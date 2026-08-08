La mañana a pura complicidad de la China Suárez y Mauro Icardi: “Confía en mí”

La China Suárez y Mauro Icardi disfrutan de su relación mientras definen su futuro

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Un sábado fresco en Buenos Aires fue el marco de un plan habitual para Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi. Aprovecharon la mañana para acompañar a Rufina, la hija que la actriz tuvo junto a Nicolás Cabré, en uno de sus habituales partidos de hockey. Las tribunas se convirtieron en un punto de encuentro familiar, donde el frío quedó en segundo plano frente al entusiasmo por alentar a la jugadora.

En la foto que compartió Icardi, se los vio sonrientes y bien abrigados, cada uno con su estilo: la China lució una campera de peluche negra y gorra gris, mientras Mauro optó por un abrigo claro y gafas oscuras. Los emojis de frío y un corazón acompañaron la imagen, reflejando el clima relajado y la complicidad de la pareja en este tipo de planes.

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El collage publicado por Suárez mostró aún más de esa rutina: ella de espaldas, observando la cancha mientras el termómetro marcaba 11°C, el cielo alternando entre nubes y claros, y la postal infaltable de Rufina en acción. Con la camiseta de su equipo, medias rojas y palo en mano, la adolescente se mostró concentrada y lista para jugar, dejando en evidencia la pasión y dedicación que ponía en cada partido. El corazón rojo sobre su uniforme sirvió tanto para proteger la identidad del club de la adolescente como para subrayar su orgullo de su madre.

La China Suárez y Mauro Icardi acompañando a Rufina en su mañana de hockey

La escena resumió el valor de esos pequeños rituales de fin de semana: acompañar, alentar y compartir en familia, más allá de las bajas temperaturas o la rutina agitada de la ciudad. Para Rufina, el hockey es mucho más que un deporte, y para los suyos, estar presentes en la tribuna es parte de una costumbre que se repite cada vez que el calendario lo permite.

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Para reflejar la química que muestran por estos días Mauro tomó una foto espontánea de Eugenia durmiendo en el asiento del acompañante del auto, envuelta en un tapado negro de peluche y con gorra gris. Con expresión relajada, los ojos cerrados y el rostro apoyado sobre el respaldo, invitó al futbolista a dejarle un mensaje: “Mi copiloto confía tanto en mí que ni despierta viaja”, escribió sobre la foto que replicó su novia siguiendo el juego.

La postal que subió Mauro Icardi en una mañana fresca

La rutina supone también un momento de pausa en medio del torbellino mediático que acompaña a la pareja desde el comienzo de la relación. En plena incertidumbre por su futuro luego de quedar libre del Galatasaray, en los últimos días vivió un nuevo cortocircuito con Wanda Nara en la batalla judicial por la tenencia de sus hijas.

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¿Qué pasará con el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi?

La salida de los novios se produjo en un contexto clave para lo que vendrá. Tras varias semanas marcadas por la incertidumbre judicial, el Juzgado Civil 106 de Buenos Aires levantó la prohibición de salida del país que pesaba sobre Mauro Icardi. El delantero, que había estado impedido de viajar por un conflicto legal vinculado a la documentación de sus hijas, ya tenía vía libre para planificar su futuro fuera de la Argentina.

El look de la China Suárez para ir al partido de su hija

Aunque la resolución ya fue dictada, Icardi debía esperar a que quedara firme para poder abandonar el país. Su abogada, Elba Marcovecchio, señaló que el trámite se efectivizaría una vez que la resolución fuera firme y se notificara a Migraciones. El conflicto que originó la medida surgió por la sustracción de los documentos de Francesca e Isabella durante la final de la Copa del Mundo, lo que había impedido su regreso a la Argentina.

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Con la restricción migratoria levantada, el futuro de Icardi apuntaba a España. Según medios españoles, el delantero recibió interés del Rayo Vallecano y, junto a Eugenia “la China” Suárez, ya exploraban barrios exclusivos de Madrid para instalarse.