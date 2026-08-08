El sentido mensaje de Marcelo Tinelli a Lionel Messi por la muerte de su padre: “Quiero abrazarte a la distancia”

Marcelo Tinelli con Lionel Messi y su familia

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La noticia de la muerte de Jorge Messi conocida la mañana del sábado causó impacto a nivel global. El padre del astro futbolístico falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, Argentina, donde estaba internado por una larga enfermedad. Entre las inmediatas repercusiones y condolencias del mundo del fútbol, uno de los primeros en manifestarse fue Marcelo Tinelli. El conductor televisivo, de gran ligazón futbolera, escribió una sentida despedida en su cuenta de Instagram.

Tinelli compartió una fotografía junto a Leo y sus padres y buscó escribir lo que le dictaba el corazón: “Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos”, señaló el conductor, y agregó: “Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”.

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Con la emoción a flor de piel, Tinelli también evocó un recuerdo personal con la familia, en la víspera a una de las jornadas más importantes en la vida del futbolista: “Me quedo con todos los momentos hermosos que vivimos. Nadie me borrará jamás esa comida con tus papás y tus hermanos en la noche previa a que juegues la final en Qatar”, en alusión al choque con Francia en el que el capitán levantó la Copa del Mundo en 2022.

“Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo”. El mensaje cerró con una despedida a toda la familia: “Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz”, concluyó.

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La despedida de Marcelo Tinelli a Lionel Messi

El vínculo entre Tinelli y los Messi tiene historia y se remonta a los inicios del crack y sus recordadas visitas a ShowMatch. El círculo se cerró en marzo de 2023, cuando el conductor recibió a Lionel y a toda su familia en su casa de Tigre, durante la visita del jugador a la Argentina para disputar un amistoso ante Panamá en el estadio Monumental, el primero en suelo argentino tras la consagración en Qatar. De la reunión participaron los padres de Messi —Celia y Jorge—, sus hermanos María Sol y Matías, y los hijos de Tinelli: Candelaria, Francisco y el pequeño Lorenzo.

“Familias unidas. Noche increíble en casa con Leo Messi y su familia”, escribió el conductor en sus redes sociales junto a una foto grupal en la que Candelaria aparecía en el centro levantando la Copa del Mundo. “Gracias querido, Leo Messi, por esta noche maravillosa en casa con nuestras familias. Sos un ser humano excepcional. Te amo. Campeones del Mundo para siempre”, agregó en otro posteo. Fue precisamente aquella cena —con los padres y hermanos de Leo la noche previa a la final en Qatar— la que Tinelli evocó en su mensaje de este sábado.

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La enfermedad de Jorge había ganado trascendencia pública durante el Mundial 2026. Tras el debut de la Selección Argentina ante Argelia —con victoria por 3 a 0 y un hat trick del capitán—, Messi rompió en llanto al convertir el primer gol. En zona mixta, su excompañero Juan Pablo Sorín le preguntó por las lágrimas. “La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil”, respondió Messi, según recogió Infobae. Días después, la familia emitió un comunicado para aclarar que Jorge se encontraba “bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y, además de Lionel, era padre de Rodrigo, Matías y María Sol. Su historia arranca lejos de los estadios y los contratos millonarios. Hijo de Eusebio, quien le enseñó el oficio de albañil —junto a él construyó la casita de la calle Lavalleja, en el sur de Rosario, que la familia aún conserva—, Jorge fue un correcto mediocampista en las inferiores de Newell’s Old Boys hasta que el servicio militar interrumpió su carrera deportiva. Al finalizar esa obligación, se casó con Celia, su novia de toda la vida. Trabajó como cobrador en un instituto médico, hizo tornillos en un taller metalúrgico y, con la convicción de que estudiar era el camino para progresar, se formó como técnico químico. Entró a la fábrica de Acindar en los años 80, donde llegó a ser gerente, según reconstruyó la biografía Messi, de Guillem Balagué.

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Lionel Messi y su papá Jorge

Fue entrenador infantil en el club Abanderado Grandoli donde descubrió, antes que nadie, la dimensión del talento de su hijo menor. Desde entonces, se paró al costado de las canchas de Malvinas —el predio de inferiores de NOB— y apenas emitía un silbido característico para que Leo supiera que estaba allí. Cuando el club rosarino se negó a costear el tratamiento hormonal que el pequeño necesitaba, Jorge no se detuvo: llevó a su hijo a River Plate para presionar a Newell’s y, ante la falta de respuesta, encaminó un acuerdo que para la época era una rareza: logró que el FC Barcelona fichara a un jugador extranjero de 13 años y que, además, le proporcionara tratamiento médico, salario anual, vivienda y trabajo para su familia, más pagos por derechos de imagen, según la reconstrucción de Balagué.

Aquella aventura tuvo sus tormentas. Celia y los hermanos mayores no lograron adaptarse a la vida en Barcelona y regresaron a Rosario. Jorge se quedó con Leo en el departamento que el club les cedía sobre la Gran Via de Carles III. Fue en esos meses de incertidumbre cuando padre e hijo forjaron el vínculo que sostendría toda la carrera posterior. “Mi viejo estuvo siempre conmigo. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo vea. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó: ¿qué querés hacer, querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo”, relató Messi en una entrevista de 2007, con la voz entrecortada.

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