Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Los famosos despidieron a Jorge Messi: el pésame de Mirtha, la amistad de Montaner y el apoyo para la familia

Las redes se convirtieron en un adiós permanente para el padre del capitán de la selección argentina. Fotos, videos y palabras para una noticia que dio la vuelta al mundo

La periodista Sofi Martínez subió un clip en homenaje al papá de Lionel Messi

Guardar

La noticia de la muerte de Jorge Messi causó impacto en todo el mundo. El padre del futbolista falleció en Rosario en la noche del viernes, y la información empezó a circular en las primeras horas del sábado, a partir de la publicación en Infobae. De inmediato, el mundo del fútbol expresó sus condolencias sin distinción de camisetas ni países. Y desde Mirtha Legrand a Marcelo Tinelli y Ricardo Montaner, el mundo del espectáculo también dijo lo suyo.

Mirtha Legrand fue de las primeras en alzar la voz, con la certeza de la palabra justa que a veces pesa más que los discursos largos: “Qué triste noticia. Gran dolor. Todo mi cariño y acompañamiento para Celia, Lionel y toda la familia Messi”, escribió la Chiqui en sus cuentas oficiales, con el emoji de un corazón sanando.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla de una publicación en red social. El usuario Mirtha Legrand con mensaje de condolencias. Se ven icono de corazón, número 4 y barra de respuesta
Mirtha Legrand le mandó un mensaje a la familia del futbolista
Marcelo Tinelli recordó una anécdota personal con Jorge Messi
Marcelo Tinelli recordó una anécdota personal con Jorge Messi

Marcelo Tinelli, que compartió con Jorge momentos que van más allá de las fotos publicadas, eligió hablar desde el dolor propio para abrazar el ajeno. Subió una fotografía junto a Leo y sus padres y escribió: “Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos”.

El conductor atesoró un recuerdo que se llevará a la eternidad: “Nadie me borrará jamás esa comida con tus papás y tus hermanos en la noche previa a que juegues la final en Qatar”. Y cerró con una frase que resume todo: “Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”.

PUBLICIDAD

Pantalla de smartphone con historia de Instagram. Video muestra a Jorge Messi filmando, personas con camisetas deportivas y medallas. Textos superpuestos y mensaje escrito
Cande Tinelli tuvo contacto con la familia de Leo Messi a través de su papá
Gianinna Maradona replicó un posteo de la cuenta oficial de su papá
Gianinna Maradona replicó un posteo de la cuenta oficial de su papá

Su hija Candelaria Tinelli encontró en la sencillez la forma más honesta de despedirse: “Qué noticia más fea realmente. Y a su vez qué hermoso ver todo lo que hizo este PADRAZO, el apoyo a su hijo en su sueño, lo más preciado que tiene. Miren a dónde llegaron. Qué triste despedida. Fuerza a toda su familia, especialmente a nuestro amado Leo”.

Claudia Villafañe, la ex de Diego Maradona, contó en reiteradas oportunidades su buen vínculo con los Messi, en especial, con Celia. En esta oportunidad, mandó el pésame con un texto escrito sobre fondo blanco: “Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia los acompañamos en este inmenso dolor! Que Jorge descanse en paz!“, Su hija menor, Gianinna Maradona, reposteó la imagen de la cuenta oficial de su padre con un contundente: “Fuerza Leo, fuerza familia Messi”.

El músico Ricardo Montaner eligió una imagen que dice mucho sin decir nada: él y Jorge, de espaldas, caminando por las calles de París. Dos padres, una conversación universal. “Cuando uno es papá, las conversas con otros papás tienen que ver con los hijos, no importa lo que hagan, a que se dediquen, uno es papá y punto”, escribió.

Mensaje de texto en pantalla con condolencias. Menciona nombres y 'Que Jorge descanse en paz!'. Abajo, dos manos rezando y un corazón con manos como emojis
Claudia Villafañe despidió a Jorge Messi en sus redes
Dos hombres caminan de espaldas por una acera oscura, con edificios y árboles al fondo. Un coche estacionado es visible en la calle adyacente
La emotiva dedicatoria de Ricardo Montaner a Jorge Messi

El argentino-venezolano reveló que en los últimos meses el tema que los unía era la fe: “Hablamos de tener confianza en que Dios hiciera su voluntad y que le entregábamos el mando. Dios ha decidido y no hay discusión, a Él sea La Gloria y que Jorge descanse en Paz”. El cierre fue tan suyo como el gesto que propuso: “Abrazo a todos los Messi de todos los Montaner… Paz”.

Graciela Borges también expresó su tristeza ante el fallecimiento de Jorge. A través de sus redes sociales, la actriz compartió un sentido mensaje junto a la captura de un noticiero. “Mi querida amiga Celia, te abrazo, siempre a tu lado. Bendiciones a toda la familia, los amamos”, afirmó la artista en un claro apoyo a la madre del Diez.

El mensaje de apoyo de Graciela Borges a la familia de Lionel Messi tras la muerte de Jorge
El mensaje de apoyo de Graciela Borges a la familia de Lionel Messi tras la muerte de Jorge (Instagram)

Desde el periodismo deportivo, las palabras llegaron cargadas de afecto genuino. Pablo Giralt subió una foto de Jorge y escribió un mensaje que reveló una amistad construida en silencio y sostenida en la confianza: “Jorge no solo era el papá de Leo, Matías, Rodrigo y María Sol, o el marido de Celia; era una persona muy importante para mí. Yo lo quería mucho. Hablábamos de todo y nunca jamás nuestras conversaciones iban a salir a la luz y él lo sabía. Era muy afectuoso conmigo”.

