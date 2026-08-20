Crimen y Justicia
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Le pidió dinero a una jubilada de La Plata, ella se negó y la atacó a golpes: el hombre quedó detenido

El episodio ocurrió en Villa Ponsati. El apresado, identificado como M. C. P., habría pedido primero un préstamo antes de cometer el asalto

Dos hombres de espaldas; uno de civil con las manos detrás de la espalda, otro con uniforme de policía que lo sujeta. Detrás, un cartel de comisaría
Un hombre es retenido por un agente de policía frente al cartel de la Comisaría La Plata 16ta. Villa Ponsati, tras ser detenido por robo (La Buena Info)
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En la madrugada de ayer miércoles, la tranquilidad del barrio Villa Ponsati se vio interrumpida por un violento episodio que dejó a una mujer de 74 años como víctima de un robo y agresión. Ahora, el atacante fue detenido.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 en una vivienda ubicada en la calle 75 entre 119 y 120, cuando un vecino, identificado como M. C. P., de 36 años, fue detenido tras ser acusado de ingresar a la fuerza al domicilio de la mujer, golpearla y sustraerle dinero en efectivo.

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La alerta se activó a través del sistema de emergencias 911, lo que Al arribar al lugar los agentes encontraron a la víctima visiblemente afectada y procedieron a recabar su declaración para reconstruir lo sucedido.

Según consta en la denuncia, la secuencia comenzó cuando M. C. P., vecino de la damnificada, se presentó en su domicilio solicitando un préstamo de $20.000. La mujer accedió al pedido, pero el hombre insistió en que necesitaba una suma mayor. Al recibir la negativa, el acusado habría optado por ingresar por la fuerza, iniciando una escalada de violencia en el interior de la vivienda.

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De acuerdo con el relato incorporado a la causa, el agresor golpeó a la mujer y la amenazó, exigiéndole que entregara el dinero que tuviera en su poder. Frente a la resistencia de la víctima, M. C. P. logró apropiarse de aproximadamente $160.000 en efectivo antes de huir del domicilio. El hecho fue calificado como un acto de extrema gravedad por las autoridades intervinientes.

Según informó el portal La Buena Info, la descripción aportada por la damnificada permitió que los policías desplegaran un operativo de búsqueda en las inmediaciones del barrio. Minutos después, lograron localizar y detener al sospechoso, quien fue trasladado a la sede policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia. Los efectivos de la Comisaría 16ta aseguraron que la aprehensión se produjo sin que el acusado ofreciera resistencia.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
El sospechoso fue detenido minutos después del hecho (Télam)

La víctima fue atendida en el lugar y luego sometida a un reconocimiento médico legal. Según el parte oficial, se encontraba en buen estado de salud, aunque presentaba lesiones leves compatibles con el forcejeo y los golpes sufridos durante el episodio. Su situación será monitoreada por personal sanitario y familiares en las próximas horas.

El expediente quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Juan Menucci. La causa fue caratulada como “Robo y Lesiones Leves”, en función de las pruebas y el testimonio aportado por la víctima. Las fuentes judiciales indicaron que se tomarán nuevas declaraciones y se analizarán registros de cámaras de seguridad de la zona para consolidar la investigación.

La Policía incautó en poder de M. C. P. una suma de dinero en efectivo cuya procedencia será verificada, así como prendas de vestir que coinciden con la descripción brindada por la víctima. El sospechoso permanece alojado en la dependencia policial mientras se resuelve su situación procesal.

Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial, mientras se aguardan peritajes y nuevas indagatorias para determinar con precisión la dinámica de los hechos y la eventual responsabilidad penal del detenido.

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