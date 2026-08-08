La salud mental más allá del consultorio: qué problemas y desafíos detectan los psicólogos

El aumento de cuadros de salud mental preocupa a los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud mental ocupa hoy un lugar mucho más visible en la conversación pública. En familias, escuelas, hospitales, universidades, medios y redes sociales, temas como la ansiedad, los consumos problemáticos, las violencias, el malestar en las infancias y el bienestar emocional pasaron a tener una mayor visibilidad y, sobre todo, a ser tema de debate.

Este cambio se explica, en gran medida, por el aporte de psicólogos e investigadores que expandieron el campo de la disciplina y promovieron una comprensión de la subjetividad más abarcadora, integrada y atenta a las problemáticas sociales.

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En ese escenario, la Fundación Konex distinguió con el Diploma al Mérito 2026 a cinco psicólogos que cambiaron la forma de pensar la salud mental en la Argentina.

Los reconocidos con el Diploma al Mérito 2026 son: Gabriela Dueñas, Marisa Punta Rodulfo, Alicia Stolkiner, Fernando Urribarri y Hugo Vezzetti, figuras con trayectorias muy distintas pero atravesadas por una misma preocupación: ampliar la manera en que la sociedad entiende el sufrimiento psíquico, los vínculos, las infancias y las políticas de cuidado.

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Además, sus aportes ayudaron a consolidar una mirada más abierta e interdisciplinaria de la salud mental, en diálogo con la educación, la salud pública, el derecho, la historia y las ciencias sociales.

Las infancias, entre el cuidado y el riesgo de la medicalización

Las infancias y adolescencias atraviesan situaciones de angustia, ansiedad y conductas de retraimiento en aumento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gabriela Dueñas, doctora en Psicología, licenciada en Educación y psicopedagoga, profesora e investigadora, se consolidó como una de las voces más influyentes en la defensa de una mirada integral sobre las infancias. Sus investigaciones cuestionaron la medicalización de niñas, niños y adolescentes y promovieron un enfoque que prioriza los derechos, la inclusión y el análisis de los contextos familiares, educativos y sociales antes que las respuestas exclusivamente diagnósticas.

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En diálogo con Infobae la experta afirmó: “Poner hoy la lupa sobre la salud mental de nuestras infancias y adolescencias no es un lujo académico: es una urgencia ética y política. Como sostengo en mis trabajos -y en mi libro “El malestar en la cultura del siglo XXI”- ‘la salud mental del siglo XXI será comunitaria o no será’. No hay camino intermedio. O aprendemos a leer el sufrimiento psíquico como un síntoma de un orden social que enferma, o seguiremos administrando fármacos y etiquetas a quienes, en realidad, están gritando: ‘este mundo no nos contiene’”, advirtió.

En cuanto a las preocupaciones actuales de la psicología, la especialista señaló que “la preocupación central no es clínica, es civilizatoria. Asistimos a una ‘juvenilización del malestar’ que ya no admite eufemismos: el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes en Argentina. Detrás de esa estadística no hay ‘trastornos’ aislados, hay una cultura que ha roto sus lazos simbólicos y ha convertido la infancia en un territorio de rendimiento, vigilancia y soledad”, alertó.

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La medicalización de niñas, niños y adolescentes es cuestionada por sus efectos en el desarrollo y la inclusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En mi práctica y en mi investigación observamos un incremento alarmante de cuadros de angustia y ansiedad, pero también de autolesiones y conductas de retraimiento extremo. Lo que ha aumentado no es la “enfermedad”, sino la “intensidad del desamparo” en el que crecen nuestras niñas, niños y adolescentes", afirmó Dueñas.

Lo que preocupa no es el síntoma, aclaró la experta, “sino que hemos dejado de preguntarnos: ¿qué le pasa a ese niño/a o adolescente? ¿Qué de su entorno familiar, escolar o comunitario le genera malestar?, para preguntarnos solo qué tiene. Entonces, no se trata de adaptar sujetos, sino de transformar entornos”, destacó.

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Por su parte, otra de las premiadas, Marisa Punta Rodulfo, doctora en Psicología (USAL) y profesora titular consulta de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aportó desde el psicoanálisis infantil herramientas para comprender la constitución subjetiva durante la infancia y la adolescencia. Sus desarrollos teóricos y clínicos enriquecieron la formación de generaciones de profesionales y ampliaron los recursos para abordar el desarrollo temprano y el sufrimiento psíquico infantil.

La salud mental como problema social

Cambios en el mundo laboral y la precarización económica impactan en la salud mental de amplios sectores sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alicia Stolkiner, licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora Honoris Causa de cuatro universidades e investigadora del CONICET, fue señalada por Konex como una de las principales impulsoras de la salud mental comunitaria en la Argentina.

