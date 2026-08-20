Corea del Sur estimó que el régimen norcoreano tendría entre 80 y 120 armas nucleares tras los comentarios de Trump

El ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, interviene durante una cumbre de seguridad (REUTERS/Caroline Chia)

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El ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, afirmó este jueves que Corea del Norte dispondría de un estimado de 80 a 120 armas nucleares, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que el régimen norcoreano posee 57 de estos artefactos “muy potentes”.

“Nunca se debió permitir que eso sucediera. Nunca debieron permitirlo. Si yo hubiera sido presidente, no lo habría permitido. Pero el caso es que las tiene”, añadió el mandatario estadounidense. Frente a preguntas sobre si Washington había “renunciado” a la desnuclearización norcoreana, Ahn aseguró que no lo creía. El presidente surcoreano Lee Jae-myung, partidario de reforzar la defensa nacional para disminuir la dependencia militar de Estados Unidos, afirmó que hará “todo lo posible” para colaborar en los esfuerzos de Trump por alcanzar la paz con el Norte.

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El inquilino de la Casa Blanca confirmó el miércoles que se reunirá este año con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, después de ordenar una reducción en las maniobras militares conjuntas con Seúl para evitar tensiones con Pyongyang. “Sí, me reuniré con él”, respondió Trump cuando fue consultado al respecto, mientras recorría las reformas en la casa presidencial estadounidense junto a periodistas.

Trump insinuó el lunes que mantuvo contacto con la administración del régimen norcoreano y subrayó la “muy buena relación” que mantiene con Kim Jong-un. Sin embargo, Kim Yo-jong, hermana del dictador, afirmó el martes que no tenía constancia de tales comunicaciones.

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“En cuanto a las noticias procedentes de Washington de que recientemente hubo una comunicación entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, no tengo conocimiento alguno de ello, y quizá sea lo único que desconozco en lo que respecta a la política exterior de nuestra máxima dirigencia”, afirmó Kim Yo-jong.

El dictador norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju Ae caminan durante un acto de celebración del 80.º aniversario de la Fuerza Aérea en el aeródromo de Kalma, en Wonsan (Corea del Norte)

Trump y Kim mantuvieron tres encuentros durante el primer mandato del republicano, aunque desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 no se volvieron a reunir. El presidente estadounidense aseguró el miércoles que a Kim “le irá muy bien” siempre y cuando haya “un presidente inteligente” en Washington.

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Analistas señalan que un eventual encuentro con Kim podría ofrecer a Trump una oportunidad para fortalecer su legado en política exterior antes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, previstas para noviembre. Según el profesor Park Won-gon, de la Universidad de Mujeres Ewha, la reducción de las maniobras militares entre Washington y Seúl podría facilitar el diálogo, ya que la suspensión de estos ejercicios fueron históricamente una demanda norcoreana.

El domingo, Trump anunció una reducción “considerable” de la presencia estadounidense en las maniobras anuales “Ulchi Escudo de Libertad” con Corea del Sur. El ejército surcoreano comunicó el miércoles que las maniobras concluirán el viernes 21 de agosto, en vez del 27 como estaba previsto.

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Aunque las maniobras buscan fortalecer la defensa conjunta frente a Corea del Norte, Kim Yo-jong minimizó la importancia de la modificación, calificando la reducción de escala y duración como “completamente carente de interés” y manteniendo que los ejercicios conservan su carácter “provocador y agresivo”.

Un misil vuela sobre el mar, frente a la costa occidental de la península de Corea, durante lo que la agencia estatal KCNA describe como un lanzamiento de prueba de un misil de crucero estratégico diseñado para demostrar la preparación de diversas capacidades nucleares (KCNA vía REUTERS/Archivo)

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump dispuso la suspensión de las maniobras militares estivales entre Seúl y Washington con el objetivo de facilitar el diálogo con Pyongyang.

El domingo, Trump reiteró que Seúl se negó a respaldar a Estados Unidos en la campaña para “desnuclearizar” Irán. Además, el jefe de Estado sostuvo que Corea del Sur logró persuadir a la administración de Joe Biden —quien gobernó entre 2021 y 2025— para moderar el aumento en su contribución al gasto militar compartido entre ambos aliados.

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(Con información de )