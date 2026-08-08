Dormir desnudo, un hábito que puede mejorar el descanso

Dormir desnudo puede mejorar la calidad del sueño al facilitar la regulación de la temperatura corporal y reducir el exceso de calor nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir sin ropa puede aportar beneficios para la calidad del sueño y el bienestar general, según una combinación de recomendaciones difundidas por Sportlife y evidencia reciente publicada en Healthcare. La temperatura corporal, la ventilación de la piel y el confort al acostarse aparecen entre los factores que podrían explicar ese efecto.

La relación entre descanso y salud lleva años en estudio. La falta de sueño se asocia con obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión y depresión. En ese marco, distintas investigaciones exploran qué condiciones del entorno ayudan a conciliar el sueño y a sostener un descanso más profundo.

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Un trabajo reciente sumó datos en esa dirección al analizar cómo los cambios térmicos durante la noche modifican la arquitectura del sueño. Ese hallazgo refuerza la idea de que dormir con menos abrigo, o incluso desnudo, podría favorecer un descanso más estable en ciertas personas.

La temperatura del cuerpo y el inicio del sueño

Uno de los puntos centrales del debate es la relación entre la temperatura corporal y el descanso nocturno. De acuerdo con Sportlife, el cuerpo reduce de forma natural su temperatura a medida que avanza el día, y ese descenso facilita la transición hacia el sueño.

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Dormir sin pijama o con menos capas puede colaborar con ese proceso. La hipótesis es que una menor retención de calor permite que el organismo alcance con mayor facilidad el rango térmico que necesita para entrar en fases de sueño profundo.

El cuerpo reduce su temperatura de forma natural al final del día, y dormir sin pijama puede ayudar a alcanzar el rango térmico que favorece el sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Healthcare publicó datos en la misma línea a partir de un estudio con 25 participantes, 13 hombres y 12 mujeres, con una edad media de 39,7 años. El trabajo evaluó tres condiciones de descanso: sueño natural, control térmico constante y regulación térmica adaptativa en un colchón.

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Qué mostró el estudio sobre regulación térmica

Según detalló Healthcare, el sistema de regulación adaptativa modificó la temperatura del colchón de acuerdo con las fases del sueño. El ajuste se ubicó en 30°C durante la fase REM y en 33°C durante el sueño no REM.

Los resultados mostraron mejoras en varios indicadores. El tiempo total de sueño pasó de 356,2 minutos a 383,2 minutos, mientras que la eficiencia del sueño subió de 82,8% a 87,3%. También se observó una reducción del tiempo despierto tras el inicio del sueño, con una baja de 58,2 a 49 minutos.

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Healthcare informó además que la latencia para ingresar al sueño REM cayó de 141,8 minutos a 110,4 minutos, y que el porcentaje de sueño REM aumentó hasta 20,8%. En el análisis por sexo, los hombres registraron una mejora marcada en REM, mientras que las mujeres mostraron un incremento del sueño profundo.

Más ventilación y menos humedad en zonas sensibles

Dormir sin ropa puede favorecer la ventilación de la piel y reducir la humedad en zonas sensibles, un factor vinculado con menos irritaciones e infecciones por hongos como la cándida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro argumento a favor de dormir desnudo se vincula con la aireación de la piel. Sportlife señaló que los ambientes húmedos y caldeados pueden favorecer la proliferación de microorganismos, mohos, hongos y levaduras.

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Ese punto cobra relevancia en personas con alergias o con alta sensibilidad cutánea. La ropa ajustada o fabricada con tejidos sintéticos puede elevar la humedad en determinadas zonas del cuerpo y generar un entorno más propicio para irritaciones o infecciones.

En ese contexto, la mayor ventilación de las zonas íntimas aparece como una de las ventajas potenciales de dormir sin ropa. La nota de Sportlife menciona, en especial, la prevención de infecciones ginecológicas y urológicas asociadas a hongos como la cándida.

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Autoestima, imagen corporal y confort

El descanso sin ropa también fue vinculado con efectos psicológicos. Una revisión de tres estudios, citada por Sportlife, encontró una asociación entre pasar más tiempo desnudo y una mejor percepción de la autoestima, la imagen corporal y la satisfacción con la vida.

Sportlife señaló que dormir desnudo también puede influir en la autoestima, la intimidad en pareja y la fertilidad masculina, aunque el efecto depende del confort y de las preferencias personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque esos trabajos no se concentraron de forma específica en el hábito de dormir desnudo, podría existir una relación indirecta. Para algunas personas, dormir sin ropa en un espacio privado puede funcionar como una experiencia de mayor aceptación corporal.

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Ese posible beneficio no opera de la misma manera en todos los casos. El confort subjetivo sigue como un factor central: quienes se sienten incómodos o inseguros al dormir desnudos podrían no obtener el mismo efecto, ya que el descanso depende también de la sensación de seguridad y rutina.

El efecto en la pareja y la fertilidad masculina

La cercanía física durante la noche suma otro aspecto mencionado por Sportlife. El contacto piel con piel puede favorecer la liberación de oxitocina, una hormona asociada al vínculo social y a la reducción del estrés y la ansiedad.

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En las parejas, ese mecanismo podría traducirse en una percepción mayor de intimidad o relajación antes de dormir. El efecto, de todos modos, depende de hábitos compartidos, de la temperatura del ambiente y de las preferencias de cada persona.

El efecto de dormir desnudo en la pareja depende de los hábitos compartidos, la temperatura del ambiente y las preferencias personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

También hay un posible impacto sobre la fertilidad masculina. La explicación se apoya en que los testículos necesitan una temperatura algo inferior a la corporal para una producción óptima de espermatozoides. La ropa ajustada, sobre todo durante muchas horas, puede alterar ese equilibrio térmico. Dormir desnudo o con prendas holgadas podría ayudar a restablecerlo.

Un hábito simple, con matices

La evidencia disponible no permite afirmar que dormir desnudo sea una solución universal para los problemas de sueño. Aun así, los datos reunidos por Healthcare sobre regulación térmica y las observaciones difundidas por Sportlife refuerzan la idea de que reducir el exceso de calor durante la noche puede contribuir a mejorar el descanso en parte de la población.

Factores como la temperatura del dormitorio, el tipo de colchón, las telas de las sábanas, la edad, el estado de salud y las preferencias personales también influyen sobre la calidad del sueño. Por eso, el efecto de dormir sin ropa puede variar de una persona a otra.

El estudio publicado en Healthcare planteó que la regulación térmica adaptativa podría convertirse en una intervención no invasiva para optimizar el sueño reparador, mientras futuras investigaciones intentarán medir si esos cambios se sostienen a largo plazo y qué impacto tienen sobre la salud general.