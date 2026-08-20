Lali Espósito volvió a la carga contra Marcelo Polino: “Me hace quedar como una ‘estrellita’ y yo no soy así”

Lali Espósito volvió a cuestionar a Marcelo Polino y afirmó que sus dichos son “una gran maldad” (Video: SQP, América TV)

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Lali Espósito volvió a cargar contra Marcelo Polino y esta vez lo hizo con más detalle y sin intermediarios. En diálogo con Yanina Latorre, la cantante desmintió punto por punto la versión del periodista, cuestionó sus motivaciones y cerró el intercambio con una frase que dejó poco margen para la interpretación: “Lo de Polino es una gran maldad y sabemos por qué”. La referencia, según la propia artista, apunta a la amistad de Polino con Fátima Florez, novia del presidente Javier Milei, como trasfondo de los ataques que recibe.

El conflicto se reactivó con el estreno de la serie biográfica de Moria Casán en Netflix. Polino, que cubría temporalmente el programa de la diva en Eltrece, relató que durante el rodaje del último capítulo Moria reunió a un grupo de amigos y que una persona decidió mantenerse aparte. “Llega La Negra Vernaci, llega La Barby, llega la Xipolitakis... y había una persona que estaba en otra habitación del Palacio que no se quiso juntar con nosotros”, dijo, sin nombrar a Lali pero dejando en claro a quién se refería. La cantante no tardó en responder y lo hizo con contundencia: “No solo es falso sino que hay pruebas claras que se pueden chequear, como por ejemplo en qué horarios grabó cada quién y las fotos y contenidos que hice”, dijo en diálogo con Ángel De Brito, reproducido en LAM (América TV).

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Lali Espósito vinculó los ataques de Marcelo Polino con su amistad con Fátima Florez, pareja de Javier Milei

En la nueva ronda de declaraciones, Yanina le escribió directamente a Lali y la artista respondió con un mensaje que la panelista leyó al aire de SQP (América TV). “Le pregunto por qué Polino se atacó de repente, porque ya la había criticado hace un montón, es rencoroso y no suelta. Y me dice: ‘De repente no. Sólo hay que ir al pasado reciente. Siempre me da’”, relató la conductora. La respuesta de Lali descartó que el conflicto sea nuevo y apuntó a una acumulación de ataques que el periodista sostiene desde hace tiempo.

La animadora también le preguntó por la versión que circulaba sobre el origen del distanciamiento: que Lali no habría asistido a un ciclo televisivo donde Polino trabajaba y que eso habría generado el enojo. La cantante lo negó de plano: “No, no lo conozco como persona. No sé qué decirte. Lo que dice para hacerme quedar como ‘estrellita’ es de mala leche, yo no soy así”, respondió. Y fue más lejos al cuestionar la coherencia del relato de Polino: “La nota que yo le di existe, hay que ir al archivo. Él va cambiando de enojo y de archivo según la nota que da”.

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Sobre su relación con Moria, Lali fue directa y descartó cualquier conflicto: “Con Moria tengo la mejor. Le mandé mensaje contándole por qué no había podido estar ese día en la premiere, cosas de la vida y el trabajo”. La propia Casán había aclarado públicamente que no hubo ningún problema y que la convocatoria a la presentación oficial había sido exclusiva para su círculo más íntimo, sin que ella controlara a quiénes sumó la plataforma.

El conflicto entre Lali Espósito y Marcelo Polino se reactivó tras el estreno de la serie biográfica de Moria Casán en Netflix

Polino, por su parte, ya había respondido desde sus historias de Instagram y ubicó el origen del distanciamiento en 2021: “Mi distanciamiento con ella es de 2021, cuando se portó para el orto conmigo. Se lo dije en su momento, frontal como siempre”. Descartó además que haya motivaciones políticas detrás de sus críticas: “No flashes ‘trasfondos políticos’: Milei ni era diputado cuando pasó, no me quieras meter en la grieta”. Y cerró con una referencia a una canción de la propia artista: “Calma. Menos Netflix mental y más realidad. Ego, bella canción”.

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Lali eligió dar por terminada su parte del cruce de una manera que prescindió de las palabras. Compartió en Instagram el clip de su participación en la serie de Moria, con ella vestida de rojo y bailando, mientras la voz de la diva describía su presencia en la producción: “Ella, la certeza de atravesar generaciones en el aquí y ahora. Pasado, presente y futuro conviven aggiornados”. La publicación funcionó al mismo tiempo como respuesta y como prueba de lo que el periodista había puesto en duda.

“Todo esto me parece muy tonto”, le había dicho Lali a Latorre en el intercambio de mensajes. Y cerró con una frase que resume su postura ante el cruce: “Me causa gracia. Ni idea por qué lo hace”.

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