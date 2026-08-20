Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Boca Juniors: la lista de ocho futbolistas que ya se fueron en este mercado de pases y los dos que podrían emigrar

Arruabarrena y Riquelme depuraron un plantel que se achicó en número y masa salarial. Los detalles

Dos hombres, Juan Román Riquelme y Rodolfo Arruabarrena, con uniformes de Boca Juniors, frente al estadio La Bombonera iluminado de noche
Juan Román Riquelme y Rodolfo Arruabarrena
Guardar

Boca incorporó a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa y Enner Valencia en busca de nutrir su plantel para ir en busca de la Sudamericana, el Clausura, la Copa Argentina, la clasificación a la Libertadores 2027 y el primer puesto en la Tabla Anual. Sin embargo, en paralelo, llevó a cabo un éxodo de futbolistas que se alejaron definitiva o temporalmente de la institución. Se destacaron casos emblemáticos como el de Edinson Cavani y el de algunos juveniles, pero lo concreto es que Juan Román Riquelme y Rodolfo Arruabarrena optaron por hacer una marcada limpieza de cara al segundo semestre del año.

A la espera de lo que suceda con el futuro de Exequiel Zeballos, quien aguarda por ser transferido al fútbol europeo sobre el cierre de la ventana en el Viejo Continente (será el martes 1° de septiembre), y con el mediocampista surgido en la cantera Mauricio Benítez en busca de nuevos horizontes tras su paso por el fútbol belga, ya son diez los jugadores que se marcharon por diferentes vías: rescisión, transferencia definitiva y préstamo. El profesional de renombre que todavía se entrena a contra turno y culminará su vínculo a fin de año es Juan Ramírez.

PUBLICIDAD

La lista de los 10 futbolistas que se fueron de Boca en este mercado:

Edinson Cavani (libre): otro que finalizó su contrato antes de tiempo. A los 39 años, se recupera de una lesión lumbar que le demandó más tiempo de lo previsto con tratamientos para aliviar el dolor. Percibía uno de los salarios más altos del fútbol argentino. Desea retirarse dentro de una cancha y medios uruguayos aseguran que tiene ofertas para culminar su carrera profesional allí. Desde su arribo a Boca a mediados de 2023, no consiguió lograr títulos.

Ander Herrera (Zaragoza): tras la eliminación de Boca en la Copa Libertadores, decidió cortar antes de tiempo su contrato (vencía a fin de año) para firmar en el club español, que milita en la tercera división. Tiene 37 años y transita la recta final de su carrera. Su paso por el Xeneize estuvo marcado por incontables lesiones que lo obligaron a estar mucho tiempo fuera de las canchas.

PUBLICIDAD

Nicolás Orsini (Barracas Central): también rescindió su contrato en la Ribera luego de entrenarse de forma particular en el primer semestre del año, ya que no fue tenido en cuenta por Claudio Úbeda para partidos oficiales. Firmó en el Guapo, aunque todavía no sumó minutos ya que necesita adquirir ritmo futbolístico. Su último encuentro oficial fue en diciembre de 2025 con la camiseta de Platense.

Marcelo Saracchi (Houston Dynamo): transferido a la MLS en aproximadamente un millón de dólares limpios para Boca, ya que el 30% de su ficha le pertenecía al Alavés de España. El lateral izquierdo de 28 años venía de una cesión en Celtic de Escocia y no iba a ser tenido en cuenta. Además, liberó un cupo de extranjero que el conjunto de la ribera necesitaba. Final definitivo para un discreto paso por el club.

Lucas Janson reforzó a Gimnasia La Plata
Lucas Janson, a préstamo a Gimnasia La Plata

Lucas Janson (GELP): a préstamo por un año a Gimnasia La Plata, donde ya ingresó en tres partidos. Muy resistido por el hincha de Boca en los últimos tiempos, el ex Tigre y Vélez optó por adquirir rodaje y relanzar su carrera a los 31 años. Volverá a la Ribera a falta de un semestre para finalizar su contrato.

Agustín Martegani (Independiente Medellín): firmó a préstamo por un año con una opción de compra valuada en USD 1,8 millones, según trascendió extraoficialmente. Causó buena impresión con sus primeras apariciones en el elenco colombiano. El mediocampista de 26 años había jugado un solo partido oficial con la camiseta de Boca en el último año y medio (en febrero de 2025 ante Aldosivi).

Iker Zufiaurre (Albion FC): el extremo de 21 años firmó por un año en el club uruguayo, donde ya ingresó unos minutos en la derrota con Liverpool. Su objetivo será sumar experiencia y ganarse un lugar para hacerse un nombre en Uruguay.

