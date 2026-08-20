Sin obras ni grandes gastos: cómo reformar un departamento de alquiler para hacerlo más atractivo

Una reforma sin obra prioriza flexibilidad, resistencia y mantenimiento simple para ampliar la demanda de alquiler. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Renovar una vivienda para alquiler exige decisiones distintas a las de una reforma pensada para uso propio.

La diseñadora Kelly Wearstler, experta en optimización de espacios residenciales y gestión de proyectos, sostiene que la clave para estos inmuebles reside en priorizar un espacio flexible, resistente y fácil de mantener, con soluciones que puedan adaptarse a perfiles diversos sin elevar de forma innecesaria los costos futuros.

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1. Definir espacios que admitan usos distintos

Los ambientes multiuso funcionan mejor cuando la distribución no impone una única forma de habitarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las claves para ampliar el atractivo de un piso en alquiler consiste en evitar distribuciones demasiado rígidas. La revista de arquitectura y diseño, AD Magazine, plantea que una vivienda destinada al arrendamiento funciona mejor cuando no impone una forma cerrada de habitarla. Esa lógica apunta a estancias que puedan operar como dormitorio, despacho o cuarto de apoyo según las necesidades de cada inquilino.

El criterio también aparece en medios internacionales especializados en arquitectura e interiores. Dezeen y Architectural Digest han señalado en distintos proyectos residenciales el valor de los ambientes abiertos o de uso mixto, sobre todo en viviendas urbanas con superficie acotada.

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En ese marco, una reforma orientada al alquiler gana margen si suma enchufes en puntos estratégicos, circulaciones despejadas y una disposición que permita reorganizar muebles sin obstáculos fijos.

2. Invertir más en cocina y baño

La cocina y el baño concentran la evaluación del inmueble por su desgaste y su efecto en la decisión final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina y el baño concentran buena parte de la atención en la búsqueda de vivienda. Estas dos áreas suelen inclinar la decisión final porque muestran el nivel de actualización del inmueble y soportan un uso intensivo.

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La recomendación coincide con lo que publican medios como House Beautiful y Elle Decor, que suelen ubicar a cocina y baño entre las reformas con mayor impacto funcional y económico dentro del hogar.

En términos prácticos, eso implica dirigir una parte mayor del presupuesto a instalaciones, revestimientos y equipamiento de estas zonas antes que a recursos decorativos de corto recorrido. Son los espacios que más desgaste acumulan y los que más rápido exponen fallas de mantenimiento.

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3. Elegir materiales durables y de limpieza simple

Los materiales durables reducen recambios prematuros y bajan el costo total de mantenimiento entre contratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la selección de materiales, el objetivo no pasa por abaratar a cualquier precio, sino por reducir recambios prematuros. La recomendación de usar superficies resistentes en cocina y revestimientos de gran formato en baño, una elección que reduce juntas y simplifica la limpieza.

Esa búsqueda de durabilidad también aparece en publicaciones como Dezeen, que en sus coberturas sobre interiorismo residencial suele destacar madera tratada, piedra, superficies compactas y pavimentos preparados para un uso frecuente.

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Para un piso de alquiler, el criterio favorece materiales resistentes al agua, al calor, a los golpes y a los arañazos, además de pinturas lavables y soluciones fáciles de reponer o reparar.

4. Evitar modas demasiado marcadas

La neutralidad estética amplía el universo de interesados y evita que el departamento quede atado a una moda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vivienda destinada al alquiler necesita una identidad sobria que no quede atada a una tendencia pasajera. Architectural Digest ha insistido en varias notas sobre interiores atemporales en la conveniencia de trabajar con colores neutros, líneas simples y materiales naturales para extender la vigencia de los ambientes.

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Se advierte sobre el riesgo de replicar fórmulas muy asociadas a un momento estético preciso. El problema no es solo visual: cuanto más marcada resulta una elección, más probable es que reduzca el número de interesados.

La neutralidad no elimina el diseño, pero sí deja margen para que cada inquilino adapte la vivienda a su propio estilo.

5. Pensar la rentabilidad a largo plazo

La rentabilidad a largo plazo depende de repuestos disponibles y de la facilidad de reparación de equipos y herrajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo inicial de una reforma no agota la cuenta. Griferías, herrajes, electrodomésticos, suelos y mamparas inciden en el gasto posterior, tanto por reposición como por mantenimiento.

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Conviene optar por soluciones con recambios disponibles y asistencia técnica, una variable que puede evitar interrupciones y obras menores repetidas entre contratos.

Medios como House Beautiful y Elle Decor también han remarcado que la vida útil de los materiales y equipos pesa tanto como su precio de compra. En un mercado de alquiler, esa mirada de largo plazo ordena mejor la inversión: una reforma rentable no es la más barata al inicio, sino la que conserva prestaciones y requiere menos intervenciones con el paso de los años.

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