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Su trabajo contribuyó a transformar la manera de entender las políticas sanitarias al promover modelos interdisciplinarios que integran la salud con dimensiones sociales, territoriales e institucionales.

Consultada por Infobae en cuanto a las preocupaciones de la psicología en la actualidad, la experta señaló que hay dos tendencias: “La que mantiene el modelo de diagnóstico centrado en la patología individual y ofrece una respuesta fundamentalmente terapéutica y la que aborda el problema en sus dimensiones singulares y a la vez colectivas”.

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Esto plantea, según Stolkiner, “estrategias de abordaje necesariamente interdisciplinarias y que requieren de políticas públicas y acciones comunitarias. Ambas corrientes requieren de un diálogo importante con los avances de las neurociencias pero sin recaer en un biologismo causalista”, detalló.

La prevención en salud mental implica construir entornos protectores y espacios de escucha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los problemas actuales que llevan a colocar en escena la prevalencia de la salud mental “son múltiples y acuciantes”, afirmó la especialista. “Podemos mencionar el incremento de la depresión, cuadros de pánico y angustia, el suicidio, bajando en la escala de edad, las problemáticas ampliadas del consumo, los episodios violentos de acting..., todo eso que se engloba dentro de la categoría sufrimiento psíquico”, enumeró.

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Definidos desde la articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana, la doctora destacó las siguientes dimensiones de los problemas:

El deterioro de los lazos familiares y comunitarios afecta la salud mental de la población, según la mirada de los expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dimensión económica: “La pauperización y precarización de algunos sectores sociales, la transformación aceleradísima del mundo de trabajo ( empleo-desempleo), el deterioro de amplios espacios comunitarios urbanos, etc.”, citó Stolkiner.

Dimensión institucional: “La fragilización de lo gregario, que es fundamental para el psiquismo, por la potenciación de un individualismo extremo; la fragilización de los vínculos familiares, amistosos, de compañerismo; la crisis de instituciones fundamentales desde la escuela o las mismas instituciones de salud, pasando por las mismas instituciones democráticas ”, detalló.

La vida cotidiana: “Se altera totalmente y los tiempos, los espacios, los vínculos se quebrantan. La cuarta revolución tecnológica se acompaña de una propuesta e intencionalidad de transformar lo humano y en esa tensión estan atravesadas las vidas”.

Cómo se actualiza la clínica frente a nuevos malestares

Los episodios de violencia y los consumos problemáticos son parte de un escenario complejo de sufrimiento psíquico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fernando Urribarri, otro de los premiados, fue destacado por Konex por sus contribuciones al desarrollo del psicoanálisis contemporáneo. Sus investigaciones favorecieron la actualización conceptual de la disciplina y fortalecieron el estudio de los procesos inconscientes frente a nuevas problemáticas subjetivas del siglo XXI.

Por otro lado, Hugo Vezzetti abrió un campo de estudio orientado a comprender la historia de la psicología y el psicoanálisis en la Argentina. Sus investigaciones permitieron analizar el vínculo entre las prácticas de la salud mental, la memoria colectiva, la cultura y los procesos políticos.

La elección de estos cinco especialistas por parte de la Fundación Konex permite, así, leer una agenda más amplia. No se trata solo de reconocer trayectorias individuales, sino de identificar los grandes temas que hoy organizan la discusión sobre salud mental en la Argentina: el crecimiento de la demanda, la importancia de las infancias, el peso de las desigualdades y el desafío de construir respuestas.

Cómo abordar los problemas actuales de salud mental

La prevención en salud mental se apoya en la construcción de entornos protectores para niñas, niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la doctora Dueñas, abordar la actual crisis en salud mental exige un “cambio de paradigma radical: pasar del consultorio al territorio, de la etiqueta al lazo, de la queja al compromiso comunitario”.

En primer lugar, la experta señaló que hay que “desmedicalizar el malestar”. “No todo sufrimiento es un trastorno. Como lo he planteado a lo largo de mi trayectoria, la escuela y la familia no son apéndices del sistema de salud. Son espacios de escucha, de alojamiento. Pero hoy, muchas escuelas se han convertido en ‘punta de lanza’ de un modelo que medicaliza la diversidad”.

Y completó: “Las/os docentes, desbordados y sin formación ni recursos, derivan a niños/as a neurología por conductas que, en otro contexto, serían parte del desarrollo o expresiones de sufrimiento ante un entorno de crianza poco saludable. Y el sistema de salud, en lugar de interrogar por su historia y condiciones de vida y o escolarización, les prescribe psicofármacos, incluso desde muy temprana edad, con frecuencia complementados de un abordaje multitudinario de Terapias Cognitivo Conductuales que nos les deja tiempo ni para jugar”.

