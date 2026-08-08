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River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará cortar la mala racha en su choque ante el Matador. Desde las 17, por TNT Sports

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Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).

Televisación: TNT Sports

14:00 hsHoy

River Plate acordó con Atlético Madrid y cerró el arribo de Thiago Almada

El Millonario rompió el mercado con la llegada de un nuevo campeón del mundo

River Plate rompió el mercado y acordó el desembarco de Thiago Almada (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)
River Plate rompió el mercado y acordó el desembarco de Thiago Almada (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

River Plate y el Atlético de Madrid sellaron en las últimas horas un acuerdo de palabra para el traspaso de Thiago Almada, lo que marca un movimiento decisivo en una de las transferencias más resonantes del mercado sudamericano de 2026. Según le explicaron a Infobae, la operación se cerrará por alrededor de 20 millones de dólares por la totalidad del pase del mediocampista argentino, que regresará al fútbol de su país tras su paso por Europa. El contrato será por tres años y medio, hasta finales de 2030.

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13:30 hsHoy

Los 20 jugadores que se fueron de River Plate en este mercado de pases y los nombres de peso que engrosarían la lista

El Millonario apuntó a realizar una fuerte depuración dentro de su plantel

River Plate se mueve con agresividad dentro del mercado de pases para bajar la masa salarial
River Plate se mueve con agresividad dentro del mercado de pases para bajar la masa salarial

Aunque la mayoría de las miradas se concentra en las incorporaciones, con la llegada de campeones del mundo como Ángel Correa y Nicolás Otamendi, los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré y la posible incorporación de un jugador de selección como Thiago Almada, River Plate también se destaca en este mercado de pases por el número de salidas. Entre jugadores apartados, cesiones de juveniles para sumar minutos y la partida de futbolistas históricos, el Millonario acumula 20 bajas en lo que va del semestre. No serán las últimas, ya que en los próximos días podrían confirmarse más salidas de peso.

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13:00 hsHoy

Tabla de posiciones del Torneo Clausura:

12:30 hsHoy

Convocados River Plate:

Convocados River
12:00 hsHoy

Convocados Tigre:

Convocados Tigre
11:30 hsHoy

¿Cómo llega River Plate?

El Millonario no inició el semestre como esperaba al quedar fuera de la Copa Argentina a manos de Aldosivi e hilvanar tres derrotas en fila en igual cantidad de presentaciones en el Torneo Clausura (Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central).

11:00 hsHoy

¿Cómo llega Tigre?

El Matador arriba en un gran momento a este compromiso, al sellar su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana y figurar en zona de clasificación a los playoffs tras superar por 3-1 a Racing e igualar sin goles contra Belgrano, último campeón del fútbol argentino

10:30 hsHoy

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

10:00 hsHoy

El Matador y el Millonario se verán las caras este sábado 8 de agosto, desde las 17, en el estadio José Dellagiovanna. El árbitro principal será Andrés Gariano, mientras que sus asistentes serán José Savorani y Federico Cano. El encargado del VAR será Yamil Possi y el del AVAR será Lucas Germanotta.

09:30 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Tigre y River Plate, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura.

Previa Tigre vs River Plate
River Plate se medirá ante Tigre en Victoria

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