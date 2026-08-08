River Plate buscará su primera victoria en el Torneo Clausura en su visita a Tigre: hora, TV y formaciones

Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).
Televisación: TNT Sports
River Plate y el Atlético de Madrid sellaron en las últimas horas un acuerdo de palabra para el traspaso de Thiago Almada, lo que marca un movimiento decisivo en una de las transferencias más resonantes del mercado sudamericano de 2026. Según le explicaron a Infobae, la operación se cerrará por alrededor de 20 millones de dólares por la totalidad del pase del mediocampista argentino, que regresará al fútbol de su país tras su paso por Europa. El contrato será por tres años y medio, hasta finales de 2030.
Aunque la mayoría de las miradas se concentra en las incorporaciones, con la llegada de campeones del mundo como Ángel Correa y Nicolás Otamendi, los regresos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré y la posible incorporación de un jugador de selección como Thiago Almada, River Plate también se destaca en este mercado de pases por el número de salidas. Entre jugadores apartados, cesiones de juveniles para sumar minutos y la partida de futbolistas históricos, el Millonario acumula 20 bajas en lo que va del semestre. No serán las últimas, ya que en los próximos días podrían confirmarse más salidas de peso.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura:
Convocados River Plate:
Convocados Tigre:
¿Cómo llega River Plate?
El Millonario no inició el semestre como esperaba al quedar fuera de la Copa Argentina a manos de Aldosivi e hilvanar tres derrotas en fila en igual cantidad de presentaciones en el Torneo Clausura (Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central).
¿Cómo llega Tigre?
El Matador arriba en un gran momento a este compromiso, al sellar su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana y figurar en zona de clasificación a los playoffs tras superar por 3-1 a Racing e igualar sin goles contra Belgrano, último campeón del fútbol argentino
Probables formaciones:
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.
El Matador y el Millonario se verán las caras este sábado 8 de agosto, desde las 17, en el estadio José Dellagiovanna. El árbitro principal será Andrés Gariano, mientras que sus asistentes serán José Savorani y Federico Cano. El encargado del VAR será Yamil Possi y el del AVAR será Lucas Germanotta.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Tigre y River Plate, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura.