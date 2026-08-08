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Ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se realizará sin público

La organización limitó el acceso al acto final a participantes acreditados, como deportistas, técnicos y personal de apoyo, y reiteró que no se habilitarán boletos para espectadores, según lineamientos internos del comité organizador

La clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no estará abierta al público y no tendrá venta de entradas. (Cortesía: Comité Olímpico Dominicano).
La clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no estará abierta al público y no tendrá venta de entradas. (Cortesía: Comité Olímpico Dominicano).
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El evento de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se realizará bajo medidas inéditas: la organización determinó que no estará abierto al público. Solo atletas, entrenadores, voluntarios y colaboradores podrán asistir a la ceremonia, según reiteró el Comité Organizador. No habrá venta de entradas para el público general.

La decisión responde a lineamientos internos del comité y ha sido comunicada reiteradamente para evitar confusiones sobre la disponibilidad de boletos. Así, el cierre del certamen se convierte en una experiencia reservada exclusivamente para quienes participaron directamente en la organización y desarrollo de los juegos.

Quienes asistan presenciarán un momento especial con la participación del reconocido artista dominicano Juan Luis Guerra, quien interpretará la canción “Canto a la patria” en uno de los segmentos centrales del acto de clausura, según informó Listín Diario. La presencia del intérprete busca aportar un sentido de identidad y emotividad al evento, reforzando el espíritu nacional tras días de intensa competencia.

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República Dominicana y el boxeo: una edición histórica

El Comité Organizador limitó la asistencia a la ceremonia de clausura a atletas, entrenadores, voluntarios y colaboradores. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)
El Comité Organizador limitó la asistencia a la ceremonia de clausura a atletas, entrenadores, voluntarios y colaboradores. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)

El desempeño de República Dominicana en boxeo se convirtió en uno de los puntos más altos de estos juegos. El equipo nacional logró subir a lo más alto del podio, consiguiendo siete medallas de oro y asegurando el primer lugar en el torneo de la disciplina.

El grupo de medallistas está compuesto por Estefani Almánzar, Yunior Alcántara, Disney Medina, Cristian Pinales, Noel Pacheco y Miguel Encarnación. Gracias a sus victorias, la delegación local alcanzó una marca sin precedentes, consolidando la posición del país entre los mejores del continente en esta especialidad, de acuerdo con lo publicado por Listín Diario.

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Durante estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que comenzaron el viernes 24 de julio, la delegación dominicana también ha obtenido resultados destacados en disciplinas como atletismo, judo y esquí acuático, entre otras. Cada uno de estos logros ha contribuido a fortalecer el protagonismo del país anfitrión en el certamen.

La ceremonia de clausura, aunque restringida en asistencia, busca cerrar una edición memorable para República Dominicana, tanto en lo deportivo como en el valor simbólico del reencuentro regional.

Juan Luis Guerra participará en la clausura de Santo Domingo 2026 con la interpretación de “Canto a la patria”. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)
Juan Luis Guerra participará en la clausura de Santo Domingo 2026 con la interpretación de “Canto a la patria”. (Foto: Comité Olímpico Dominicano)

Voleibol femenino: dominio absoluto de República Dominicana

El voleibol femenino también sumó una nueva página dorada para la historia del deporte nacional. República Dominicana conquistó su séptima medalla de oro consecutiva y la novena en total en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras vencer a Colombia en la final con parciales de 25-19, 25-19 y 25-21, según informó Listín Diario.

El partido, que duró una hora y dieciséis minutos, fue una muestra de superioridad del sexteto tricolor, aunque las colombianas ofrecieron resistencia en cada set. El equipo dirigido por Marcos Kwiek alineó de inicio a Niverka Marte, Geraldine González, Yonkaira Peña, Brayelin Martínez, Gaila González y Brenda Castillo.

La selección dominicana cerró el torneo con una marca perfecta de cinco victorias y ninguna derrota, cediendo solo un set en la fase regular ante Puerto Rico. Con esta nueva corona, República Dominicana rompe el empate histórico con Cuba y se convierte en la selección más exitosa del voleibol femenino en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con nueve títulos desde 1926.

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