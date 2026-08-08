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Las vacaciones de Erling Haaland: advertencia a un actor por acercarse a su novia, show de Jennifer Lopez y paseo en yate

El delantero noruego compartió imágenes de sus días de descanso en Italia, entre salidas, golf, penales, fiesta y una escena distendida que involucró a su pareja

Durante sus vacaciones en Italia, Haaland bromeó con el actor Michele Morrone en una de las escenas más comentadas del video publicado en su canal de YouTube
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Las vacaciones de Erling Haaland en Sicilia dejaron una escena que rápidamente llamó la atención entre las imágenes publicadas por el propio futbolista. Durante una jornada de descanso en Italia, el delantero del Manchester City reaccionó con humor cuando el actor Michele Morrone se acercó a conversar con su novia, Isabel Haugseng Johansen.

El momento formó parte de un video difundido por Haaland en su canal de YouTube, donde mostró distintos pasajes de una pausa marcada por paseos en yate, reuniones sociales y actividades recreativas después de una intensa etapa de competencia.

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En una de las secuencias, Morrone se aproxima a Johansen mientras el futbolista observa la conversación a pocos metros. Lejos de mostrar una reacción seria, el noruego aprovecha la situación para bromear.

“No te pongas celoso ahora. Oye, oye, oye, oye. No te acerques tanto. ¿Qué está pasando ahí? No te acerques tanto. Oye. Vaya, el tipo duro. Tenemos que sacarlo en el canal de YouTube”, expresa entre risas.

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Las vacaciones de Haaland en Sicilia

El registro muestra al atacante en un contexto completamente diferente al de los estadios. Rodeado de amigos, participa en partidos de penales, juega al golf y navega en yate, además de asistir a encuentros vinculados con figuras del espectáculo y la moda.

Erling Haaland disfrutó de unos días de descanso en Sicilia junto a su novia, Isabel Haugseng Johansen, entre salidas en yate y actividades recreativas (YouTube)
Erling Haaland disfrutó de unos días de descanso en Sicilia junto a su novia, Isabel Haugseng Johansen, entre salidas en yate y actividades recreativas (YouTube)

Dentro de ese recorrido también estuvo presente en un evento exclusivo en el que disfrutó de una actuación de Jennifer Lopez, con quien luego compartió mesa.

Las imágenes alternan esos momentos de celebración con reflexiones del propio Haaland sobre el cansancio generado por la exposición permanente. El delantero reconoce que el ritmo social puede resultarle intenso pese a estar disfrutando del viaje.

“Aunque soy introvertido, me siento sobreestimulado. Sigo feliz porque estoy en la cima; sigo en lo más alto tras la Copa del Mundo. Así de simple. Es pura matemática”, afirma.

Haaland habló sobre el Mundial 2026

Incluso durante sus días de descanso, el atacante hizo referencia a su presente deportivo y a las sensaciones que le quedaron después de la participación de Noruega en la Copa del Mundo 2026.

Desde el yate, admite que todavía mantiene parte de su atención puesta en lo ocurrido durante el torneo. “Mi cabeza sigue allá. En el Mundial hemos estado en la cima todos los días”, señala.

En diferentes momentos del video también aparece el mediocampista noruego Sander Berge, quien comparte parte de las actividades con el delantero.

Junto a Sander Berge, el delantero noruego compartió imágenes de su paso por Sicilia, donde combinó golf, penales, fiestas y momentos de relax tras la competencia internacional (YouTube)
Junto a Sander Berge, el delantero noruego compartió imágenes de su paso por Sicilia, donde combinó golf, penales, fiestas y momentos de relax tras la competencia internacional (YouTube)

El contenido permite observar una faceta más distendida de Haaland, con comentarios irónicos sobre la moda, las fiestas y la atención que genera a su alrededor. Al mismo tiempo, expone cómo la presencia de cámaras continúa incluso durante sus períodos de descanso.

La combinación de deporte, celebridades y vida social atraviesa buena parte de la grabación y muestra una pausa de vacaciones que, pese a estar lejos de la competencia, mantuvo al futbolista bajo una fuerte exposición pública.

Hacia el final, Haaland resume el momento personal que atraviesa con una frase contundente: “Es el mejor momento de mi vida”.

La última secuencia lo encuentra en una fiesta vinculada a la alta moda en Sicilia, cierre de unos días en los que el delantero cambió temporalmente los estadios por el Mediterráneo sin dejar de ser uno de los protagonistas más observados del fútbol europeo.

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