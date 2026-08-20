Revolución en Europa con los 5 fichajes que superaron los 100 millones de dólares en este mercado: el ranking y los clubes que más gastaron

Elliot Anderson, Sandro Tonali, Yan Diomandé, Mateus Fernandes y Morgan Rogers lideran el ranking de los pases más caros del mercado europeo

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A dos semanas de la culminación del libro de pases en el fútbol europeo, se dieron ventas que superaron los 100 millones de dólares, generando una revolución en el mercado. Clubes como Chelsea, Manchester City, Tottenham y Real Madrid protagonizaron las cinco operaciones más impactantes con desembolsos que rompieron barreras históricas.

En la cima del ranking de la temporada 2026/27 asoma la transferencia de Morgan Rogers desde Aston Villa al Chelsea. El media punta de 23 años, que disputó el Mundial 2026 con Inglaterra, llegó a Stamford Bridge a cambio de 138 millones de euros (unos 161 millones de dólares) luego de anotar 21 goles en 85 apariciones con los Villanos. La operación, confirmada el 21 de julio, superó cualquier desembolso previo por un futbolista de nacionalidad inglesa, según la información del sitio Transfermarkt, especialista en cuestiones de mercado.

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A apenas cuatro millones de dólares de distancia, el Manchester City desembolsó USD 157,5 millones por Elliot Anderson, mediocampista de 23 años que llega desde el Nottingham Forest para cubrir el vacío que dejó el español Rodri, traspasado al Barcelona. De acuerdo con The Guardian, el City batió su propio récord de transferencia por un jugador que fue uno de los más determinantes de la Premier League la temporada pasada y realizó una gran Copa del Mundo en el equipo de Thomas Tuchel, que terminó tercero.

Elliot Anderson y Morgan Rogers volverán a enfrentarse en la Premier League pero con distintas camisetas (Reuters/Lee Smith)

El tercer pase por encima del umbral de los 100 millones de dólares lo protagonizó el Real Madrid, que pagó USD 136,3 millones al RB Leipzig por Yan Diomandé, extremo marfileño de 19 años que se convirtió en el jugador africano más caro de la historia, por encima de Nicolás Pepé. El acuerdo, cerrado el 6 de agosto, puede escalar hasta los 145 millones de dólares si se activan todos los bonos de rendimiento, de acuerdo con lo publicado por el diario Marca. Otros clubes como Liverpool y el PSG también habían disputado su firma, pero el Merengue se impuso y José Mourinho disfrutará de la nueva joya.

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Más allá de este podio, el mercado registró otras operaciones adicionales de enorme calibre que completan el ranking de los diez pases más caros del verano europeo. Por ejemplo, Tottenham Hotspur fue el club más activo entre los equipos sin Champions League, con dos fichajes de primer nivel. El 6 de julio cerró la llegada del italiano Sandro Tonali desde el Newcastle United por unos 126 millones de dólares (podría escalar a los 136 millones con las variables), tal como menciona The Guardian. Días antes, el 2 de julio, ya había incorporado al portugués Mateus Fernandes, procedente del West Ham, por 107,9 millones. Los Spurs, que se desprendieron de Cristian Cuti Romero acumulan así más de 260 millones de euros en fichajes durante este mercado.

Yan Diomandé, el delantero marfileño que fue transferido al Real Madrid de Mourinho en este mercado de pases (Real Madrid)

Por su parte, el Arsenal, campeón de la Premier League la temporada pasada y finalista de la Champions, apostó por Bruno Guimarães como su refuerzo estrella. El mediocampista brasileño de 28 años abandonó el Newcastle el 8 de agosto por casi 96 millones de dólares para sumarse al proyecto de Mikel Arteta. Según informó The Athletic, el jugador llevaba tiempo en la agenda de los Gunners y su salida de St. James’ Park se produjo tras la venta previa de Tonali y Anthony Gordon.

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Gordon, precisamente, protagonizó una de las operaciones más llamativas del mercado con su traspaso al FC Barcelona por casi 94 millones de dólares, completado el 1 de julio, de acuerdo con las cifras publicadas por la BBC y The Sun. El extremo inglés de 25 años se convirtió en el séptimo fichaje más caro de la historia del club catalán, con 39 goles en 152 partidos con el Newcastle como aval y una participación exitosa en el Mundial con la selección de los Tres Leones.

