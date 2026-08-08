Recetas de bizcochuelos, rápidas y fáciles: siete opciones originales para disfrutar el fin de semana

Un bizcochuelo de coco casero, con una porción ya servida y espolvoreado con coco rallado, se presenta sobre una mesa de madera, ideal como postre rápido y fácil de preparar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de semana suele ser el momento ideal para experimentar en la cocina y compartir algo dulce con familia o amigos. A continuación se presentan siete recetas de bizcochuelos originales que se adaptan a todos los gustos y niveles de experiencia.

Cada propuesta incluye ingredientes sencillos y pasos claros para lograr resultados esponjosos y sabrosos.

1- Bizcochuelo de chocolate y café

El bizcochuelo de chocolate y café combina cacao amargo y café instantáneo para una miga húmeda y de sabor intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta versión combina el cacao y el café para un bizcochuelo intenso y húmedo, ideal para quienes disfrutan los sabores profundos.

Ingredientes

3 huevos

180 g de azúcar

180 g de harina leudante

80 g de cacao amargo

1 cucharada de café instantáneo disuelto en 100 ml de agua caliente

100 ml de aceite neutro

Paso a paso

Batir los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla quede espumosa. Sumar el aceite y el café disuelto, integrando bien. Incorporar la harina y el cacao tamizados sin sobrebatir. Llevar al horno a 170°C por 40 minutos.

2- Bizcochuelo de yogur y limón

El bizcochuelo de yogur y limón suma frescura cítrica y humedad gracias al yogur natural, con ralladura y jugo integrados a la mezcla (Freepik)

El yogur aporta humedad y el limón, frescura. Esta receta resulta liviana y perfumada, ideal para acompañar el mate o el té.

Ingredientes

1 yogur natural (125 g)

3 huevos

200 g de azúcar

Ralladura y jugo de 1 limón

220 g de harina leudante

80 ml de aceite de girasol

Paso a paso

Mezclar los huevos, el azúcar y la ralladura de limón hasta integrar. Sumar el yogur, el jugo de limón y el aceite. Añadir la harina en dos tandas, mezclando suavemente. Cocinar en horno moderado durante 35 minutos.

3- Bizcochuelo clásico de vainilla

El bizcochuelo clásico de vainilla funciona como base esponjosa y suave, con huevos batidos, leche y esencia de vainilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bizcochuelo de vainilla es una base infalible que nunca decepciona. Su textura esponjosa y sabor suave lo convierten en favorito de grandes y chicos.

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Ingredientes

4 huevos

200 g de azúcar

200 g de harina leudante

100 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso

Batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y pálida. Incorporar la esencia de vainilla y la leche. Añadir la harina tamizada, mezclando con movimientos envolventes. Volcar la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Cocinar en horno precalentado a 180°C durante 35 minutos.

4- Bizcochuelo marmolado

El bizcochuelo marmolado alterna masa de vainilla y cacao para lograr un dibujo interno, con manteca derretida y leche en la preparación (Freepik)

El marmolado propone un efecto visual atractivo y la combinación de sabores de vainilla y chocolate en cada bocado.

Ingredientes

4 huevos

210 g de azúcar

220 g de harina leudante

100 ml de leche

80 g de manteca derretida

2 cucharadas de cacao en polvo

Paso a paso

Batir huevos y azúcar hasta formar una crema. Incorporar la leche y la manteca derretida. Sumar la harina tamizada. Dividir la mezcla en dos partes y agregar el cacao a una de ellas. Volcar ambas preparaciones alternadamente en el molde y mezclar con un palillo. Hornear a 180°C por 40 minutos.

5- Bizcochuelo integral de zanahoria y nuez

El bizcochuelo integral de zanahoria y nuez incorpora harina integral, azúcar mascabo, zanahoria rallada y nueces picadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción distinta, con fibra y sabor, gracias a la zanahoria rallada y las nueces picadas.

Ingredientes

3 huevos

170 g de azúcar mascabo

200 g de harina integral

1 cucharadita de polvo de hornear

120 ml de aceite de girasol

150 g de zanahoria rallada

70 g de nueces picadas

Paso a paso

Batir los huevos con el azúcar. Añadir el aceite y la zanahoria rallada. Incorporar la harina, el polvo de hornear y las nueces. Cocinar en horno moderado durante 40 minutos.

6- Bizcochuelo de coco y dulce de leche

El bizcochuelo de coco y dulce de leche agrega coco rallado a la mezcla y distribuye cucharadas del relleno en el molde (Imagen Ilustrativa Infobae)

El coco rallado le da textura y el dulce de leche, un toque argentino inconfundible.

Ingredientes

4 huevos

200 g de azúcar

180 g de harina leudante

100 g de coco rallado

120 ml de leche

150 g de dulce de leche

Paso a paso

Batir los huevos y el azúcar. Agregar la leche y el coco rallado. Incorporar la harina. Colocar la mitad de la mezcla en el molde, agregar cucharadas de dulce de leche y tapar con el resto. Hornear a 180°C por 35 minutos.

7- Bizcochuelo sin gluten de naranja

El bizcochuelo sin gluten de naranja usa harina de arroz y polvo de hornear apto celíacos, con jugo y ralladura para aroma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan alternativas sin gluten, la harina de arroz y la naranja logran un bizcochuelo esponjoso y aromático.

Ingredientes

3 huevos

180 g de azúcar

200 g de harina de arroz

80 ml de aceite neutro

Ralladura y jugo de 1 naranja

1 cucharadita de polvo de hornear apto celíacos

Paso a paso

Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla triplique su volumen. Sumar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Añadir la harina de arroz y el polvo de hornear. Cocinar en horno suave durante 40 minutos.