Barinaga Chelo Weigandt Boca Juniors
Barinaga y Weigandt, a un paso de dejar Boca

Santiago Zampieri (Montevideo City Torque): el lateral izquierdo de 19 años no llegó a debutar en Boca y sí lo hizo como profesional en el club uruguayo que ayer definió su serie de octavos de final de Copa Sudamericana ante Tigre. Gracias a su salida al exterior, el Xeneize guarda un cupo para reforzarse en este mercado.

Juan Barinaga (Racing): negocian con la Academia un préstamo por un año con opción de compra. Boca se lo compró a Belgrano por 3 millones de dólares a mediados de junio de 2024 y nunca logró de afirmarse como titular. De hecho, arrancó en el once de la mano de Claudio Úbeda este año, pero perdió el puesto primero con Marcelo Weigandt y luego con Malcom Braida. Arruabarrena no iba a tenerlo en cuenta. Había descartado a Peñarol de Montevideo e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Marcelo Weigandt (Liga de Quito): otro que se podría ir cedido por un año con opción de compra. El Chelo jugó varios partidos en el primer semestre del año con Boca, pero no terminó de convencer con su nivel y Arruabarrena, que pidió a Leandro Lozano de Argentinos Juniors y promovió al juvenil Dylan Gorosito, le bajó el pulgar.

Temas Relacionados

Boca JuniorsJuan Román RiquelmeVasco Arruabarrena

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Revolución en Europa con los 5 fichajes que superaron los 100 millones de dólares en este mercado: el ranking y los clubes que más gastaron

A pocos días de terminar el mercado de pases, se produjeron transferencias impactantes en el Viejo Continente

Revolución en Europa con los 5 fichajes que superaron los 100 millones de dólares en este mercado: el ranking y los clubes que más gastaron

10 frases de Coudet tras el empate de River: del cruce con un periodista por la altura a la explicación de su discusión con Borré

El entrenador del Millonario respondió las preguntas de los periodistas, luego del 0-0 ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos en la Copa Sudamericana

10 frases de Coudet tras el empate de River: del cruce con un periodista por la altura a la explicación de su discusión con Borré

“¡Cerrá el c..., carajo!”: el acalorado ida y vuelta entre Coudet y Borré en medio del empate de River Plate en Colombia

El entrenador del Millonario y el delantero colombiano tuvieron un intenso intercambio durante el 0-0 ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

“¡Cerrá el c..., carajo!”: el acalorado ida y vuelta entre Coudet y Borré en medio del empate de River Plate en Colombia

River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Millonario sufrió los embates de su rival, pero se trajo la valla invicta y sabe que una victoria por cualquier margen le dará la clasificación en el Monumental

River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Así fue el primer gol de Messi tras la muerte de su padre: el gesto de sus compañeros del Inter Miami

El argentino anotó un tanto de gran factura y participó de la otra conquista en la igualdad 2-2 ante Philadelphia Union por la MLS

Así fue el primer gol de Messi tras la muerte de su padre: el gesto de sus compañeros del Inter Miami

MALDITOS NERDS

Usuarios vinculan el mal rendimiento de Marvel Tokon en PC con su DRM

Usuarios vinculan el mal rendimiento de Marvel Tokon en PC con su DRM

El cooperativo de ‘The Binding of Isaac: Repentance+’ llegará a consolas el mismo día que GTA 6

Jonathan Blow fija el estreno de ‘Order of the Sinking Star’ para el 8 de octubre

El director de Tekken 8 se suma al estudio de Katsuhiro Harada y SNK

Tomb Raider: Legacy of Atlantis adapta el combate clásico con nuevas mecánicas

ENTRETENIMIENTO

Lo que hace diferente a Jurassic World: The Experience, más allá del cine

Lo que hace diferente a Jurassic World: The Experience, más allá del cine

David Krumholtz, estrella de ‘Oppenheimer’, anuncia su retiro de Hollywood: “Me quité un peso inmenso”

Josh Radnor confiesa que el elenco de ‘How I Met Your Mother’ ya no es cercano: “Ni un poco”

Allison Janney revela el insólito comentario que recibió por su físico al comenzar su carrera en Hollywood

El protagonista de ‘Un sueño posible’, Quinton Aaron, revela cómo es su lucha por volver a caminar

INFOBAE AMÉRICA

El fundador de la fallida promotora inmobiliaria china Evergrande fue condenado a cadena perpetua por fraude y sobornos

El fundador de la fallida promotora inmobiliaria china Evergrande fue condenado a cadena perpetua por fraude y sobornos

Noboa decretó tres días de duelo nacional por la muerte del jefe de Inteligencia de Ecuador en un accidente de helicóptero en Kenia

Nicaragua refuerza su alianza con Corea del Norte al celebrar 47 años de relaciones diplomáticas

“Honduras no está en hambruna”, la polémica frase del ministro que contrasta con 1,8 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria

Capturaron en Guatemala a un exfuncionario ecuatoriano pedido en extradición a Estados Unidos por narcotráfico