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Mica Riera mostró su transformación para el papel de Susana Giménez en la serie Moria

La actriz, que cursa un embarazo, publicó fotos y videos sobre los cambios que debió hacer para la producción de Netflix que se estrena el 14 de agosto

La actriz Mica Riera se somete a un proceso de caracterización para su papel de Susana Giménez para la serie biográfica sobre Moria Casán

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La actriz Micaela Riera se depiló casi por completo las cejas, se puso una peluca de rulos rubios y se cubrió con lentejuelas violetas para convertirse en Susana Giménez en los años 80, todo mientras atravesaba semanas de ansiedad y cambios físicos que también tenían otra explicación: la actriz está embarazada de su pareja Tomás, un hombre de perfil bajo que trabaja en el campo, y lo anunció sobre el escenario a fines de julio. Ese es el doble escenario personal y profesional en el que Riera llega al estreno de Moria, la serie biográfica de Netflix sobre Moria Casán, fijado para el 14 de agosto.

El proceso de transformación quedó registrado en imágenes que la actriz compartió desde los camarines del rodaje. La más llamativa es un selfie con luz artificial focalizada donde muestra las cejas casi borradas, con apenas un trazo muy fino y separado del arco natural que abre de forma notoria la zona del entrecejo. Ella misma explicó la decisión con humor: “Casi no tengo fotos interpretando a la Su. Porque tuve la maravillosa idea de depilarme las cejas como ella en los 80’s y después no me podía mirar al espejo ni siquiera”. El texto cierra con un agradecimiento irónico a la cuenta @quieromiscejas “por seguir mis locuras e ir en contra de tus principios”.

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Mica Riera se depiló las cejas para interpretar a Susana Giménez
Mica Riera se depiló las cejas para interpretar a Susana Giménez

Otra imagen la muestra sentada en la silla de caracterización, con el cabello rubio platinado recogido bajo una malla que despeja por completo el contorno del rostro, mientras una mano fuera de cuadro sostiene una brocha a punto de aplicarse sobre su cara. Al fondo, estantes metálicos con productos de peluquería delimitan el espacio de rodaje. Sobre la fotografía, un texto superpuesto en blanco resume con sarcasmo el clima del set: “Dignidad salió del grupo”.

El tercer registro, capturado desde el reflejo de un espejo de camarín, muestra el momento en que una asistente de caracterización coloca sobre la cabeza de Riera una peluca rubia de rulos voluminosos. La actriz, con el maquillaje completo y un corpiño de lentejuelas violeta, filma la escena con su teléfono. La peluca, aún sin acomodar, se despliega en arco sobre su cabeza y anticipa la silueta que buscaban reproducir. Sobre la imagen se repite en distintos tamaños la frase: “Que ganas de ver Moria”.

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Mica Riera en un momento de la transformación. Con ironía, expresó: "Dignidad salió del grupo"
Mica Riera en un momento de la transformación. Con ironía, expresó: "Dignidad salió del grupo"

La serie, creada y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment —la compañía liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo—, reconstruye distintas etapas de la vida de la vedette argentina. Tres actrices se dividen el papel central: Sofía Gala Castiglione encarna a la Moria de los primeros años, Griselda Siciliani la sitúa en la etapa de mayor exposición televisiva y Cecilia Roth aporta una mirada retrospectiva sobre sus comienzos. El elenco suma además a Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione, Hernán Jiménez como Jorge Porcel y Sebastián Rosso como Alberto Olmedo, entre otros.

En ese universo, Susana Giménez aparece como socia artística de Moria en la revista y más tarde como confidente en una década clave para ambas figuras de la televisión argentina. La producción dividió el personaje en dos etapas: Riera se encarga de los años 80, mientras que Leticia Brédice lo retoma en los 90.

Mica Riera encarna a la Susana Giménez de los '80
Mica Riera encarna a la Susana Giménez de los '80

Para Riera, el papel llega en uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. La actriz, hija de la periodista Cristina Clement, comenzó a trabajar a los 14 años en el mundo del modelaje y con el tiempo se volcó a la actuación. Su interpretación de Fabiana Cantilo en la serie El amor después del amor —sobre la vida de Fito Páez— tuvo amplia repercusión entre crítica y público, y la consolidó como una de las revelaciones del elenco. A ese trabajo le siguió el protagónico de No preguntes, película dirigida por Agustín Palleres Yoffe que se destacó en el Festival de Cine de Mar del Plata.

Riera reconoció en diversas entrevistas el peso de encarnar a una figura de la talla de Giménez y la responsabilidad que implica dar vida a un personaje con tanta presencia en la cultura popular argentina. La depilación de cejas fue, según sus propias palabras, uno de los costos físicos más concretos del proceso, al punto de que prefirió no fotografiarse durante buena parte del rodaje.

Mica Riera anunció su embarazo en medio del escenario tras finalizar su función en “El Chat de mamis”
Mica Riera anunció su embarazo en medio del escenario tras finalizar su función en “El Chat de mamis”

El anuncio del embarazo llegó el 29 de julio, al final de una función de El Chat de Mamis, la obra que protagoniza junto a Eugenia Tobal y Carla Conte, entre otras. Fue Conte quien tomó la palabra ante el público y propuso develar el misterio con una cuenta regresiva: las demás actrices dieron un paso atrás y dejaron sola a Riera sobre el escenario. La ovación fue inmediata.

El estreno de Moria en Netflix quedó fijado para el 14 de agosto, fecha elegida en la antesala del cumpleaños número 80 de Moria Casán. La propia vedette, al presentar el tráiler en su programa, resumió el sentido de la producción con una frase dirigida a su público: “Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes”.

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