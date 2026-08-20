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Cómo limpiar los zócalos sin esfuerzo: 4 métodos simples y efectivos

El mantenimiento del hogar puede volverse más llevadero cuando se incorporan recursos prácticos que reducen el desgaste físico y ayudan a sostener la higiene de superficies poco accesibles

Manos con guantes rosas sostienen un paño y un pulverizador mientras limpian un piso de madera; también se ven jeans azules y zapatillas blancas.
La limpieza frecuente y la ventilación reducen el polvo y otros contaminantes en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El polvo doméstico suele acumularse en una de las zonas más visibles y menos cómodas de limpiar: los zócalos. Mantener esos bordes libres de suciedad sin arrodillarse ni agacharse de forma constante es posible.

Realizarlo con herramientas comunes y con una rutina periódica es la formula, de acuerdo con especialistas recogidos por The Spruce y con pautas de organismos sanitarios sobre control del polvo en interiores.

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La acumulación de partículas en superficies bajas no responde solo a una cuestión estética. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que la limpieza frecuente y la ventilación ayudan a reducir el polvo y otros contaminantes en espacios cerrados. Mientras que el uso de paños húmedos evita que parte de ese material vuelva al aire. En esa línea, reunió cuatro métodos para limpiar zócalos con menos esfuerzo físico.

Infografía ilustra a una mujer limpiando zócalos de pie, con imágenes de aspiradora, mopa plana, plumero, escoba con paño y recomendaciones de limpieza.
Los zócalos concentran partículas por su cercanía al piso y por el tránsito diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aspiradora con accesorio de cepillo

Una primera opción consiste en usar la aspiradora con un cabezal de cepillo suave para retirar el polvo suelto antes de aplicar humedad. El medio estadounidense especializado en contenidos de hogar y estilo de vida, The Spruce, indicó que ese paso previo reduce el riesgo de arrastrar la suciedad y formar una capa más difícil de remover sobre la superficie.

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La recomendación coincide con las pautas de la EPA, que sugiere aspirar alfombras y muebles al menos una vez por semana y considerar equipos con filtro HEPA para limitar la recirculación de partículas. Esa orientación resulta útil en hogares donde el polvo se deposita con rapidez en molduras, esquinas y bordes cercanos al piso.

El accesorio correcto también permite alcanzar ranuras o perfiles angostos sin exigir posturas incómodas. Según detalló el medio, la clave está en retirar primero el polvo seco y dejar la limpieza húmeda para una segunda pasada, solo si todavía quedan marcas.

Un hombre utiliza una aspiradora sin cable de color gris y morado con un cepillo suave para limpiar el zócalo blanco de una pared en una habitación con piso de madera.
La aspiración previa con cepillo suave retira suciedad suelta y evita arrastre sobre la pintura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mopa plana para pasar en seco o húmedo

Otra herramienta señalada es la mopa plana, habitual en la limpieza de pisos y útil también para recorrer zócalos y paredes bajas. Su formato permite trabajar de pie y cubrir tramos largos con un movimiento continuo.

La American Lung Association recomienda incorporar el desempolvado a la rutina habitual. Y usar una mopa húmeda, un paño húmedo o un plumero capaz de atrapar partículas, con el fin de reducir la cantidad de polvo que vuelve a dispersarse en el ambiente. Esa indicación respalda el uso de mopas apenas humedecidas para superficies donde el polvo se adhiere con facilidad.

The Spruce añadió que también puede utilizarse un cabezal seco para dar una pasada final y retirar restos de humedad. Ese recurso puede ser útil en zócalos pintados o en superficies donde conviene evitar que el agua permanezca demasiado tiempo.

Una persona adulta de pie usa una mopa plana rectangular para limpiar un zócalo blanco en una sala de estar con piso de madera clara junto a una ventana.
La mopa plana permite recorrer tramos largos de zócalos sin agacharse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plumero de mango largo para mantenimiento frecuente

Para una limpieza ligera, se destacó el plumero de mango largo como una de las alternativas más simples. La ventaja principal es que permite alcanzar todos los bordes desde una posición erguida y resolver el mantenimiento de manera rápida entre limpiezas más profundas.

Esa frecuencia cobra relevancia porque los zócalos, por su ubicación, concentran suciedad de forma constante. Un plumero extensible no reemplaza una limpieza a fondo cuando hay grasa o manchas, pero sí puede evitar una acumulación mayor entre una pasada y la siguiente.

Hombre de edad media con suéter beige limpia el zócalo de un pasillo blanco con piso de madera, usando un plumero extensible gris.
El plumero de mango largo sostiene el mantenimiento entre limpiezas profundas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escoba con paño de microfibra como opción casera

La cuarta idea consiste en adaptar una escoba con un paño de microfibra sujeto a las cerdas. Según The Spruce, ese método ofrece una solución económica para limpiar zócalos de pie y alcanzar rincones sin comprar herramientas nuevas.

La microfibra figura de forma recurrente en las guías de control del polvo. La EPA recomienda quitar el polvo con un paño húmedo para evitar que vuelva al aire, mientras que la guía del Western States Pediatric Environmental Health Specialty Unit menciona de forma explícita los paños húmedos de microfibra como parte de la limpieza semanal.

Joven de pie con sudadera gris y jeans limpia un zócalo de madera en una cocina con azulejos. Usa una escoba amarilla con paño verde.
Una escoba con paño de microfibra ofrece una alternativa económica para limpiar de pie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si después de una primera pasada todavía quedan marcas, puede ser necesario repetir el proceso con agua limpia y un paño renovado. También hay diseños con relieves, esquinas o superficies horizontales y verticales que pueden requerir un repaso manual más cercano para retirar la suciedad adherida.

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