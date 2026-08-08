River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

Los 20 jugadores que se fueron de River Plate en este mercado de pases y los nombres de peso que engrosarían la lista El Millonario apuntó a realizar una fuerte depuración dentro de su plantel

River Plate se mueve con agresividad dentro del mercado de pases para bajar la masa salarial

Aunque la mayoría de las miradas se concentra en las incorporaciones, con la llegada de campeones del mundo como Ángel Correa y Nicolás Otamendi, los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré y la posible incorporación de un jugador de selección como Thiago Almada, River Plate también se destaca en este mercado de pases por el número de salidas. Entre jugadores apartados, cesiones de juveniles para sumar minutos y la partida de futbolistas históricos, el Millonario acumula 20 bajas en lo que va del semestre. No serán las últimas, ya que en los próximos días podrían confirmarse más salidas de peso.