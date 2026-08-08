Esto es lo que se sabe sobre las enfermedades transmitidas por alimentos vinculadas a lechuga y jalapeños en EE. UU.

La FDA y los CDC confirmaron en Estados Unidos dos brotes alimentarios vinculados a lechuga iceberg y jalapeños desde julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron dos brotes alimentarios que afectan a decenas de estados de Estados Unidos, relacionados con lechuga iceberg y jalapeños. Desde julio de 2026, se han reportado miles de casos de infecciones por cyclosporiasis y salmonella, lo que ha llevado a la retirada de productos agrícolas y a una intensificación de los controles sanitarios en el país.

De acuerdo con la FDA y el CDC, los productos implicados han sido distribuidos en servicios de alimentación, cadenas de restaurantes, mayoristas y puntos de venta minorista, lo que ha favorecido la rápida expansión de los brotes. Las agencias federales insisten en la vigilancia de las cadenas de suministro y la trazabilidad, mientras persisten las investigaciones sobre el origen y la extensión del problema.

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Según las autoridades sanitarias, el brote de cyclosporiasis se atribuye a lechuga iceberg triturada de la empresa Taylor Farms, procedente del centro de México, mientras que los jalapeños afectados fueron importados desde Sinaloa por Coast Citrus Distributors. Ambos productos han sido retirados de la comercialización tras la confirmación de los casos, con el objetivo de contener la propagación de las enfermedades y proteger la salud pública.

¿Qué brotes alimentarios están activos en Estados Unidos y cuántas personas han resultado afectadas?

El CDC ha notificado al menos 6.358 casos confirmados de cyclosporiasis asociados a la lechuga iceberg, con 278 hospitalizaciones y dos muertes reportadas en Michigan. Según el último informe oficial, los estados que han registrado contagios vinculados a este producto son Arkansas, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania y West Virginia.

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En paralelo, el brote de salmonella relacionado con jalapeños frescos importados suma 346 casos confirmados en 27 estados, con 26 hospitalizaciones y sin muertes registradas hasta el momento. Los estados afectados incluyen Alabama, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.

El brote de cyclosporiasis asociado a lechuga iceberg de Taylor Farms acumula 6.358 casos, 278 hospitalizaciones y dos muertes en Michigan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el origen de los productos implicados y cómo se distribuyeron?

La lechuga iceberg triturada involucrada en el brote de cyclosporiasis provino de campos de cultivo en el centro de México y fue distribuida por Taylor Farms, según la FDA. El producto se destinó tanto a cadenas como Taco Bell como al canal minorista y servicios de alimentación institucional. Posteriormente, Taylor Farms realizó un retiro voluntario de toda la lechuga iceberg proveniente de dicha región, de acuerdo con la alerta oficial.

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En cuanto a los jalapeños frescos, la FDA estableció que tenían origen en Sinaloa, México, y fueron importados y distribuidos en Estados Unidos por Coast Citrus Distributors. La distribución incluyó ventas a restaurantes y mayoristas, entre ellos las cadenas Chipotle y Qdoba, que eliminaron el producto de sus menús tras la notificación de la FDA.

¿Cómo se detectaron los brotes y qué medidas adoptaron las autoridades?

La detección de ambos brotes se realizó mediante el sistema nacional de vigilancia epidemiológica, que incluye entrevistas a pacientes, análisis de laboratorio y rastreo de lotes. El CDC y la FDA coordinan la investigación junto con los departamentos de salud estatales y locales.

Tras la identificación de los productos contaminados, la FDA y las empresas responsables implementaron el retiro inmediato de los lotes afectados. Las autoridades también recomendaron a restaurantes, servicios de alimentación y tiendas minoristas la suspensión de la venta y eliminación de los productos implicados. Los CDC han señalado: “El monitoreo nacional y la cooperación interinstitucional resultan esenciales para limitar el impacto de estos brotes alimentarios”.

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El brote de salmonella relacionado con jalapeños frescos importados por Coast Citrus Distributors suma 346 casos en 27 estados y 26 hospitalizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas y riesgos de la cyclosporiasis y la salmonella?

La cyclosporiasis es causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. Los síntomas suelen aparecer entre dos días y dos semanas después de la ingestión, e incluyen diarrea acuosa, fatiga, pérdida de apetito, náuseas y dolor abdominal. El CDC advierte que, en personas con sistemas inmunes comprometidos, la enfermedad puede requerir hospitalización.

La salmonella provoca diarrea, fiebre y cólicos abdominales. Los síntomas surgen entre seis horas y seis días posteriores al consumo del alimento contaminado. En la mayoría de los casos, la recuperación se produce sin tratamiento, aunque los grupos de riesgo (niños, ancianos y personas inmunodeprimidas) pueden requerir atención médica o ingreso hospitalario.

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¿Qué estados han sido los más afectados por los brotes?

En el caso de la cyclosporiasis, Michigan ha reportado la mayor cantidad de hospitalizaciones y las dos muertes asociadas, de acuerdo con el informe estatal compartido por el CDC. Otros estados con cifras significativas de contagios incluyen Illinois, Ohio, Pennsylvania y Kentucky. Para la salmonella, los reportes más elevados provienen de Texas, California, Georgia y Missouri, aunque la distribución es amplia y abarca 27 estados.

El CDC informó que la propagación geográfica de ambos brotes se explica por la amplia distribución de los productos en cuestión y por la dificultad de identificar a tiempo la fuente de los alimentos contaminados.

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La detección de los brotes alimentarios se realizó con vigilancia epidemiológica, entrevistas a pacientes, análisis de laboratorio y rastreo de lotes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones para consumidores y negocios?

Las autoridades sanitarias han instado a la población a descartar cualquier lechuga iceberg triturada de Taylor Farms procedente del centro de México y jalapeños frescos de Coast Citrus Distributors originarios de Sinaloa, México. El CDC sugiere consultar el origen de los productos antes de consumirlos, y la FDA ha publicado instrucciones específicas para la limpieza y desinfección de superficies y utensilios que hayan estado en contacto con los alimentos implicados.

En palabras del CDC: “Si tiene en casa alguno de los productos retirados, no los consuma y elimínelos inmediatamente”. Asimismo, la agencia recuerda la importancia de buscar atención médica ante la aparición de síntomas gastrointestinales tras el consumo de vegetales frescos.

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¿Qué acciones institucionales se han tomado para evitar nuevos brotes?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) propuso un aumento de 33 millones de dólares en el presupuesto federal para fortalecer los sistemas de seguridad alimentaria, con énfasis en la vigilancia de enfermedades parasitarias y bacterianas. Además, la FDA extendió hasta julio de 2028 la fecha límite para la implementación efectiva de la Food Traceability Rule, normativa que exige registros electrónicos detallados para alimentos considerados de alto riesgo.

Según el HHS: “El refuerzo presupuestario busca mejorar la capacidad nacional para gestionar brotes y proteger la salud pública en todos los estados”.

¿Qué se puede esperar en los próximos meses respecto a los brotes?

El CDC y la FDA mantienen la vigilancia sobre la evolución de los brotes y continúan actualizando la información oficial. Las investigaciones permanecen abiertas para identificar posibles nuevas fuentes de contaminación y prevenir casos adicionales. Las autoridades reiteran la importancia de la trazabilidad y el reporte inmediato de síntomas o casos sospechosos para contener el avance de las enfermedades transmitidas por alimentos.

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La FDA subrayó: “Seguimos colaborando con distribuidores y reguladores estatales para asegurar la retirada completa de los lotes contaminados y la protección de los consumidores”.