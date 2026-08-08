Los homenajes que se realizaron en honor a Jorge Messi en los partidos de la Liga Profesional

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La Asociación del Fútbol Argentino dispuso minutos de silencio y brazaletes negros en todas las categorías del fútbol argentino tras la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Los primeros partidos del Torneo Clausura que cumplieron con el homenaje fueron los duelos entre Deportivo Riestra-Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán-Sarmiento de Junín. La medida se extenderá con banderas a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

Tanto en el Estadio Guillermo Laza, en Bajo Flores, como en el Monumental José Fierro, en Tucumán, se respetó el minuto de silencio. Los aficionados acompañaron el momento con fuertes aplausos desde las tribunas. El plantel arbitral, los jugadores y los cuerpos técnicos, de acuerdo con el comunicado de la AFA, utilizaron el brazalete negro de luto.

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Deportivo Riestra mostró en las pantallas del estadio una foto de Lionel junto a su padre con el mensaje “Fuerza familia Messi”. El Pincha platense, por su parte, también le rindió homenaje a Miguel Ubaldo Ignomiriello, histórico director técnico que falleció en las últimas horas.

En sus redes oficiales, la casa madre del fútbol argentino expresó sus condolencias a Lionel Messi, a sus hermanos y al resto de su familia. El mensaje, firmado por el presidente Claudio Tapia, el Comité Ejecutivo y “toda la familia del fútbol argentino”, señaló: “La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con tristeza y pesar el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro capitán y emblema, Lionel Messi. Desde aquí acompañamos a toda la familia en este duro momento y le enviamos el abrazo más sentido, cálido y afectuoso. ¡Mucha fuerza!”.

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La cuenta de la selección argentina también publicó un mensaje de apoyo junto a una imagen de Messi acomodándose la cinta de capitán con la camiseta nacional. El texto decía: “Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo”.

Jorge Messi fue una figura central en el desarrollo profesional de su hijo. Fue quien lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol, impulsó su vínculo con la pelota y tuvo intervención en decisiones que marcaron la trayectoria internacional del capitán argentino.

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Entre esos episodios, acercó videos con jugadas de Lionel Messi en las divisiones inferiores del Barcelona y en 2008 intermedió con el club catalán para conseguir su cesión y permitirle disputar los Juegos Olímpicos de Beijing. En aquel torneo, el delantero obtuvo la medalla de oro con la selección argentina.

La medida de resolvió AFA por la muerte de Jorge Messi (La medida de resolvió AFA por la muerte de Jorge Messi)

Claudio Tapia también le dedicó un mensaje en sus redes personales. Allí escribió: “Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”.

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Horas antes, Newell’s Old Boys, la Liga Profesional de Fútbol, varias federaciones y otros clubes argentinos también habían enviado condolencias. En los predios de la AFA en Ezeiza, que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi, y en las instalaciones de Newell’s, las banderas quedaron a media asta.

El Sanatorio Centro de Rosario informó el fallecimiento en un comunicado difundido por la mañana. La entidad médica expresó: “SANATORIO CENTRO y todo su personal lamentan informar el fallecimiento de JORGE MESSI ocurrido en el día de la fecha. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos con respeto en este difícil momento”.

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