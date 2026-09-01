Tras la fallida experiencia con Jorge Sampaoli, Talleres hizo oficial la llegada de su nuevo director técnico

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Talleres de Córdoba consiguió al reemplazante de Jorge Sampaoli y eligió a Omar De Felippe como nuevo director técnico del plantel profesional. El club hizo oficial la llegada del DT que tuvo un exitoso paso por Central Córdoba de Santiago del Estero y su debut sería el próximo sábado 5 de septiembre en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo, por la fecha 8 de la Zona A del Torneo Clausura.

“A lo largo de su carrera, De Felippe se ha caracterizado por ser un entrenador trabajador, comprometido y pragmático, con una mirada puesta en el funcionamiento colectivo y en la búsqueda de soluciones dentro del campo de juego”, publicó Talleres en su sitio web oficial como bienvenida al técnico de 64 años. Además, la T repasó la trayectoria del ex combatiente de la guerra de Malvinas. “Fue campeón de la Copa Argentina junto a Central Córdoba de Santiago del Estero en el 2024, mientras que dirigiendo al Emelec en el 2015 se consagró en la primera división del fútbol ecuatoriano”, agregaron.

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“La manera de entender el fútbol de Omar de Felippe, está acompañada por valores que se consideran fundamentales para el trabajo cotidiano en una Institución como Talleres: esfuerzo, responsabilidad, compromiso y respeto. De Felippe afronta esta nueva etapa con el desafío de ponerse al frente de un equipo con la convicción de que el trabajo, la disciplina y la construcción colectiva son pilares fundamentales para afrontar lo que será la continuidad del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Con experiencia, conocimiento del fútbol argentino y una filosofía basada en el trabajo y los valores, De Felippe comienza desde este miércoles su etapa como director técnico de Talleres firmando contrato por un año”, cerró el comunicado.

Omar De Felippe fue anunciado como nuevo director técnico de Talleres de Córdoba, en reemplazo de Jorge Sampaoli (Eduardo RAPETTI / AFP)

De Felippe, entrenador con pasos por clubes como Olimpo, Quilmes, Independiente, Emelec, Vélez, Newell’s, Atlético Tucumán, Platense y Central Córdoba, asumirá en un momento delicado de Talleres, que se encuentra último en su grupo, con 5 puntos (un triunfo, dos empates y cuatro derrotas). El sábado visitará a un San Lorenzo que también se encuentra en proceso de recambio de entrenador tras la salida de Néstor Pipo Gorosito.

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El ciclo de Sampaoli en Talleres duró apenas siete fechas del certamen con los números mencionados. Tras el empate sin goles en el estadio Mario Alberto Kempes ante Central Córdoba, el club anunció su salida. “La Comisión Directiva de Talleres informa que Jorge Sampaoli ha dejado de ser el director técnico del primer equipo. Queremos agradecer a Jorge y a su cuerpo técnico —Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves— por el trabajo y la dedicación durante esta etapa. Valoramos el vínculo que supieron construir con los futbolistas y con todo el staff institucional, así como el impulso que le dieron a jugadores provenientes de nuestro fútbol formativo. Jorge y su cuerpo técnico cobrarán hasta el último día trabajado, tal como fue el compromiso asumido desde su llegada. Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal”, rezó el comunicado publicado en el sitio oficial del Matador.

Jorge Sampaoli durante su breve paso por Talleres de Córdoba (Fotobaires)

Horas después del anuncio oficial, Sampaoli recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje de despedida. “A veces, las cosas no salen”, escribió el técnico, que reconoció la imposibilidad de revertir la situación: “No pudimos. No pude. Y, en el medio, hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste. Por el bien del club, eso me lleva a dar un paso al costado”.

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El entrenador casildense de 66 años también hizo referencia al vínculo construido con el plantel y el cuerpo técnico de Talleres: “Desde los juveniles hasta los mayores. En cada entrenamiento, les juro, lo han —y lo hemos— dado todo”. Cerró su publicación con un deseo para el club: “Ojalá, cuanto antes, Talleres pueda estar bien arriba”.