La prevención primaria de la salud mental implica garantizar espacios de juego, diálogo y apoyo en escuelas y hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esto, la especialista propuso un abordaje “intersectorial y comunitario”. “Hay que articular salud, educación, desarrollo social y justicia. Hay que dejar de preguntar ‘¿qué te pasa?’ para empezar a preguntarnos ‘¿en qué mundo estamos viviendo que te hace pasar esto?’. La salud mental comunitaria no es una especialidad más, es una ‘praxis ético-política’ que devuelve el sufrimiento a su dimensión colectiva".

Finalmente, Dueñas concluyó: “Mientras sigamos respondiendo con psicofármacos a problemas que son de vivienda, de alimentación, de vínculos rotos, de violencia en cualquiera de sus formas, estaremos repitiendo la lógica del manicomio, solo que con ‘guardapolvos químicos’”.

Por su parte, la doctora Stolkiner dijo que la forma de abordar estos problemas requiere que la psicología se integre a acciones de salud, jurídicas, educativas, que contemplen distintos niveles de cuidado que van desde lo preventivo comunitario hasta lo terapéutico. “El desafío es generar los conocimientos y las prácticas para ello”, resaltó.

Por último, señaló que la prevención fundamental pasa por “cuidar los lazos y preservar el contacto y el diálogo con los otros en momentos en que hay una fuerte inversión en destruirlos. Además, creo que necesitamos, más que nunca, políticas públicas de cuidado en salud en defensa de la vida y, en ellas, la psicología tiene muchas herramientas para aportar”.

Cómo prevenir y cuidar la salud mental

Capacitar a docentes y familias promueve una detección temprana del malestar sin recurrir a diagnósticos apresurados (Imagen ilustrativa Infobae)

Dueñas resaltó que “la prevención no se hace con campañas, ni con tests estandarizados: se hace construyendo lazos, transformando entornos y devolviendo la palabra a las infancias y adolescencias”, y detalló tres niveles de acción:

1. Prevención primaria: cuidar el entorno. “No se trata de enseñar a los niños a ‘gestionar sus emociones’ como si fueran contenidos curriculares. La educación emocional, cuando se desvincula de las historias y condiciones singulares y contextualizadas de vida, se convierte en otro dispositivo de control”, precisó Dueñas.

“La verdadera prevención es garantizar ‘entornos protectores’: aulas con menos de 25 alumnos, escuelas con psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales y equipos de orientación que acompañen y cuiden a los que cuidan: familias y docentes con tiempo y apoyo real. Es devolver el juego, el movimiento y la palabra a la infancia”.

2. Prevención secundaria: escuchar sin etiquetar. “Capacitar a docentes y familias para reconocer señales de malestar sin caer en la patologización. Una conducta disruptiva no es un síntoma; es un mensaje. Y el mensaje suele ser: ‘no tengo herramientas para decir lo que me pasa’. Nuestra tarea es ofrecer esas herramientas, no un diagnóstico-etiqueta: escuchar en comunidad es más eficaz que diagnosticar en soledad”.

El acompañamiento familiar resulta fundamental para la prevención y el cuidado de la salud mental en niñas, niños y adolescentes,+ (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Prevención terciaria: sostener sin abandonar. “Cuando el malestar ya está instaurado, no se trata de ‘tratar’, sino de ‘acompañar con dignidad’. Esto implica garantizar tratamientos que no anulen la subjetividad, que no reduzcan la persona a su diagnóstico, y que no la condicionen a la medicación como único horizonte. Es lo que reclamo desde el enfoque de derechos, anclado en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que promueve la atención comunitaria y la participación activa de las personas en su propio proceso", afirmó Dueñas.

A modo de cierre, la especialista destacó que la crisis de salud mental en infancias y adolescencias no es un accidente: “Es el síntoma de un sistema social que ha roto sus lazos y que, en lugar de repararlos, etiqueta, aísla y medicaliza. Como lo he planteado, el camino no es la adaptación, es la transformación”.

En este sentido Dueñas concluyó: “No se trata de que los niños aprendan a sobrevivir en un mundo enfermo. Se trata de que nosotros, los adultos -docentes, familias, profesionales, Estado- nos hagamos cargo de construir un mundo donde no tengan que enfermarse para ser escuchados. La salud mental será comunitaria o no será. Será colectiva o será una nueva forma de encierro. El desafío es nuestro. Y las infancias y adolescencias nos están mirando”.