El inglés Anthony Gordon, flamante refuerzo del Barcelona (REUTERS/Stefan Wermuth)

En Italia, el histórico Milan hizo su mayor apuesta del verano con la incorporación del delantero portugués Gonçalo Ramos, procedente del PSG, por 87,5 millones de dólares sin contar los bonos. El goleador de 25 años, que marcó 45 tantos en tres temporadas con el club parisino, se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Rossonero y estará bajo las órdenes de su compatriota Ruben Amorim.

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El noveno lugar del ranking lo ocupa el defensor central Jérémy Jacquet, de 21 años, que pasó del Rennes al Liverpool por casi 70 millones de dólares. El francés llega al Anfield para ocupar el puesto dejado por Ibrahima Konaté, quien abandonó el club como agente libre. Según informó FootballTransfers, el Chelsea había intentado ficharlo en el mercado de invierno sin éxito.

El portugués Goncalo Ramos comienza a pagar con goles en el Milan ( REUTERS/Kacper Pempel)

Otro defensor francés con paso en la Copa del Mundo cierra el Top 10: Maxence Lacroix se sumó al Chelsea desde el Crystal Palace por 60.7 millones de dólares, en otra muestra del gasto desenfrenado del club londinense, que acumula más de 408 millones de euros en contrataciones durante este mercado, indicó The Telegraph.

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Fuera del top 10, el mercado dejó otras operaciones de relevancia. El FC Barcelona cerró el fichaje de Rodri desde el Manchester City por un acuerdo base de 65,4 millones de dólares (60 millones de euros), con bonus que podrían elevar la cifra total hasta los 83,4 millones (76,5 millones de euros), según confirmaron fuentes a ESPN y The Athletic. El mediocampista español de 30 años, ganador del Balón de Oro 2024, firmó un contrato de cuatro años con el club catalán.

El Fútbol Club Barcelona presenta a Rodri como nuevo jugador en el estadio Spotify Camp Nou, Barcelona (REUTERS/Bruna Casas)

Juventus incorporó al delantero francés Randal Kolo Muani desde el PSG por 44,7 millones de dólares y al extremo bosnio Kerim Alajbegović en otra apuesta ofensiva. El Atlético de Madrid reforzó su plantilla con tres fichajes de peso: el capitán del Sporting Lisboa, Morten Hjulmand, el lateral del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo y el mediapunta Kang-In Lee, procedente del PSG por 43,6 millones de dólares.

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Con el cierre de la ventana de fichajes a la vuelta de la esquina, los rumores más explosivos del mercado giran en torno a dos nombres propios. Enzo Fernández, del Chelsea, tiene al Manchester City como principal pretendiente. El club de la Premier League dejó vencer el plazo fijado por el club de Londres para ofertas de 130,8 millones de dólares sin presentar una oferta formal, pero sigue interesado, aunque ahora deberá pagar más, según reportó The Independent.

La otra gran novela es la de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, que manifestó públicamente su deseo de pasar al Barcelona. El CEO del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, declaró que el club no aceptaría ni 200 millones de euros por el ex atacante del Manchester City, quien ni siquiera fue al banco de suplentes para el debut en La Liga del equipo colchonero. El Barcelona, que negocia la operación en paralelo a otras alternativas como el colombiano Luis Suárez del Sporting Lisboa, no se da por vencido, aunque el Arsenal también sigue su situación de cerca.

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EL RANKING DE LOS CINCO PASES MÁS CAROS DE EUROPA EN LA TEMPORADA 2026/27

Morgan Rogers — Aston Villa → Chelsea — USD 161.000.000 Elliot Anderson — Nottingham Forest → Manchester City — USD 157.500.000 Yan Diomandé — RB Leipzig → Real Madrid — USD 136.300.000 (hasta $145 millones con bonos) Sandro Tonali — Newcastle → Tottenham — USD 126.000.000 (hasta $136 millones con variables) Mateus Fernandes — West Ham → Tottenham — USD 107.900.000 Bruno Guimarães — Newcastle → Arsenal — USD 96.000.000 Anthony Gordon — Newcastle → Barcelona — USD 94.000.000 Gonçalo Ramos — PSG → AC Milan — USD 87.500.000 Jérémy Jacquet — Rennes → Liverpool — USD 70.000.000 Maxence Lacroix — Crystal Palace → Chelsea — USD 60.700.000

(*) Montos no oficiales realizados según estimaciones periodísticas.