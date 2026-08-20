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Los soldados de Ucrania justifican su labor humana en medio de la revolucionaria guerra de los drones

La transformación tecnológica: ahora, los artefactos dominan el aire y los robots terrestres asumen tareas de combate y logística

Militares ucranianos de las Fuerzas de Asalto Aéreo participan en ejercicios para obtener la boina granate (de color burdeos oscuro) en un lugar no revelado, el 14 de agosto de 2026, en plena invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)
Militares ucranianos de las Fuerzas de Asalto Aéreo participan en ejercicios para obtener la boina granate (de color burdeos oscuro) en un lugar no revelado, el 14 de agosto de 2026, en plena invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)
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El Ministerio de Defensa de Ucrania calculó que cerca del 90% de los objetivos destruidos en el conflicto actual se deben a la acción de drones, un dato que ilustra el cambio radical en la forma de hacer la guerra desde el inicio de la invasión rusa.

En la Ucrania de hoy, los recién graduados de las fuerzas aerotransportadas se entrenan bajo una paradoja: completaron un exigente curso de paracaidismo, pero muchos son conscientes de que probablemente nunca saltarán en combate real. La razón la explicó Axel, instructor de 24 años: “El lanzamiento aéreo de personal con sistemas de paracaídas no es práctico porque, lamentablemente, los recursos del enemigo pueden neutralizarlos muy rápidamente”.

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La pregunta sobre el papel de estos soldados en la guerra actual encuentra su respuesta en la transformación tecnológica. Ahora, los drones dominan el aire y los robots terrestres asumen tareas de combate y logística, desplazando la imagen tradicional de la infantería en el frente y los combates aéreos entre aviones tripulados.

Un militar ucraniano de las Fuerzas de Asalto Aéreo observa el aterrizaje de los paracaidistas durante un entrenamiento de salto en paracaídas en una ubicación no revelada, el 12 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)
Un militar ucraniano de las Fuerzas de Asalto Aéreo observa el aterrizaje de los paracaidistas durante un entrenamiento de salto en paracaídas en una ubicación no revelada, el 12 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)

En la práctica, los jóvenes paracaidistas ucranianos son destinados a mantener las posiciones defensivas y frenar el avance ruso. Los saltos tras las líneas enemigas, según resumió el joven oficial Roman Kulievych, “no son nada prácticos” en la guerra moderna, aunque la tradición sobreviva como un elemento formativo que “forja el carácter”.

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El entrenamiento mantiene ejercicios clásicos no solo por nostalgia militar, sino por su valor psicológico. Axel subrayó: “Esencialmente forma parte del entrenamiento psicológico: de esta manera entendemos si el personal está preparado para situaciones de estrés... y cómo combaten sus miedos”.

El proceso final para obtener la boina de paracaidista incluye una marcha forzada, atravesando arena y pantanos bajo explosiones simuladas y gritos de los instructores. Al terminar, los aspirantes deben enfrentar combates cuerpo a cuerpo con paracaidistas experimentados. Karyi, uno de los novatos, valoró esa experiencia: “Moldea tu psique y forja tu motivación para luchar, de modo que en situaciones críticas sabes que eres capaz de algo más”.

Militares ucranianos de las Fuerzas de Asalto Aéreo participan en ejercicios para obtener la boina granate (de color burdeos oscuro) en un lugar no revelado, el 14 de agosto de 2026, en plena invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)
Militares ucranianos de las Fuerzas de Asalto Aéreo participan en ejercicios para obtener la boina granate (de color burdeos oscuro) en un lugar no revelado, el 14 de agosto de 2026, en plena invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)

Actualmente, el temor central para los soldados en el frente no es la irrupción de la infantería enemiga, sino el acecho constante de drones operados a distancia. La presión psicológica que genera la falta de rotaciones, la escasez de alimentos y el temor a moverse sin ser detectado por sistemas aéreos hicieron que la preparación mental sea considerada indispensable por los instructores.

A pesar del dominio tecnológico, los instructores insisten en que la formación clásica sigue siendo relevante. “Me encantaría ver a la inteligencia artificial ganando guerras y liberando territorios”, confesó Karyi, aunque reconoció que la tecnología tiene límites y que el factor humano sigue siendo insustituible.

Un militar ucraniano de las Fuerzas de Asalto Aéreo participa en un entrenamiento para obtener la boina granate (de color burdeos oscuro) en un lugar no revelado, el 14 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)
Un militar ucraniano de las Fuerzas de Asalto Aéreo participa en un entrenamiento para obtener la boina granate (de color burdeos oscuro) en un lugar no revelado, el 14 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)

Durante una jornada de entrenamiento, una alarma de ataque aéreo interrumpió la rutina de los paracaidistas, obligando a suspender los vuelos. El comandante, combinando la disciplina con un tono paternal, bromeó con sus soldados: “Caballeros, dejen de perder el tiempo y vengan a ayudar a sus compañeros a preparar el paracaídas. Busquen una pareja atractiva y pónganse a trabajar”.

La camaradería se reflejó en gestos sencillos, como el momento en que un paracaidista deseó suerte a otro y recibió una respuesta tajante: “La suerte es para los perdedores. En nuestro trabajo, lo que importa es la habilidad y el coraje”.

Yuriy, un veterano instructor, se ha preguntado a veces por la vigencia de este tipo de pruebas: “Quizás algún día solo los expertos en tecnología se encarguen de la lucha”. No obstante, remarcó una idea central: “Pero aun así, un territorio solo está en manos de una unidad cuando hay unidades reales allí presentes, es decir, personas, no robots”.

Militares ucranianos de las Fuerzas de Asalto Aéreo participan en ejercicios para obtener la boina granate (de color burdeos oscuro) en un lugar no revelado, el 14 de agosto de 2026, en plena invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)
Militares ucranianos de las Fuerzas de Asalto Aéreo participan en ejercicios para obtener la boina granate (de color burdeos oscuro) en un lugar no revelado, el 14 de agosto de 2026, en plena invasión rusa de Ucrania (Tetiana Dzhafarova/AFP)

Karyi compartió ese punto de vista al concluir: “Ante todo, detrás de todo esto hay un ser humano, y estas personas deben ser de alta calidad”.

La guerra en Ucrania redefinió el perfil del soldado y las amenazas del campo de batalla, pero la convicción de que el factor humano sigue siendo esencial persiste entre quienes hoy se preparan para defender su país.

(Con información de AFP)

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