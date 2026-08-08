Crimen y Justicia
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Hallaron un cargamento de marihuana valuado en más de $3.300 millones en la frontera entre Argentina y Paraguay

El hallazgo se produjo luego de que Prefectura detectara el cruce de una embarcación a motor desde el país vecino hacia la ciudad de Posadas

Edificio de varios pisos, tres agentes uniformados, dos camionetas de Prefectura, un SUV blanco, paquetes rectangulares y bolsas en el suelo
Prefectura secuestró más de una tonelada de marihuana en Posadas
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Las bandas narco suele aprovechar la oscuridad de la noche en el monte misionero y correntino para operar. Cruzan el río Paraná desde Paraguay, arrojan rápidamente los bultos en la orilla argentina y escapan de inmediato para evitar la detención en territorio nacional. Es una modalidad habitual, el primer paso antes de que la mercancía sea distribuida por tierra hacia centros urbanos. Ante esta situación, la Prefectura Naval Argentina cuenta con tecnología térmica que permite identificar estas firmas de calor a larga distancia y llevar a cabo rastrillajes en la zona. De esa forma, con cierta frecuencia se producen hallazgos de droga abandonada entre la vegetación.

Uno de estos operativos se produjo recientemente con resultado positivo en la frontera con Paraguay. Personal de la Prefectura Naval Argentina secuestró más de una tonelada de marihuana durante un procedimiento realizado en la ciudad de Posadas. El hecho ocurrió en las inmediaciones del arroyo Itaembé, luego de detectar una embarcación que cruzó desde Paraguay durante la madrugada.

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Según fuentes de la fuerza federal, la intervención comenzó cuando una cámara térmica identificó el cruce de una embarcación a motor desde la costa paraguaya hacia la Argentina, a la altura del kilómetro 1.567 del río Paraná. Frente a esta situación, los efectivos rastrillaron la zona y hallaron 40 bultos ocultos entre la vegetación, que contenían paquetes con características compatibles con estupefacientes.

Oficial de Prefectura Naval Argentina con uniforme, guantes y chaleco, en una mesa con balanza, documentos, sustancia vegetal. Vehículo utilitario PNA al fondo
La droga estaba distribuida en 40 bultos ocultos entre la vegetación de la zona fronteriza

La mercadería fue trasladada a la dependencia correspondiente, donde se realizó la prueba de narcotest que confirmó la presencia de Cannabis sativa (marihuana). El cargamento estaba compuesto por 31 bultos con 1.154 panes prensados y un peso de 955,20 kilogramos, además de 9 bultos con 104 paquetes de cogollos, que sumaron 104,50 kilogramos.

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El valor de la droga secuestrada asciende a $3.306.267.000, de acuerdo con el cálculo establecido por ARCA y la cotización oficial del dólar del día.

Intervino la Fiscalía Federal N°2 de Posadas, que dispuso el secuestro y traslado de la marihuana, la cual quedó bajo resguardo judicial a disposición del Juzgado Federal, en el marco de una causa por infracción a la Ley N°23.737.

Dos hombres uniformados y armados junto a dos camionetas de Prefectura Naval Argentina. En el suelo hay cientos de bloques rectangulares y bolsas con sustancias
El cargamento está valuado en más de $3.306 millones

El caso se suma a otro similar esta semana en la ciudad misionera de San Javier, en la frontera con Brasil, donde Prefectura incautó más de 236 kilos de estupefacientes y detuvo a dos personas que intentaban trasladarlos.

Ese operativo tuvo lugar en las inmediaciones del kilómetro 1018,6 del río Uruguay, en el Puerto Natural “Techeira”. Allí, los efectivos observaron el ingreso de una camioneta de color negro por un camino terrado en dirección a la costa. Al arribar al puerto, sus ocupantes descendieron del vehículo y comenzaron a descargar varios bultos.

Ante la sospecha, los prefectos se acercaron para realizar el control. Sin embargo, el conductor y su acompañante hicieron caso omiso a la orden e intentaron darse a la fuga. No lo lograron y fueron detenidos. Se trataba de una mujer de 29 años y un hombre de 32 años.

Posteriormente, dentro de su camioneta, y también dispersos sobre la costa, se hallaron 17 bultos que contenían 332 panes prensado de sustancias ilícitas. Ese cargamento fue valuado en más de 891 millones de pesos.

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