Dos personas buscadas por un esquema de lavado de dinero de USD 50 millones fueron arrestadas en Colombia, informó el FBI de Miami

El FBI Miami anunció la captura y extradición de Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia por un esquema internacional de lavado de dinero de 50 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El FBI Miami anunció la captura y extradición de dos ciudadanos colombianos acusados de dirigir un esquema internacional de lavado de dinero por 50 millones de dólares, en una operación que involucra a organizaciones criminales de alto perfil y afecta a múltiples estados de Estados Unidos. Los detenidos, Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia, fueron arrestados en Colombia por la Policía Nacional el 6 de agosto de 2026 y entregados a agentes federales en Medellín. El caso es relevante para la lucha global contra el lavado de activos y crimen organizado, abriendo nuevas investigaciones en ambos países, según reportó el FBI.

En un comunicado oficial, el FBI Miami detalló que la entrega de los sospechosos fue posible gracias a la cooperación con la Policía Nacional de Colombia, Homeland Security Investigations y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida. Los cargos incluyen conspiración para lavado de activos, fraude y colaboración con el cartel Clan del Golfo. La operación, denominada “Operation Count It Up”, permitió identificar movimientos financieros internacionales, el uso de criptomonedas y el desvío de fondos provenientes de fraudes a personas mayores. Las autoridades subrayan el valor de esta redada por el volumen de dinero involucrado y su impacto en la economía estadounidense.

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Según antecedentes verificados por NBC Miami y confirmados por las agencias oficiales, la investigación se centró en la estructura financiera de los detenidos, quienes presuntamente operaban como enlaces del Clan del Golfo, una organización criminal activa en Colombia y vinculada al narcotráfico internacional. El operativo involucró la colaboración de fuerzas de seguridad de ambos países, allanamientos coordinados y la incautación de activos relacionados con la red de lavado de dinero.

¿Quiénes son Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia y qué cargos enfrentan?

Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia son ciudadanos colombianos identificados por el FBI como presuntos operadores financieros de una red internacional de lavado de dinero asociada al Clan del Golfo. Según el comunicado institucional, ambos enfrentan cargos federales por:

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Conspiración para lavado de activos.

Fraude electrónico y bancario.

Participación en una organización criminal dedicada al ocultamiento de fondos ilícitos.

La investigación “Operation Count It Up” reveló que los acusados canalizaban fondos provenientes de actividades ilícitas, principalmente narcotráfico y fraudes a personas mayores, hacia Estados Unidos. El flujo de dinero superó los 50 millones de dólares, según el FBI, utilizando mecanismos como transferencias electrónicas, depósitos en cajeros automáticos y conversiones a criptomonedas.

La operación Count It Up vinculó a los acusados con el Clan del Golfo y con una red que movía fondos ilícitos entre Colombia, Estados Unidos y otros países de América Latina.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo fue la captura y extradición de los acusados de lavado de dinero según el FBI?

El operativo policial se desarrolló en coordinación entre la Policía Nacional de Colombia y el FBI Miami. De acuerdo con el reporte oficial publicado el 7 de agosto de 2026, agentes federales se trasladaron a Medellín, donde recibieron a los acusados, quienes fueron escoltados bajo estrictas medidas de seguridad hasta Miami para comparecer ante la justicia federal. La extradición se realizó conforme a los tratados de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, permitiendo la rápida transferencia de los sospechosos.

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El FBI Miami agradeció el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y de Homeland Security Investigations, destacando la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. “Este caso es un ejemplo de la determinación de las autoridades para desmantelar organizaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico”, afirmó la oficina del FBI en su actualización oficial.

¿Qué es la Operación Count It Up y cómo funcionaba la red de lavado de dinero?

La operación “Count It Up” es una investigación dirigida por el FBI Miami para identificar y desarticular redes internacionales de lavado de dinero. De acuerdo con los informes institucionales, la red operaba mediante:

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Transferencias bancarias entre múltiples cuentas en diferentes estados de EE.UU.

Depósitos en efectivo en cajeros automáticos.

Conversión de fondos a criptomonedas para dificultar el rastreo.

Recepción y ocultamiento de dinero proveniente de fraudes a personas mayores.

