Darío Barassi reveló el reclamo de su esposa por falta de actividad sexual: “Me dan calambres teniendo relaciones”

Darío Barassi reveló el reclamo de su esposa por la falta de actividad sexual

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En medio del éxito de Ahora Caigo (Eltrece), el estreno de la película Canelones y la llegada de la serie Gutiérrez is Mai Neim, Darío Barassi vive un gran presente profesional. Sin embargo, lejos de las cámaras, la vida del conductor no es color de rosa. En las últimas horas, el actor abrió la puerta de su intimidad y reveló el reclamo de su esposa por la falta de actividad sexual.

Todo sucedió cuando Barassi chaló con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, el ciclo de Eltrece. Allí, el comunicador admitió que esa intensidad laboral tuvo impacto en la intimidad de su vida familiar. “No es un momento tan sexual de mi vida”, respondió Darío ante la consulta inicial de la figura de la tele. Instantes después, el conductor explicó que su pareja le había dicho una frase que prefirió no reproducir al aire para no exponerla, ya que se trata de una profesional ajena al mundo del espectáculo. Además, el animador aclaró que el planteo estuvo ligado de forma directa a la falta de actividad sexual.

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A medida que avanzó el intercambio en la pantalla, Pergolini intentó profundizar en el tema y quiso saber si se trataba de un reclamo aislado o repetido. Barassi evitó revelar el contenido exacto de la frase, aunque dio algunas precisiones sobre el tono. “Fue muy gracioso, muy gracioso. Fue un comentario cortito”, sostuvo, antes de agregar que la observación de su esposa había tenido apenas “un, dos, tres, cuatro palabras”.

La charla sumó otro momento cuando Mario Pergolini deslizó que, después de esa advertencia, el actor y conductor podría sentir que al regresar a su casa no tendría demasiado margen para postergar la situación. Barassi siguió la broma y contestó: “Hoy como sea, en casa, pasa, sí”, en una respuesta que despertó risas en el estudio.

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El conductor enfrentó a la figura de la tele al percatarse que incorporó uno de sus conocidos gestos

Durante la entrevista, Barassi también buscó poner el asunto en contexto y explicó que la dinámica de la pareja está atravesada por las obligaciones cotidianas. “Dos hijas, los dos trabajamos”, señaló al justificar que la falta de intimidad responde a un código de pareja y a la dificultad de compatibilizar los tiempos personales con la vida laboral y familiar.

El intercambio cerró con nuevas bromas sobre el paso del tiempo y el estado físico del conductor. Cuando Pergolini insinuó que la situación podía llevar bastante tiempo, Barassi respondió que no se trataba de un período tan extenso. Después, sumó un comentario sobre su cuerpo y su necesidad de elongar, en línea con el tono distendido que mantuvo toda la conversación.

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En otro de los tramos de la charla, Barassi confrontó al conductor al aire por un gesto que Pergolini le había copiado. El cruce surgió en medio de una entrevista distendida en la que Darío frenó la conversación para hacer una observación directa. “¿Puedo decir un par de cosas sin que te ofendas?”, le planteó a Mario. La respuesta del conductor mantuvo el tono del intercambio: “Y ya cuando me aclaran es porque me voy a ofender, me parece”.

Darío Barassi reveló en Otro Día Perdido que su esposa le hizo un reclamo por la falta de actividad sexual

A partir de ese momento, el conductor de Ahora Caigo expuso qué había detectado en el aire. “Noto ciertos..., esta habladita al costado, ¿qué está pasando?”, lanzó Barassi al notar un recurso expresivo que asoció con su propio estilo. Del otro lado, Pergolini admitió la situación casi de inmediato: “Es cierto, pero yo admito que... Uy, se dio cuenta”.

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La reacción del actor y presentador sumó una frase que terminó de darle forma al momento. “Ay, Mariano, eso es mío, hijo. O sea, la tele es toda tuya, pero esa dejámela”, le dijo a Pergolini, en una escena que mezcló reclamo y humor dentro del estudio de eltrece.

Lejos de escalar, el intercambio siguió en tono amable. Pergolini intentó defenderse con una respuesta breve: “Sí, es cierto. No, bueno, está bien. Yo ya hacía esto igual”. Barassi, entonces, sostuvo su postura, aunque sin abandonar la complicidad del diálogo: “Por eso te escuché y dije: bueno, sí lo voy a marcar”.

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Después de ese cruce, la conversación viró hacia la experiencia del invitado dentro del ciclo. Allí, Darío Barassi elogió las condiciones de producción de Otro Día Perdido y hasta detalló lo que encontró en su camarín. “El camerino es divino, todas las fotos, todo armadito. Tenía un pebete de jamón y queso. Tenía la gaseosa light que a mí me gusta. Había hielo, había limón, habían caramelos”, enumeró.

En ese mismo tramo, el conductor también dejó una definición sobre el envío de Mario Pergolini. “Es el mejor programa de la tele argentina en la actualidad”, afirmó Barassi antes de aclarar, con ironía, que no lo decía por complacencia.

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