó entre los relevos en la derrota 0-3 ante Crystal Palace en Anfield, por la cuarta ronda del torneo, el 29 de octubre de 2025, aunque no llegó a ingresar.

El préstamo llega después de su debut con Honduras

La cesión se produce poco después de otro paso importante en su carrera: su estreno con la selección mayor de Honduras. El delantero fue convocado para la fecha FIFA más reciente y sumó sus primeros minutos con la Bicolor en el amistoso ante Argentina del 6 de junio de 2026.

Keyrol Figueroa anotó 12 goles en 15 partidos de la Premier League 2 la temporada pasada con la sub-21 de Liverpool. (Imagen de cortesía)
Keyrol Figueroa anotó 12 goles en 15 partidos de la Premier League 2 la temporada pasada con la sub-21 de Liverpool. (Imagen de cortesía)

Ese debut llegó después de que definiera su futuro internacional. En mayo de 2026, Figueroa comprometió su carrera de selecciones con Honduras y el 14 de mayo la FIFA aprobó su cambio de federación, según medios nacionales.

Figueroa nació en Tegucigalpa, mientras su padre, el exfutbolista hondureño Maynor Figueroa, jugaba en Olimpia. Su madre es Sandra Norales, exbalonmanista, y en su entorno familiar también figura el futbolista Dereck Moncada.

Su infancia transcurrió entre Inglaterra y Estados Unidos por la carrera profesional de su padre, que pasó por clubes como Wigan Athletic y Hull City. En ese período obtuvo la ciudadanía estadounidense, antes de regresar a Inglaterra para integrarse a las divisiones menores de Liverpool.

El calendario de su nuevo club ya está en marcha. Port Vale visitará a Swindon Town en la League Two el martes por la noche y después continuará la temporada ante Salford City el sábado.

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