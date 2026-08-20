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Dónde y cómo guardar las especias para mantener su frescura

El paso del tiempo no afecta a todos estos ingredientes del mismo modo, y su duración depende de factores como el tipo de envase, la temperatura y la cercanía con fuentes de vapor

Armario de cocina con puerta abierta, un estante de tres niveles contiene diecinueve frascos de especias, tazas de cerámica, una planta y dos cestas tejidas.
El almacenamiento define la frescura de las especias más que la fecha impresa en el envase. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mantener las especias en buen estado depende menos de la fecha impresa en el envase que de cómo se almacenan para proteger su aroma y su sabor.

Una guía reunió recomendaciones de especialistas y coincide con pautas de organismos como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre los factores que más aceleran la pérdida de calidad.

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El aire, la luz, el calor y la humedad reducen la potencia

La FDA explica que las especias y las hierbas secas no suelen representar un problema de seguridad alimentaria por vencer una fecha de consumo, aunque sí pueden perder intensidad con el tiempo.

Infografía sobre conservación de especias con texto, estantes de frascos, diagramas de factores ambientales, una cocina, un cajón y un frasco hermético.
El aire, la luz, el calor y la humedad aceleran la pérdida de aroma y sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El USDA también señala que la calidad baja de forma gradual y que el sabor se debilita a medida que pasan los meses. Los cuatro enemigos principales son el aire, luz, calor y humedad. Estos afectan los compuestos aromáticos que dan identidad a cada producto.

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Ese deterioro no siempre implica un riesgo sanitario inmediato, pero sí altera el resultado en la cocina. Cuando una especia queda expuesta a fuentes de calor, vapor o recipientes mal cerrados, sus aceites volátiles se dispersan con mayor rapidez. La recomendación general de la FDA y del USDA apunta a conservar estos ingredientes en lugares secos, frescos y resguardados de la luz directa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las hierbas secas y las especias suelen perder potencia de manera gradual con el paso de los meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especias enteras duran más que las molidas

Uno de los puntos más consistentes entre especialistas y organismos técnicos es la diferencia entre formatos. Según el USDA, las especias enteras conservan la calidad durante más tiempo que las molidas porque tienen menor superficie expuesta al oxígeno. Las especias molidas suelen rendir mejor dentro de un período de 6 a 12 meses, mientras que las enteras pueden mantenerse en buenas condiciones durante varios años si el guardado es correcto.

La explicación también aparece en materiales de educación alimentaria del USDA. Al triturar semillas, cortezas o frutos secos, el contenido aromático queda más expuesto al ambiente y pierde fuerza con mayor velocidad. Por esa razón, comprar pequeñas cantidades de especias molidas o elegir versiones enteras para moler cerca del momento de uso ayuda a preservar mejor el sabor.

Nueve frascos de vidrio con especias como pimentón, comino, clavo, canela, anís estrellado, laurel, cúrcuma y pimienta, sobre una mesa de madera.
La exposición a vapor durante la cocción favorece grumos y dispersa aceites volátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor lugar no es cerca de la cocina ni de la ventana

La ubicación dentro de la casa influye de forma directa. La FDA recomienda guardar alimentos secos y estables en condiciones limpias y secas, lejos de la humedad excesiva. En la misma línea, un armario oscuro o un cajón alejado de la hornalla, del horno y de la ventana ofrece mejores condiciones que una repisa expuesta o un estante junto a fuentes de calor.

El consejo responde a una lógica simple. La temperatura alta acelera la degradación de compuestos aromáticos, mientras que la luz puede afectar color y fragancia. A eso se suma el vapor que se acumula durante la cocción. Por ese motivo, dejar los frascos junto al fuego para tenerlos a mano puede resultar práctico, aunque acorta su vida útil. El USDA sostiene que la constancia en una temperatura moderada ayuda a sostener la calidad por más tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las especias enteras conservan la calidad más tiempo que las versiones molidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes herméticos

El tipo de envase también importa. La orientación general de la FDA para productos secos prioriza recipientes bien cerrados, limpios y aptos para evitar ingreso de humedad. El uso de frascos herméticos, en especial cuando las especias se compran en bolsas o en grandes cantidades, ayuda porque un cierre ajustado reduce el contacto con el oxígeno y limita la formación de grumos.

Ese punto tiene efecto sobre el aroma y sobre la textura. Cuando entra humedad, los polvos pueden apelmazarse y perder fluidez; cuando entra aire de forma constante, la fragancia disminuye. Pasar el contenido a recipientes más seguros si el envase original no ofrece buena protección es una práctica compatible con las pautas básicas de almacenamiento doméstico que difunden la FDA y el USDA.

Una cocina moderna con armarios grises y de madera, encimera blanca, fregadero, grifo, maceta de albahaca, cuenco de limones y armarios abiertos con especias y alimentos.
Un armario oscuro o un cajón alejado de la hornalla ofrece mejores condiciones de conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar el vapor directo y revisar el uso real de cada frasco

Otra costumbre que afecta la calidad consiste en sazonar directamente sobre la olla. La FDA advierte sobre el impacto de la humedad en alimentos secos. Esa advertencia también vale para un gesto cotidiano: verter especias sobre preparaciones que liberan vapor favorece la entrada de agua en el frasco. Esa humedad puede formar grumos y acelerar la pérdida de frescura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los frascos herméticos reducen el contacto con el oxígeno y limitan el ingreso de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa más segura consiste en medir la cantidad aparte, con una cuchara seca o un recipiente pequeño, antes de incorporarla a la comida. A la vez, el USDA sugiere revisar de manera periódica color, olor y potencia para detectar si un producto ya perdió calidad.

Si una especia casi no desprende aroma al abrirla o al frotar una pequeña cantidad, ese cambio suele indicar que conviene renovarla. Comprar menos cantidad y reponer con más frecuencia puede resultar más eficaz que acumular frascos que pasan años en la alacena.

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