10 frases de Coudet tras el empate de River: del cruce con un periodista por la altura a la explicación de su discusión con Borré

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Eduardo Coudet analizó en conferencia de prensa lo que dejó una nueva presentación de River Plate con empate 0-0 ante Independiente Santa Fe a más de 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar de Bogotá y se refirió a lo que se le viene a su equipo con el partido de Vélez por el Torneo Clausura en el horizonte, sumado a la revancha del próximo miércoles contra los colombianos en el Estadio Monumental.

“La altura tuvo un papel determinante, no es un dato menor. Sí entiendo que uno juega donde vive y los 2.600 metros los sentimos todos. Después, nos acomodamos de la manera que creíamos que mejor llegábamos teniendo que utilizar jugadores en posiciones que no estamos acostumbrados. Tuvimos un poco de suerte de no sufrir ningún contratiempo en la parte defensiva, sobre todo porque no teníamos recambio en esa zona porque tuvimos jugadores tocados que no pudieron llegar. Es un buen punto y vamos a casa con nuestra gente”, apuntó Coudet en su primera respuesta, luego de afrontar el duelo con varios lesionados, como los laterales Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

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En este sentido, el Chacho no tuvo dudas cuando le preguntaron si la Banda jugó como pudo o como quiso en Colombia: “Como pudo, esa es la realidad. Si hubiese tenido a todos disponibles, la distribución hubiese sido otra. Aunque vuelvo a repetir que acá hay 2.600 metros. Es un buen punto, después vamos al Monumental con nuestra gente y seguramente con el plantel completo. Ojalá podamos hacer un buen partido y regalarles a nuestra gente el pase a la próxima fase”.

Con base en esto, se mostró muy optimista con tener la vuelta de varios futbolistas para la revancha: “No me quiero adelantar, pero seguramente para la vuelta estarán bien Acuña, Driussi y Montiel, seguramente vamos a llegar mucho más completos”. En su última respuesta, remarcó qué espera ver de diferente la próxima semana: “Un equipo mucho más parecido al River que se vio el domingo pasado (ante Argentinos Juniors), jugando en casa, con nuestra gente, todos enchufados, con mucho más fútbol”.

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*El resumen del partido

En otro extracto de la conferencia, el técnico de 51 años fue consultado sobre la inclusión de juveniles en un panorama con tantas bajas: “No es el contexto ideal. Hay momentos donde los chicos nos van a ayudar, pero siempre en una estructura. Ninguno ha jugado en la altura, eso es un factor determinante porque los que hemos jugado sabemos qué es lo que te pasa a nivel físico. No te podés recuperar tan rápido después de los esfuerzos, es todo nuevo. Sacamos un buen punto”.

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En este punto, tuvo un curioso cruce con un periodista, a quien se lo notaba agitado haciendo la pregunta y Coudet agarró el guante para reforzar su punto sobre las consecuencias de la altura: “También estás ahogado, subiste las escaleras y estás ahogado...”. A continuación, añadió: “Hubiésemos querido jugar un poco más, pero después están las dificultades que se presentan. Hemos jugado con lo mejor que teníamos a disposición. Fue un gran punto debido a las dificultades y la altura”.

“Me hubiese gustado que vean un fútbol como se vio el otro día, pero el contexto era este y creo que todos hubiésemos firmado el empate. Nosotros siempre queremos ganar, pero me parece que volvemos bien a casa entre las dificultades y la altura”, remarcó.

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Además, Eduardo Coudet habló sobre el acalorado cruce que tuvo con Rafael Santos Borré durante el partido y le bajó el tenor a la discusión: “A veces, te cruzas con los jugadores, pero no le doy importancia, no pasa nada, ya los conozco a todos y tenemos un nivel muy bueno desde la parte humana”.

El ida y vuelta de Coudet con Borré

Por último, contó detalles de la situación de Tobías Ramírez, el zaguero central con pasado en Argentinos Juniors que empezó a sumar minutos en la Reserva antes de volver a estar a disposición del primer equipo tras sufrir una lesión: “Está jugando en Reserva porque sale después de mucho tiempo parado y le vendrá bien por el ritmo y la parte física, pero todavía le falta ritmo y eso se lo dará jugar”.

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El encuentro contra Vélez se jugará el domingo a partir de las 19:15 (hora argentina) en Núñez con la obligación de ganar para recuperar terreno en la Zona B y en la Tabla Anual.

Más tarde, será momento de enfocarse en la vuelta de los octavos de final contra Independiente Santa Fe, que se disputará el miércoles 26 de agosto a partir de las 21:30. Si supera esta fase, chocará en cuartos con el ganador de Vasco da Gama y Olimpia, que juegan este jueves desde las 19:00 en Paraguay tras igualar 0-0 en la ida.

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