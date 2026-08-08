Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Un sujeto debió estar preso en 2021, pero siguió libre y cometió un atroz femicidio en Bagaces, Costa Rica

Con una cobija sobre el cuerpo inerte de Meyli Iveth Meza Ibarra pretendieron cubrir el rastro de una tragedia que pudo haberse evitado. La tarde del pasado miércoles 5 de agosto, en Pijije de Bagaces, la vida de esta madre de 35 años fue apagada por su novio

Meyli Iveth Meza Ibarra deja en la orfandad a tres hijos tras ser asesinada en su vivienda en Bagaces (Cortesía: Trivisión).
Meyli Iveth Meza Ibarra deja en la orfandad a tres hijos tras ser asesinada en su vivienda en Bagaces (Cortesía: Trivisión).
Guardar

En Pijije de Bagaces, el calor característico de la pampa guanacasteca suele ir acompañado del murmullo constante del viento, pero la tarde del pasado miércoles 5 de agosto quedó marcada por un silencio helado y desgarrador. En el interior de una vivienda humilde, la vida de Meyli Iveth Meza Ibarra, de 35 años, fue apagada de forma violenta. Meyli, una mujer luchadora oriunda de Upala, Alajuela, era el pilar fundamental de su hogar y la madre abnegada de tres hijos: una pequeña de apenas 4 años, un niño de 12 y una joven de 18 que hoy enfrentan la crudeza del desamparo.

Aquella tarde, alrededor de las 3:07 p. m., la tranquilidad de la comunidad se rompió para siempre. Lo que comenzó como una discusión doméstica a puerta cerrada terminó convirtiéndose en la escena de un feminicidio brutal a manos de quien juraba ser su compañero sentimental: un hombre de apellido Morales, de 34 años.

PUBLICIDAD

Según las investigaciones preliminares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la pareja se encontraban juntos dentro de la vivienda cuando se desató un acalorado altercado verbal. Por razones que las autoridades judiciales aún intentan precisar con exactitud, la tensión escaló rápidamente hacia la agresión física.

Morales arremetió contra la mujer y, mediante el uso de la fuerza bruta, la privó del aire hasta causarle la muerte por asfixia en el mismo lugar. El agresor actuó con frialdad. Tras percatarse de que la mujer ya no respiraba, tomó una cobija y cubrió parcialmente el cuerpo sobre el suelo de la habitación, intentando ocultar el crimen antes de emprender la huida.

PUBLICIDAD

Meyli Iveth Meza Ibarra, de 35 años, oriunda de Upala y madre de tres hijos, fue víctima de femicidio en Pijije de Bagaces, Guanacaste (Cortesía: La Teja).
Meyli Iveth Meza Ibarra, de 35 años, oriunda de Upala y madre de tres hijos, fue víctima de femicidio en Pijije de Bagaces, Guanacaste (Cortesía: La Teja).

Fueron los propios familiares de Meyli quienes, alarmados por la falta de respuesta y presintiendo lo peor, irrumpieron en la vivienda y hallaron la devastadora escena. La desesperación de las llamadas de auxilio movilizó a los paramédicos de la Cruz Roja Costarricense y a la policía. Al ingresar al inmueble, los socorristas confirmaron que Meyli ya no presentaba signos vitales.

Tres años de impunidad: una orden de captura ignorada por la justicia

Con la escena custodiada y el cuerpo remitido a la Morgue Judicial para la autopsia de ley, la indignación pública se encendió al revelarse un dato inquietante sobre el sospechoso: Morales no era un desconocido para las autoridades ni un ciudadano sin historial delictivo. Sobre él pesaba una orden de captura pendiente por el delito de violación, dictada desde el año 2021.

Durante tres largos años, el sujeto caminó libremente por las calles, estableció relaciones de pareja y se desplazó con impunidad sin que el aparato policial o judicial lo sacara de circulación. Esta omisión dejó a las mujeres de su entorno expuestas a un agresor de alta peligrosidad.

