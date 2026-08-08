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Cómo evitar que las sábanas salgan arrugadas del lavarropas

Unos pocos cambios en la rutina de lavado pueden hacer que la ropa de cama conserve mejor su forma

Una ilustración que muestra el primer plano de las manos de una persona sacando una sábana arrugada de un lavarropas en un interior.
La sobrecarga del tambor reduce la circulación del agua y altera el movimiento de las telas.(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Abrir el lavarropas y encontrar las sábanas convertidas en un bulto apretado que atrapa fundas, medias o remeras no es solo una molestia doméstica. Ese enredo puede afectar el lavado, dificultar el secado y aumentar las arrugas.

Según explicó el analista de productos Noah Pinsonnault, del Good Housekeeping Institute Home Care & Cleaning Lab, el problema suele tener una causa simple: por su tamaño, las sábanas tienden a retorcerse sobre sí mismas durante el ciclo de lavado, sobre todo si no se cargan de manera adecuada, de acuerdo con un artículo de Good Housekeeping.

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La lógica mecánica del proceso también coincide con recomendaciones generales de organismos del sector. La Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM), entidad que reúne a la industria de electrodomésticos en Estados Unidos, sostiene en sus guías de uso que la sobrecarga del tambor reduce la circulación del agua y altera el movimiento normal de las prendas. En textiles grandes, como ropa de cama, ese efecto eleva la probabilidad de torsión y compactación.

Qué pasa cuando las sábanas se enredan

Infografía con ilustraciones de un lavarropas y cestos de ropa, mostrando problemas comunes y soluciones para lavar sábanas sin arrugas.
La ropa de cama necesita espacio para moverse y lavarse de manera uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal problema no es estético. Cuando las sábanas quedan hechas un ovillo, el agua y el detergente no siempre alcanzan toda la superficie de la tela. Eso puede dejar zonas menos limpias y extender el tiempo de secado. Se advirtió que un paquete muy apretado de ropa de cama impide un lavado uniforme y puede retener otras prendas en su interior.

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Distintas guías técnicas sobre lavado doméstico señalan que las piezas voluminosas necesitan espacio para moverse libremente dentro del tambor. Una carga mal distribuida también puede alterar el equilibrio del equipo y favorecer que telas grandes se enrollen entre sí.

En la misma línea, la especialista en cuidado textil Patric Richardson, autor y referente en lavado de prendas en Estados Unidos, suele advertir en sus intervenciones públicas y guías de lavado que mezclar ropa de cama con toallas o prendas pequeñas aumenta las posibilidades de que las telas largas atrapen el resto del contenido del tambor.

Las causas más frecuentes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La torsión de piezas grandes atrapa prendas pequeñas y dificulta el enjuague completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los factores que más inciden aparece la sobrecarga. Si el tambor está demasiado lleno, las sábanas no tienen margen para desplegarse. También influye la forma en que se introducen en la máquina. Tirarlas juntas, en una masa desordenada, facilita que se retuerzan desde el inicio del ciclo.

Otro punto clave es el tipo de lavarropas. En los equipos de carga frontal conviene colocar cada sábana por separado, mientras que en los de carga superior se recomienda distribuirlas de forma suelta alrededor del agitador o impulsor. Esa diferencia busca que la tela se abra mejor durante el movimiento del agua.

Las recomendaciones de uso de lavadoras domésticas también sugieren evitar la mezcla de piezas grandes con cargas heterogéneas y priorizar ciclos específicos para ropa de cama cuando el equipo los incluye.

Qué recomiendan los especialistas

Vista de perfil, una mujer con ropa casual y el pelo recogido levanta un edredón blanco sobre una cama en un dormitorio bien iluminado por el sol.
Mezclar sábanas con toallas incrementa el riesgo de enredos y compactación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sugerencias más repetidas por expertos y laboratorios de prueba apuntan a hábitos simples:

  • No sobrecargar el lavarropas
  • Lavar las sábanas separadas de toallas y ropa cotidiana
  • Introducir cada pieza de manera suelta, sin hacer un bollo previo
  • Usar el ciclo para sábanas o ropa volumétrica si la máquina lo ofrece
  • Desenredarlas antes de pasarlas al secarropas o a la secadora

Pinsonnault explicó en Good Housekeeping que un gesto breve al terminar el lavado puede hacer diferencia: sacudir y separar las sábanas antes del secado mejora la circulación de aire y ayuda a reducir arrugas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La forma de introducir cada sábana influye desde el inicio del ciclo de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización estadounidense The Cleaning Institute, dedicada a difundir pautas de lavado y cuidado del hogar, recomienda además seguir las instrucciones de las etiquetas textiles y no comprimir prendas grandes en ciclos pensados para ropa común. La entidad subraya que una buena limpieza depende tanto del detergente como del espacio físico que tienen las telas para moverse.

Un problema menor que puede alterar todo el resultado

Mujer con delantal a cuadros tiende una sábana blanca en tendedero de azotea. Un cesto de ropa al lado y edificios urbanos de fondo.
Separar y sacudir la tela al final del lavado mejora la circulación de aire durante el secado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque parezca un detalle doméstico, el modo de cargar la ropa de cama influye en la eficacia del lavado. Las sábanas enredadas pueden salir húmedas en sectores puntuales, con pliegues marcados y con restos de otras prendas atrapadas. Good Housekeeping remarcó que el problema suele ser prevenible con cambios pequeños en la rutina.

Las recomendaciones de especialistas y organismos del sector coinciden en un punto: la ropa de cama necesita espacio, distribución pareja y un tratamiento distinto al de una carga mixta. Cuando esas condiciones se respetan, disminuyen las posibilidades de que el lavado termine con un nudo de tela dentro del tambor.

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