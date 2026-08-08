Un sujeto debió estar preso en 2021, pero siguió libre y cometió un atroz femicidio en Bagaces, Costa Rica

Meyli Iveth Meza Ibarra deja en la orfandad a tres hijos tras ser asesinada en su vivienda en Bagaces (Cortesía: Trivisión).

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En Pijije de Bagaces, el calor característico de la pampa guanacasteca suele ir acompañado del murmullo constante del viento, pero la tarde del pasado miércoles 5 de agosto quedó marcada por un silencio helado y desgarrador. En el interior de una vivienda humilde, la vida de Meyli Iveth Meza Ibarra, de 35 años, fue apagada de forma violenta. Meyli, una mujer luchadora oriunda de Upala, Alajuela, era el pilar fundamental de su hogar y la madre abnegada de tres hijos: una pequeña de apenas 4 años, un niño de 12 y una joven de 18 que hoy enfrentan la crudeza del desamparo.

Aquella tarde, alrededor de las 3:07 p. m., la tranquilidad de la comunidad se rompió para siempre. Lo que comenzó como una discusión doméstica a puerta cerrada terminó convirtiéndose en la escena de un feminicidio brutal a manos de quien juraba ser su compañero sentimental: un hombre de apellido Morales, de 34 años.

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Según las investigaciones preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la pareja se encontraban juntos dentro de la vivienda cuando se desató un acalorado altercado verbal. Por razones que las autoridades judiciales aún intentan precisar con exactitud, la tensión escaló rápidamente hacia la agresión física.

Morales arremetió contra la mujer y, mediante el uso de la fuerza bruta, la privó del aire hasta causarle la muerte por asfixia en el mismo lugar. El agresor actuó con frialdad. Tras percatarse de que la mujer ya no respiraba, tomó una cobija y cubrió parcialmente el cuerpo sobre el suelo de la habitación, intentando ocultar el crimen antes de emprender la huida.

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Meyli Iveth Meza Ibarra, de 35 años, oriunda de Upala y madre de tres hijos, fue víctima de femicidio en Pijije de Bagaces, Guanacaste (Cortesía: La Teja).

Fueron los propios familiares de Meyli quienes, alarmados por la falta de respuesta y presintiendo lo peor, irrumpieron en la vivienda y hallaron la devastadora escena. La desesperación de las llamadas de auxilio movilizó a los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense y a la policía. Al ingresar al inmueble, los socorristas confirmaron que Meyli ya no presentaba signos vitales.

Tres años de impunidad: una orden de captura ignorada por la justicia

Con la escena custodiada y el cuerpo remitido a la Morgue Judicial para la autopsia de ley, la indignación pública se encendió al revelarse un dato inquietante sobre el sospechoso: Morales no era un desconocido para las autoridades ni un ciudadano sin historial delictivo. Sobre él pesaba una orden de captura pendiente por el delito de violación, dictada desde el año 2021.

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Durante tres largos años, el sujeto caminó libremente por las calles, estableció relaciones de pareja y se desplazó con impunidad sin que el aparato policial o judicial lo sacara de circulación. Esta omisión dejó a las mujeres de su entorno expuestas a un agresor de alta peligrosidad.

El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, confirma la detención del sospechoso del femicidio de Meyli Meza. Sorprendentemente, el individuo ya tenía una orden de captura por el delito de violación desde el año 2021.

Tras confirmarse el deceso, las fuerzas policiales desplegaron un intenso operativo de rastreo por el sector de Bagaces y distritos aledaños. La búsqueda culminó a las 8:41 p. m. de esa misma jornada en el barrio Corazón de Jesús, donde oficiales de la Fuerza Pública divisaron al sospechoso transitando con tranquilidad por la vía pública. Fue interceptado de inmediato, detenido sin margen de resistencia y puesto a las órdenes del Ministerio Público.

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Hoy, mientras Morales permanece bajo custodia acumulando el procesamiento por feminicidio y su causa pendiente por agresión sexual, las comunidades de Bagaces y Upala lloran la pérdida de Meyli.