Boca Juniors: la lista de ocho futbolistas que ya se fueron en este mercado de pases y los dos que podrían emigrar

Juan Román Riquelme y Rodolfo Arruabarrena

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Boca incorporó a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia en busca de nutrir su plantel para ir en busca de la Sudamericana, el Clausura, la Copa Argentina, la clasificación a la Libertadores 2027 y el primer puesto en la Tabla Anual. Sin embargo, en paralelo, llevó a cabo un éxodo de futbolistas que se alejaron definitiva o temporalmente de la institución. Se destacaron casos emblemáticos como el de Edinson Cavani y el de algunos juveniles, pero lo concreto es que Juan Román Riquelme y Rodolfo Arruabarrena optaron por hacer una marcada limpieza de cara al segundo semestre del año.

A la espera de lo que suceda con el futuro de Exequiel Zeballos, quien aguarda por ser transferido al fútbol europeo sobre el cierre de la ventana en el Viejo Continente (será el martes 1° de septiembre), y con el mediocampista surgido en la cantera Mauricio Benítez en busca de nuevos horizontes tras su paso por el fútbol belga, ya son diez los jugadores que se marcharon por diferentes vías: rescisión, transferencia definitiva y préstamo. El profesional de renombre que todavía se entrena a contra turno y culminará su vínculo a fin de año es Juan Ramírez.

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La lista de los 10 futbolistas que se fueron de Boca en este mercado:

Edinson Cavani (libre): otro que finalizó su contrato antes de tiempo. A los 39 años, se recupera de una lesión lumbar que le demandó más tiempo de lo previsto con tratamientos para aliviar el dolor. Percibía uno de los salarios más altos del fútbol argentino. Desea retirarse dentro de una cancha y medios uruguayos aseguran que tiene ofertas para culminar su carrera profesional allí. Desde su arribo a Boca a mediados de 2023, no consiguió lograr títulos.

Ander Herrera (Zaragoza): tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, decidió cortar antes de tiempo su contrato (vencía a fin de año) para firmar en el club español, que milita en la tercera división. Tiene 37 años y transita la recta final de su carrera. Su paso por el Xeneize estuvo marcado por incontables lesiones que lo obligaron a estar mucho tiempo fuera de las canchas.

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Nicolás Orsini (Barracas Central): también rescindió su contrato en la Ribera luego de entrenarse de forma particular en el primer semestre del año, ya que no fue tenido en cuenta por Claudio Úbeda para partidos oficiales. Firmó en el Guapo, aunque todavía no sumó minutos ya que necesita adquirir ritmo futbolístico. Su último encuentro oficial fue en diciembre de 2025 con la camiseta de Platense.

Marcelo Saracchi (Houston Dynamo): transferido a la MLS en aproximadamente un millón de dólares limpios para Boca, ya que el 30% de su ficha le pertenecía al Alavés de España. El lateral izquierdo de 28 años venía de una cesión en Celtic de Escocia y no iba a ser tenido en cuenta. Además, liberó un cupo de extranjero que el conjunto de la ribera necesitaba. Final definitivo para un discreto paso por el club.

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Lucas Janson, a préstamo a Gimnasia La Plata

Lucas Janson (GELP): a préstamo por un año a Gimnasia La Plata, donde ya ingresó en tres partidos. Muy resistido por el hincha de Boca en los últimos tiempos, el ex Tigre y Vélez optó por adquirir rodaje y relanzar su carrera a los 31 años. Volverá a la Ribera a falta de un semestre para finalizar su contrato.

Agustín Martegani (Independiente Medellín): firmó a préstamo por un año con una opción de compra valuada en USD 1,8 millones, según trascendió extraoficialmente. Causó buena impresión con sus primeras apariciones en el elenco colombiano. El mediocampista de 26 años había jugado un solo partido oficial con la camiseta de Boca en el último año y medio (en febrero de 2025 ante Aldosivi).

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Iker Zufiaurre (Albion FC): el extremo de 21 años firmó por un año en el club uruguayo, donde ya ingresó unos minutos en la derrota con Liverpool. Su objetivo será sumar experiencia y ganarse un lugar para hacerse un nombre en Uruguay.

Barinaga y Weigandt, a un paso de dejar Boca

Santiago Zampieri (Montevideo City Torque): el lateral izquierdo de 19 años no llegó a debutar en Boca y sí lo hizo como profesional en el club uruguayo que ayer definió su serie de octavos de final de Copa Sudamericana ante Tigre. Gracias a su salida al exterior, el Xeneize guarda un cupo para reforzarse en este mercado.

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Juan Barinaga (Racing): negocian con la Academia un préstamo por un año con opción de compra. Boca se lo compró a Belgrano por 3 millones de dólares a mediados de junio de 2024 y nunca logró de afirmarse como titular. De hecho, arrancó en el once de la mano de Claudio Úbeda este año, pero perdió el puesto primero con Marcelo Weigandt y luego con Malcom Braida. Arruabarrena no iba a tenerlo en cuenta. Había descartado a Peñarol de Montevideo e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Marcelo Weigandt (Liga de Quito): otro que se podría ir cedido por un año con opción de compra. El Chelo jugó varios partidos en el primer semestre del año con Boca, pero no terminó de convencer con su nivel y Arruabarrena, que pidió a Leandro Lozano de Argentinos Juniors y promovió al juvenil Dylan Gorosito, le bajó el pulgar.

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