La combinación de estos métodos permitía a la organización eludir los controles del sistema bancario estadounidense y ocultar el origen ilícito de los fondos. El FBI señaló que parte del dinero provenía del tráfico de drogas operado por el Clan del Golfo y que la estructura financiera tenía ramificaciones en otros países de América Latina.

Los cargos federales incluyen conspiración para lavado de activos, fraude electrónico y bancario, y participación en una organización criminal dedicada al ocultamiento de fondos ilícitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué declaró el FBI sobre la detención de los colombianos acusados de lavado?

En declaraciones institucionales recogidas en su canal oficial, el FBI Miami afirmó: “Este caso es otro ejemplo de la firmeza del FBI para llevar ante la justicia a los responsables de lavado de dinero y desarticular organizaciones criminales”. La agencia subrayó el papel clave de la cooperación internacional y la importancia de los acuerdos bilaterales con Colombia para permitir la extradición rápida de los sospechosos.

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La Fiscalía del Distrito Sur de Florida también confirmó la presentación de cargos y la apertura de un proceso judicial contra los acusados. De acuerdo con los documentos oficiales, la investigación continúa en busca de otros posibles implicados y la recuperación de activos vinculados al esquema criminal.

¿Cuál es la relación entre los acusados y el Clan del Golfo?

El Clan del Golfo es una organización criminal con base en Colombia, señalada por las autoridades estadounidenses como uno de los principales carteles de narcotráfico del continente. Según el FBI, Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia actuaban como operadores financieros de esta organización, facilitando el movimiento y blanqueo de grandes sumas de dinero derivadas de actividades ilícitas.

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El reporte del FBI Miami establece que la red de lavado detectada utilizaba conexiones en varias ciudades de Estados Unidos y América Latina, lo que permitió canalizar fondos ilegales a través de una compleja estructura de cuentas y empresas pantalla. La vinculación con el Clan del Golfo agrava los cargos federales y amplía el alcance de la investigación a otros miembros de la organización.

Los dos ciudadanos colombianos quedaron a disposición de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde enfrentan un proceso judicial que puede derivar en más de 20 años de prisión y decomiso de bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consecuencias legales enfrentan los detenidos en Miami?

Los acusados fueron puestos a disposición de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde enfrentan cargos de conspiración para lavado de activos, fraude y pertenencia a organización criminal. Las penas para estos delitos en Estados Unidos pueden superar los 20 años de prisión, además del decomiso de bienes y la obligación de reparar el daño económico causado.

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La justicia federal estadounidense ha iniciado el proceso judicial, que incluye audiencias preliminares, presentación de pruebas y posibles acuerdos de cooperación para identificar a otros implicados en la red de lavado. Según el FBI, el caso se mantiene abierto y no se descartan nuevas detenciones en el corto plazo.

¿Cómo impacta este caso en la lucha internacional contra el lavado de dinero?

La detención y extradición de Santiago Orrego Gomez y Daniel Mauricio Gomez Garcia representa un avance en la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional. El operativo “Operation Count It Up” refuerza la capacidad de las autoridades para utilizar herramientas tecnológicas, intercambio de información y acciones judiciales coordinadas.

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De acuerdo con el FBI Miami, la investigación abierta permitirá fortalecer los controles sobre transferencias financieras y detectar esquemas similares en el futuro. Para la comunidad internacional, este caso evidencia la complejidad de las redes de lavado de activos y la necesidad de sistemas de control financiero más robustos y colaboración entre países.

El FBI Miami informó que el caso sigue abierto para identificar a otros implicados, recuperar activos y reforzar la cooperación internacional contra el lavado de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas adicionales anticipan las autoridades tras la operación?

El FBI Miami y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida han anunciado que el caso sigue en desarrollo y se prevén nuevas acciones para:

Identificar y detener a otros miembros de la organización.

Recuperar activos y fondos involucrados en el esquema criminal.

Reforzar la cooperación con agencias internacionales y bancos para mejorar los sistemas de detección de lavado de dinero.

Las autoridades colombianas también analizan la información recabada para desmantelar células restantes del Clan del Golfo y proteger a víctimas de fraudes financieros. El caso servirá de precedente para futuras investigaciones conjuntas y para fortalecer la legislación sobre delitos financieros en la región.