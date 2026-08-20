Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita

La Prestación por Desempleo de ANSES alcanza a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desempleados por motivos ajenos a su voluntad (ANSES)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga una ayuda económica a trabajadores bajo relación de dependencia que quedaron desempleados por motivos ajenos a su voluntad. Este respaldo alcanza tanto a quienes fueron despedidos sin causa como a quienes finalizaron un contrato en condiciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo tiene como objetivo principal acompañar la transición entre la pérdida del empleo y la reinserción laboral, brindando un ingreso temporal que amortigüe el impacto financiero.

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Para canalizar la ayuda, ANSES habilita una cuenta bancaria específica a nombre del beneficiario, conocida como Caja de Ahorro de la Seguridad Social, que permite operar con tarjeta de débito y acceder a los fondos de manera segura.

El esquema prevé que, si el solicitante ya percibe otros beneficios de ANSES en una cuenta bancaria, la prestación se deposite en la misma. También es posible solicitar a la entidad financiera la adecuación de una cuenta personal para su uso como cuenta de la seguridad social.

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Además, la prestación puede percibirse en simultáneo con otras asignaciones familiares, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignación por prenatal, pagos por nacimiento o adopción, ayuda escolar anual y asignación por matrimonio. De esta forma, se garantiza un respaldo económico durante el período de búsqueda de empleo.

De cuánto es la Prestación por Desempleo de ANSES

ANSES deposita la Prestación por Desempleo en una Caja de Ahorro de la Seguridad Social o en la misma cuenta donde el beneficiario ya cobra otras prestaciones (REUTERS/Francisco Loureiro)

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en función del salario recibido y los aportes realizados durante los tres años previos a la solicitud. La ayuda se distribuye en cuotas mensuales, que pueden oscilar entre dos y doce pagos, dependiendo del tiempo trabajado y la modalidad de contratación. Para quienes superan los 45 años, la duración del beneficio puede ampliarse hasta seis meses adicionales, ofreciendo un periodo extendido de respaldo económico.

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La evaluación para definir tanto la cantidad de cuotas como el monto mensual se basa en el historial laboral y las remuneraciones anteriores al cese del vínculo. Una vez otorgada la prestación, ANSES deposita el dinero en una cuenta bancaria específica, a la que se accede mediante una tarjeta de débito.

Quiénes pueden acceder

El acceso está reservado a quienes hayan perdido su puesto bajo relación de dependencia por motivos ajenos a su voluntad. Los empleados permanentes deben demostrar al menos seis meses de aportes registrados dentro de los tres años previos a la desvinculación. Para quienes tuvieron empleos eventuales o de temporada, se exige menos de 12 meses trabajados en los últimos tres años, pero sí más de 90 días de actividad en el año anterior al cese.

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Este beneficio se otorga ante despidos sin causa, finalización de contratos a plazo fijo o situaciones contempladas por la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo casos de renuncia voluntaria o despido con causa justificada. La prestación brinda respaldo económico a quienes cumplen estos requisitos, acompañando el proceso de búsqueda de una nueva oportunidad laboral.

Qué documentación es necesaria para acceder a la Prestación por Desempleo

El trámite de la Prestación por Desempleo de ANSES exige DNI y constancias de desvinculación laboral, y puede hacerse online por Atención Virtual o en una oficina con turno

Para acceder a la Prestación por Desempleo, es imprescindible presentar documentación que respalde tanto la identidad del solicitante como su condición de desempleado. Se exige el Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y copia, junto con la constancia de desvinculación laboral, que varía según el motivo de la pérdida del empleo.

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Entre los comprobantes admitidos se encuentran:

Despido sin causa: telegrama de despido, carta documento o nota firmada por el empleador con certificación.

Quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico que confirme la disolución del contrato, sentencia judicial autenticada, telegrama que informe el cese o la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

Extinción del contrato por decisión del trabajador con causa justificada: telegramas de intimación y de desvinculación enviados por el trabajador.

Finalización de contrato a plazo fijo: copia del contrato vencido.

Fallecimiento del empleador: copia certificada del acta de defunción.

Problemas de salud al momento del cese: certificado médico que indique la aptitud laboral para desempeñar tareas acordes a la condición del solicitante.

El trámite puede realizarse de forma online a través del sitio oficial de ANSES, en la sección “Atención Virtual”, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Para quienes no dispongan de clave, es posible generarla en el momento siguiendo los pasos de la plataforma. También se puede optar por la gestión presencial, solicitando turno previo y presentándose en una oficina de ANSES con la documentación correspondiente.

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