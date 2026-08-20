Las 10 claves para optimizar el entrenamiento y favorecer el crecimiento muscular rápido

Ganar masa muscular depende de combinar entrenamiento de fuerza, alimentación, descanso y planificación, y no solo de levantar más peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Ganar masa muscular no depende únicamente de levantar cada vez más peso. La combinación entre intensidad, alimentación, descanso y una planificación adecuada determina buena parte de los resultados, según los especialistas consultados por GQ Magazine.

El entrenador de fuerza Rob Moal, el fisiólogo del rendimiento Mark Kovacs, y el entrenador de rendimiento Luka Hocevar explicaron cuáles son los principales factores que pueden favorecer el crecimiento muscular. Sus recomendaciones se concentran en 10 pautas relacionadas con el entrenamiento, la nutrición y la recuperación.

PUBLICIDAD

1. Entrenar cerca del fallo muscular

El desarrollo muscular está relacionado con la tensión mecánica, que aumenta cuando las repeticiones se vuelven más lentas debido al cansancio.

Kovacs explicó a GQ que las últimas repeticiones deben resultar exigentes, aunque no necesariamente sea necesario llegar al fallo absoluto.

Entrenar cerca del fallo muscular aumenta la tensión mecánica, aunque los especialistas recomiendan evitar el fallo absoluto en todas las series (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista señaló que terminar cada serie sin poder completar otra repetición puede aumentar el dolor muscular posterior y reducir la cantidad de días disponibles para entrenar.

PUBLICIDAD

Por eso, recomendó que las repeticiones finales sean difíciles y notablemente más lentas, manteniendo el control y una técnica adecuada.

2. Utilizar más peso y menos repeticiones

Otra estrategia consiste en trabajar con cargas mayores que permitan alcanzar antes las repeticiones más exigentes. Hocevar sostuvo que muchas personas no utilizan suficiente peso y situó entre 3 y 8 repeticiones un rango con elevada tensión mecánica.

PUBLICIDAD

Usar más peso y menos repeticiones, en un rango de 3 a 8, puede favorecer el crecimiento muscular al elevar la exigencia del esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el entrenador, acercarse más a los propios límites puede abrir nuevas posibilidades para estimular el desarrollo muscular.

3. Aplicar sobrecarga progresiva

El organismo se adapta al esfuerzo, por lo que mantener exactamente el mismo estímulo durante períodos prolongados puede limitar el progreso. La sobrecarga progresiva busca incrementar gradualmente la exigencia.

PUBLICIDAD

Kovacs explicó que esto puede lograrse aumentando la carga, incorporando una o dos repeticiones adicionales o utilizando un mayor rango de movimiento con el mismo peso. También recomendó registrar ejercicios, cargas, repeticiones y series para poder medir la evolución.

4. Priorizar una técnica correcta

La ejecución de cada movimiento influye tanto en el estímulo muscular como en la posibilidad de evitar lesiones. Hocevar aconsejó prestar especial atención a la fase excéntrica, es decir, al descenso de cada repetición, y dedicarle entre 2 y 3 segundos.

PUBLICIDAD

Una técnica correcta, con control de la fase excéntrica durante 2 a 3 segundos, mejora el estímulo muscular y reduce el riesgo de lesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador señaló que una técnica deficiente puede trasladar tensión innecesaria hacia las articulaciones y reducir la que recibe el músculo que se busca trabajar.

5. Consumir suficiente proteína, calorías y carbohidratos

La alimentación constituye otro de los pilares del proceso. Kovacs recomendó consumir entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Para una persona de 82 kilos, esto representa aproximadamente entre 130 y 180 gramos diarios.

PUBLICIDAD

También consideró importante mantener una ingesta energética suficiente y situó entre un 5% y un 15% por encima de las calorías de mantenimiento un rango que puede favorecer el aumento de masa muscular y limitar una acumulación innecesaria de grasa. Los carbohidratos también cumplen un papel para sostener la energía y favorecer la recuperación.

6. Utilizar suplementos cuando sea necesario

Los alimentos integrales constituyen la fuente ideal de nutrientes, aunque alcanzar determinados requerimientos puede resultar difícil para algunas personas. En ese contexto, los batidos de proteínas pueden facilitar el cumplimiento de los objetivos diarios.

PUBLICIDAD

Los alimentos integrales son la base de una alimentación adecuada para aportar proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales (Imagen Ilustrativa Infobae)

GQ también mencionó la creatina como un suplemento con potencial para favorecer el desarrollo muscular. La dosis señalada por los expertos es de entre 3 y 5 gramos diarios. Kovacs remarcó que los suplementos funcionan como complemento y no sustituyen una alimentación adecuada ni un entrenamiento constante.

7. Dar prioridad a la recuperación

El crecimiento muscular no ocurre únicamente durante las sesiones de fuerza. Hocevar explicó a GQ que el entrenamiento proporciona el estímulo, mientras que la recuperación permite las adaptaciones y el crecimiento.

PUBLICIDAD

El especialista recomendó dejar al menos uno o dos días antes de volver a trabajar el mismo grupo muscular. El descanso nocturno también ocupa un lugar central.

Los períodos de descanso y un sueño adecuado permiten que el organismo procese las adaptaciones provocadas por las sesiones de entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moal destacó la importancia del sueño y señaló que entrenar intensamente mientras se duerme mal y existe estrés constante puede dificultar el desarrollo muscular.

8. Elegir entrenamientos de cuerpo completo

Las rutinas que distribuyen distintos grupos musculares en jornadas separadas pueden generar intervalos prolongados entre estímulos.

Para personas con poco tiempo disponible, Hocevar propuso los entrenamientos de cuerpo completo, que permiten trabajar los principales grupos musculares varias veces durante la semana.

Trabajar los principales grupos musculares varias veces por semana puede ser una alternativa eficiente para quienes disponen de pocos días para entrenar (Freepik)

El entrenador indicó que trabaja con profesionales y personas con familia que rara vez pueden dedicar más de tres días semanales al entrenamiento de fuerza, por lo que este formato puede resultar práctico para mantener una frecuencia adecuada.

9. Priorizar ejercicios compuestos

Movimientos como sentadillas, peso muerto, press de hombros y dominadas involucran varios grupos musculares de manera simultánea.

Moal sostuvo que los ejercicios multiarticulares generan una importante respuesta neuroendocrina y recomendó dedicarles una parte considerable del tiempo de entrenamiento.

Los movimientos multiarticulares involucran grandes cantidades de musculatura y pueden combinarse con ejercicios de aislamiento para trabajar zonas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kovacs añadió que los ejercicios de aislamiento permiten complementar ese trabajo y concentrarse en zonas específicas como hombros, brazos, isquiotibiales y pantorrillas.

10. Variar el equipamiento

El último punto plantea combinar diferentes herramientas para modificar los estímulos. Según Moal, las barras resultan adecuadas para ejercicios compuestos; las mancuernas pueden proporcionar un estiramiento más profundo y un rango de movimiento mayor,

Por otro lado, las poleas y máquinas permiten mantener una tensión más constante durante determinados movimientos. La utilización alternada de estos recursos permite trabajar los músculos desde diferentes ángulos y evitar que el entrenamiento se limite a un único tipo de estímulo.