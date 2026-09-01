La furia de Sasha Ferro contra el programa de streaming de Lío, su hermano: “Mañana no se salva ni uno”

En el ciclo decidieron hacer chistes acerca de la influencer y ella salió al cruce (Video: Instagram)

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La relación entre Sasha y Lionel Ferro hace tiempo que no atraviesa su mejor momento. Pero en las últimas horas la tensión entre los hermanos escaló a partir de un episodio en Solo Por Hoy, el programa de streaming que Lionel conduce junto a Julián Serrano, Martín Salwe y Luchi Patrone. Con Lauty Gram como invitado, una ronda de chistes derivó en un comentario sobre Sasha que la influencer no dejó pasar.

La dinámica del segmento era simple: cada uno tiraba un chiste y el panel reaccionaba. Lautygram fue el primero en apuntar hacia Sasha. Arrancó con “A la hermana de Lio Ferro...” pero Luchi lo frenó de inmediato y las risas del panel anticiparon hacia dónde iba el remate. Lionel puso cara de sorpresa. Parecía que ahí iba a quedar todo.

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La advertencia no alcanzó. Fue Salwe quien retomó el hilo y fue un paso más allá. Sin rodeos, lanzó un chiste de mal gusto que desató todo: “¿Por qué a la hermana de Lío Ferro le dicen parrilla vieja? Porque conoce todos los chorizos”. El panel no tardó en comenzar a reirse a carcajadas. Las cámaras, en ese momento, no enfocaron a Lionel.

Sasha Ferro cuestiona en sus redes sociales a un programa de transmisión en directo tras ser mencionada junto a su hermano Lionel Ferro.

Tras la catarata de comentarios que recibieron, decidieron bajar el video

El clip circuló rápidamente en redes y llegó a Sasha. La influencer no esperó para responder. En su primera historia compartió el fragmento del programa, que luego borraron de las redes sociales del mismo, con un texto que no dejó lugar a dudas sobre lo que pensaba del ciclo y de quienes estaban sentados en esa mesa: “Vieron cuando pensaban que no podían existir programas de stream peores, bueno acá les traigo uno con unos pelotudos tremendos”.

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La reacción generó respuestas de sus seguidores. Uno le escribió dos mensajes seguidos: “¿Cuál es el tema? Tipo pinto bardear nada más?” y “O sea de la nada pintaba insultarte, no se entiende lo gracioso.” Sasha no se guardó nada y respondió con una advertencia que abarcó a todo el panel: “Ni idea, a mí también me va a pintar mañana bardear a uno por uno porque estoy aburrida. Tengo bastante que decir de todos los que están en esa mesa.”

No fue la única historia que publicó. En una tercera, sin agregar texto propio, Sasha eligió un meme que funcionó como cierre de su postura de la noche. La imagen mostraba a una joven frente a un espejo dorado con una frase que resumió todo lo que no había dicho con palabras: “Y si me van a funar quiero que sepan que soy mucho peor”.

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El meme fue seguido por un video en el que Sasha habló directo a cámara: “Loco, encima que estoy re enojada con la vida y estoy re enojada mal, me cruzo con este reel de estos pelotudos. Mañana, mañana no se salva ni uno, posta. Mañana van a ver, van a vérselas conmigo, ¿escucharon?” Sobre el mismo video escribió una segunda capa de furia dirigida a la decisión del programa de bajar el contenido: “Y encima se dan el tupe de borrar el reel y el tiktok porque los re bardean en los comentarios. Banquensela mínimo nooo?”

"Y si me van a funar quiero que sepan que yo soy mucho peor", aseguró la influencer

El actor de Soy Luna salió a aclarar lo que sucedió detrás de escena (Instagram)

Del otro lado, Lionel decidió no quedarse en silencio. Pocas horas después del episodio publicó una historia en la que tomó distancia del chiste y explicó lo que había pasado desde su lugar: “Quiero aclarar algo del recorte que está circulando porque involucra a Sasha. Yo no sabía que iban a hacer ese chiste, me agarró completamente de sorpresa y no participé de él. De hecho, cuando terminó el programa hablé con mis compañeros porque les dije que a mí tampoco me había gustado”.

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La mención a la relación con su hermana fue directa. Lionel dejó en claro que el distanciamiento entre ambos no cambia el lugar que ella ocupa para él: “Sasha y yo podemos tener nuestras diferencias, que son nuestras, pero sigue siendo mi hermana. Y estar distanciados no significa que yo vaya a festejar que alguien haga un comentario que pueda lastimarla.”

El descargo cerró con una aclaración que buscó equilibrar la defensa de su hermana con la de sus compañeros de programa: “Todos podemos equivocarnos en vivo y tampoco quiero matar a mis compañeros por un error. Solamente quería dejar clara mi posición.”

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