Captura de pantalla de un tuit de Pablo Giralt. Muestra una foto de dos hombres: uno con pelo gris y camiseta negra, otro con barba y campera azul. Fondo con estantes y lámparas
El saludo de Pablo Giralt, relator de Telefe de los últimos mundiales

El periodista cerró con el corazón en la mano: “Jorge querido, jamás te olvidaré. Familia Messi: los abrazo con todo mi corazón”. En tanto, Sebastián Vignolo puso el foco en el legado que Jorge deja a través de su hijo: “Leo el mejor de todos, buena gente, generoso, educado, familiero, nada más lindo para la memoria de un padre el haber tenido un hijo como él. FUERZA LEO”.

Por su parte, Sofi Martínez publicó una entrevista que le realizó a Messi en el último mundial en el que hacía referencia a Jorge: “Recién terminé de hablar con mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos. El hecho de que muchos no puedan estar en este mundial también lo hace especial, lo hace vivirlo de otra manera. Hay mucha felicidad en la familia y estoy muy feliz por darle una alegría más a toda la gente”, dice el capitán. La periodista sumó una frase que representa este momento particular: “Siempre seremos por y para la familia”.

Temas Relacionados

Lionel MessiRosarioMuerteMuerte de Jorge MessiMirtha LegrandMarcelo TinelliRicardo MontanerSofi Martínez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

El escritor repasó en una charla con Teleshow el hecho verídico detrás del film y explicó qué cambios sumaron para volverla cinematográfica junto a Christian Basilis, el director y su amigo de la infancia

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

Sangre, venganza y humanidad: Emmanuel Degracia encarna al mítico Sweeney Todd en su regreso al teatro argentino

El actor se anima al clásico de Stephen Sondheim y en diálogo exclusivo con Teleshow cuenta cómo es habitar el universo de obsesión y dolor del barbero más temido de la puesta en escena musical

Sangre, venganza y humanidad: Emmanuel Degracia encarna al mítico Sweeney Todd en su regreso al teatro argentino

Carlos Rottemberg habla del libro que escribió por sus 50 años de teatro: “Es incómodo, toca temas políticamente incorrectos”

El productor acaba de publicar Pasen y lean, trescientas páginas que plasmó durante el verano en Mar del Plata. En la charla con Teleshow habló de sus dudas sobre el futuro del teatro industrial, del prólogo que redactó Luis Brandoni días antes de morir y de quien considera su único maestro, Guillermo Bredeston

Carlos Rottemberg habla del libro que escribió por sus 50 años de teatro: “Es incómodo, toca temas políticamente incorrectos”

De Springfield a Buenos Aires: los guiños de Los Simpson a la pasión argentina por la serie animada

Desde el agua que gira al revés hasta las Islas Malvinas, un recorrido por los episodios que sellaron el vínculo inquebrantable entre la familia amarilla más famosa de la televisión y varias generaciones de argentinos

De Springfield a Buenos Aires: los guiños de Los Simpson a la pasión argentina por la serie animada

Moria Casán impactó a Natalia Oreiro al revelar su insólito truco para lucir radiante: “¿Esperma de qué?”

La One estuvo invitada en la mesa de Mirtha Legrand y confesó cuál es el elemento que utiliza para estar esplendida a sus casi 80 años

Moria Casán impactó a Natalia Oreiro al revelar su insólito truco para lucir radiante: “¿Esperma de qué?”

DEPORTES

El emotivo adiós a Jorge Messi: hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

El emotivo adiós a Jorge Messi: hinchas dejaron mensajes de apoyo a Lionel en el cementerio

La historia de amor detrás del beso “a lo Casillas y Sara Carbonero” en el festejo del campeón del fútbol femenino en Argentina 

Se mudó a Europa a los dos años por el corralito, fue una promesa del tenis y hoy es el arquero revelación de la Champions

Carles Rexach: “Jorge se desvivía por Leo Messi, estaba atento a todo y siempre le daba la ventaja de elegir”

Los detalles del lado menos conocido de Jorge Messi: su pasión por la gestión deportiva y cómo llevó a Lionel a la cúspide del fútbol

TELESHOW

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

Hernán Casciari contó el origen de la historia de “Canelones”: “Se juntó un enorme sentimiento de culpa”

Sangre, venganza y humanidad: Emmanuel Degracia encarna al mítico Sweeney Todd en su regreso al teatro argentino

Carlos Rottemberg habla del libro que escribió por sus 50 años de teatro: “Es incómodo, toca temas políticamente incorrectos”

De Springfield a Buenos Aires: los guiños de Los Simpson a la pasión argentina por la serie animada

Moria Casán impactó a Natalia Oreiro al revelar su insólito truco para lucir radiante: “¿Esperma de qué?”

INFOBAE AMÉRICA

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

La conmovedora historia de la mujer uruguaya que se recibió de doctora a los 65 años: “Nunca es tarde para estudiar”

Cuando el oro rinde más que la droga: así diversifica sus ingresos el crimen organizado en Colombia y Ecuador

Crisis energética en Cuba: China salió al rescate de la isla y donó 5.000 sistemas de energía solar

Bolivia confirmó que cuatro hombres ligados a la muerte del agente de inteligencia en Santa Cruz fueron abatidos en Brasil

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945