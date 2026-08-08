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Recetas de bizcochuelos, rápidas y fáciles: siete opciones originales para disfrutar el fin de semana

La selección reúne versiones con chocolate y café, yogur y limón, vainilla, marmolado, zanahoria y nuez, coco con dulce de leche y una alternativa sin gluten, con ingredientes simples y un horneado guiado

Un bizcochuelo de coco entero, con una porción cortada y servida en un plato, ambos espolvoreados con coco rallado, sobre una mesa de madera.
Un bizcochuelo de coco casero, con una porción ya servida y espolvoreado con coco rallado, se presenta sobre una mesa de madera, ideal como postre rápido y fácil de preparar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El fin de semana suele ser el momento ideal para experimentar en la cocina y compartir algo dulce con familia o amigos. A continuación se presentan siete recetas de bizcochuelos originales que se adaptan a todos los gustos y niveles de experiencia.

Cada propuesta incluye ingredientes sencillos y pasos claros para lograr resultados esponjosos y sabrosos.

1- Bizcochuelo de chocolate y café

Bizcochuelo de chocolate, cacao en polvo, granos de café, porción de bizcochuelo, tabla de madera, taza blanca, café, cuchara plateada, mantel.
El bizcochuelo de chocolate y café combina cacao amargo y café instantáneo para una miga húmeda y de sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión combina el cacao y el café para un bizcochuelo intenso y húmedo, ideal para quienes disfrutan los sabores profundos.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 180 g de harina leudante
  • 80 g de cacao amargo
  • 1 cucharada de café instantáneo disuelto en 100 ml de agua caliente
  • 100 ml de aceite neutro

Paso a paso

  1. Batir los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa.
  2. Sumar el aceite y el café disuelto, integrando bien.
  3. Incorporar la harina y el cacao tamizados sin sobrebatir.
  4. Llevar al horno a 170°C por 40 minutos.

2- Bizcochuelo de yogur y limón

Receta de bizcochuelo de yogur, rápida y fácil
El bizcochuelo de yogur y limón suma frescura cítrica y humedad gracias al yogur natural, con ralladura y jugo integrados a la mezcla (Freepik)

El yogur aporta humedad y el limón, frescura. Esta receta resulta liviana y perfumada, ideal para acompañar el mate o el té.

Ingredientes

  • 1 yogur natural (125 g)
  • 3 huevos
  • 200 g de azúcar
  • Ralladura y jugo de 1 limón
  • 220 g de harina leudante
  • 80 ml de aceite de girasol

Paso a paso

  1. Mezclar los huevos, el azúcar y la ralladura de limón hasta integrar.
  2. Sumar el yogur, el jugo de limón y el aceite.
  3. Añadir la harina en dos tandas, mezclando suavemente.
  4. Cocinar en horno moderado durante 35 minutos.

3- Bizcochuelo clásico de vainilla

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El bizcochuelo clásico de vainilla funciona como base esponjosa y suave, con huevos batidos, leche y esencia de vainilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bizcochuelo de vainilla es una base infalible que nunca decepciona. Su textura esponjosa y sabor suave lo convierten en favorito de grandes y chicos.

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Ingredientes

  • 4 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 200 g de harina leudante
  • 100 ml de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso

  1. Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y pálida.
  2. Incorporar la esencia de vainilla y la leche.
  3. Añadir la harina tamizada, mezclando con movimientos envolventes.
  4. Volcar la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
  5. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 35 minutos.

4- Bizcochuelo marmolado

Bizcochuelo marmolado
El bizcochuelo marmolado alterna masa de vainilla y cacao para lograr un dibujo interno, con manteca derretida y leche en la preparación (Freepik)

El marmolado propone un efecto visual atractivo y la combinación de sabores de vainilla y chocolate en cada bocado.

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 210 g de azúcar
  • 220 g de harina leudante
  • 100 ml de leche
  • 80 g de manteca derretida
  • 2 cucharadas de cacao en polvo

Paso a paso

  1. Batir huevos y azúcar hasta formar una crema.
  2. Incorporar la leche y la manteca derretida.
  3. Sumar la harina tamizada.
  4. Dividir la mezcla en dos partes y agregar el cacao a una de ellas.
  5. Volcar ambas preparaciones alternadamente en el molde y mezclar con un palillo.
  6. Hornear a 180°C por 40 minutos.

5- Bizcochuelo integral de zanahoria y nuez

Bizcochuelo de zanahoria y nuez con cobertura blanca y trozos de nuez. Una porción está en un plato blanco, nueces y zanahoria rallada en una tabla.
El bizcochuelo integral de zanahoria y nuez incorpora harina integral, azúcar mascabo, zanahoria rallada y nueces picadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción distinta, con fibra y sabor, gracias a la zanahoria rallada y las nueces picadas.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 170 g de azúcar mascabo
  • 200 g de harina integral
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 120 ml de aceite de girasol
  • 150 g de zanahoria rallada
  • 70 g de nueces picadas

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar.
  2. Añadir el aceite y la zanahoria rallada.
  3. Incorporar la harina, el polvo de hornear y las nueces.
  4. Cocinar en horno moderado durante 40 minutos.

6- Bizcochuelo de coco y dulce de leche

Un bizcochuelo de coco con ralladura, junto a coco partido, harina, huevos, leche, azúcar, mantequilla y vainilla. Todo sobre una mesa de madera.
El bizcochuelo de coco y dulce de leche agrega coco rallado a la mezcla y distribuye cucharadas del relleno en el molde (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coco rallado le da textura y el dulce de leche, un toque argentino inconfundible.

Ingredientes

  • 4 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 180 g de harina leudante
  • 100 g de coco rallado
  • 120 ml de leche
  • 150 g de dulce de leche

Paso a paso

  1. Batir los huevos y el azúcar.
  2. Agregar la leche y el coco rallado.
  3. Incorporar la harina.
  4. Colocar la mitad de la mezcla en el molde, agregar cucharadas de dulce de leche y tapar con el resto.
  5. Hornear a 180°C por 35 minutos.

7- Bizcochuelo sin gluten de naranja

Bizcochuelo de naranja espolvoreado con azúcar, decorado con rodajas de naranja y anís estrella, con una porción cortada. Al fondo, una bebida y naranjas.
El bizcochuelo sin gluten de naranja usa harina de arroz y polvo de hornear apto celíacos, con jugo y ralladura para aroma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan alternativas sin gluten, la harina de arroz y la naranja logran un bizcochuelo esponjoso y aromático.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 180 g de azúcar
  • 200 g de harina de arroz
  • 80 ml de aceite neutro
  • Ralladura y jugo de 1 naranja
  • 1 cucharadita de polvo de hornear apto celíacos

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla triplique su volumen.
  2. Sumar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja.
  3. Añadir la harina de arroz y el polvo de hornear.
  4. Cocinar en horno suave durante 40 minutos.

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