El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, confirma la detención del sospechoso del femicidio de Meyli Meza. Sorprendentemente, el individuo ya tenía una orden de captura por el delito de violación desde el año 2021.

Tras confirmarse el deceso, las fuerzas policiales desplegaron un intenso operativo de rastreo por el sector de Bagaces y distritos aledaños. La búsqueda culminó a las 8:41 p. m. de esa misma jornada en el barrio Corazón de Jesús, donde oficiales de la Fuerza Pública divisaron al sospechoso transitando con tranquilidad por la vía pública. Fue interceptado de inmediato, detenido sin margen de resistencia y puesto a las órdenes del Ministerio Público.

Hoy, mientras Morales permanece bajo custodia acumulando el procesamiento por feminicidio y su causa pendiente por agresión sexual, las comunidades de Bagaces y Upala lloran la pérdida de Meyli.

Temas Relacionados

Costa RicaFemicidioBagacesMeyli Iveth MezaOIJ

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Al cerrar una edición centenaria que convocó a unos 6.200 competidores de 37 países, el Gobierno resaltó la infraestructura y el aprendizaje logístico como base para atraer futuras citas regionales y globales

Centenario de los Juegos Centroamericanos: música de Juan Luis Guerra, medallas al mérito y el momento que selló 16 días de competencia

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

La agresión ocurrió la mañana del sábado en la colonia La Blanquita, junto al puente del río Pachipa, y el herido, Juan José Lanuza, de 44 años, fue llevado al Hospital Nacional de Mazatenango

Guatemala: Un ataque armado deja tres muertos y un herido en San Antonio Suchitepéquez

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

Hasta julio, el país ya rebasó las visitas del mismo lapso de 2025, mientras las autoridades atribuyen ese avance a las medidas oficiales y al refuerzo en sitios recreativos

El Salvador supera los 2,8 millones de visitantes internacionales hasta julio y experimenta alza en el turismo vacacional

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales concentró la advertencia en el oriente, sectores paracentrales y la franja limítrofe con Guatemala, donde se esperan los picos más altos durante la tarde

El Salvador prevé temperaturas de hasta 42°C este domingo y recomiendan medidas preventivas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

La primera competencia oficial de esta modalidad reunió a selecciones de toda la zona en Street Fighter 6, League of Legends y eFootball 2026, con una respuesta presencial que confirmó su alcance más allá de las pantallas

Así fue el debut de los eSports en Santo Domingo 2026: 11 países, tres títulos y un pabellón lleno

TECNO

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

Qué es mejor comprar: monitor curvo o plano para jugar y sin afectar el bolsillo

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Adolescentes en Australia siguen en redes sociales a pesar de estar prohibido: 8 de cada 10 están activos

Cómo es el truco de cambiar de canal en la red WiFi para mejorar el internet en casa

ENTRETENIMIENTO

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

El origen oculto de los sables láser de Star Wars: secretos, tradiciones y el poder detrás de sus colores

Las 8 películas más taquilleras de la historia: cuáles forman parte del club de los 2 mil millones de dólares

Perez Hilton necesitará cirugía: su familia revela que está “grave, pero estable”

“Te respaldaré hasta el fin de los tiempos”: Ariana Grande recibe un emotivo mensaje de su hermano tras anunciar una pausa de la exposición pública

Conmoción en el k-pop: murió una influencer japonesa en Seúl y la Policía investiga un posible suicidio

MUNDO

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

El debate nuclear japonés inquieta a China mientras se conmemoran los lanzamientos de las bombas atómicas de 1945

Los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Reino Unido intensificó su vigilancia en aguas británicas ante el aumento de la actividad de la “flota fantasma” rusa

Turquía afirmó que Egipto podría sumarse al pacto de defensa regional firmado con Arabia Saudita y Pakistán

JD Vance afirmó que EEUU destruyó el programa nuclear de Irán y mantendrá la presión contra el régimen