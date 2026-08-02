Por qué las caminatas con peso son una alternativa para desarrollar y mejorar la condición física

Las caminatas diarias pueden estancarse cuando el cuerpo se adapta y disminuye el esfuerzo percibido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las caminatas diarias tienen un límite conocido: llega un momento en que el cuerpo se adapta, el esfuerzo percibido disminuye y los beneficios físicos se estancan.

Para quienes buscan un paso más allá del cardio moderado sin abandonar el formato de caminata, la incorporación de carga extra con una pesa rusa o mancuerna ofrece una respuesta concreta.

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No se trata de una rutina de gimnasio trasladada a la calle, sino de un método que fusiona resistencia muscular, acondicionamiento cardiovascular y trabajo de agarre en una sola sesión de 30 minutos.

La tendencia de los llamados ejercicios de carga, conocidos en inglés como loaded carries, viene ganando terreno en el mundo del fitness funcional.

Combinan el desafío aeróbico de caminar con la tensión muscular sostenida del entrenamiento de fuerza, lo que los convierte en una herramienta de alto rendimiento para quienes disponen de tiempo limitado. Su atractivo radica en la simplicidad del equipamiento y la densidad del estímulo que generan.

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La caminata con peso mediante una pesa rusa o mancuerna suma resistencia muscular, cardio y trabajo de agarre en una sesión de 30 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Men’s Health, el entrenador e instructor de respiración Andrew Tracey presentó un desafío de caminata con peso estructurado bajo el formato AMRAP (as many rounds as possible, es decir, “tantas rondas como sea posible”).

El ejercicio plantea una sesión de 30 minutos en la que los participantes deben completar la mayor cantidad de rondas posibles con una sola pesa rusa o mancuerna de peso moderado.

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Tres posiciones, un solo implemento

El protocolo se organiza en una tríada de ejercicios de transporte que varían la posición del peso a lo largo del cuerpo. El primero es la carga por encima de la cabeza con un solo brazo: la mancuerna se lleva al hombro y se extiende sobre la cabeza antes de emprender la marcha.

Durante el desplazamiento, el abdomen debe permanecer contraído y los bíceps cerca de las orejas, evitando que la caja torácica se ensanche. Esta posición exige una estabilidad de hombro y de zona media que pocas variantes de caminata logran replicar.

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En el Overhead Carry, el peso se sostiene con un brazo completamente extendido sobre la cabeza, una posición que demanda estabilidad del hombro, activación del abdomen y control de la postura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo movimiento es el portaequipajes frontal con un solo brazo, denominado front rack en la terminología del entrenamiento funcional, en el que la pesa descansa sobre la parte superior del pecho con los nudillos rozando la barbilla y el codo pegado a las costillas.

Según detalló Men’s Health, la clave es mantener el torso lo más erguido posible y avanzar en línea recta, evitando cualquier oscilación lateral que comprometa la postura.

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El tercer ejercicio cierra la secuencia con la maleta del agricultor o farmer’s carry, donde el peso cuelga a un costado del cuerpo con el brazo extendido de forma natural. Esta variante concentra el esfuerzo en la fuerza de agarre y la resistencia del antebrazo, además de exigir una pisada firme y un ritmo sostenido.

Distancia como medida de progreso

Uno de los aspectos más distintivos de este protocolo es su sistema de progresión. En lugar de aumentar repeticiones o series, el objetivo es registrar la distancia total recorrida en cada sesión e intentar superarla en la siguiente antes de incrementar el peso.

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El Front Rack Carry prioriza la alineación corporal y el control del tronco mientras se avanza (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la propuesta del entrenador Tracey, la meta es alcanzar aproximadamente 1,6 kilómetros de distancia acumulada durante los 30 minutos antes de pasar a una carga mayor.

Tracey advirtió que la frecuencia con que se deposita la pesa en el suelo incide directamente en el rendimiento total de la sesión. Cada vez que el implemento toca el suelo, se requiere un esfuerzo adicional para retomarlo, lo que eleva el gasto energético y acorta el tiempo bajo tensión muscular.

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La recomendación es extender cada tramo de carga unos metros más allá del punto de incomodidad inicial, sin sacrificar la técnica.

El descanso no está proscrito, pero sí condicionado: solo se interrumpe la marcha cuando resulta imprescindible para recuperar el aliento o preservar la correcta ejecución del movimiento.

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La distancia total recorrida funciona como medida de progreso y la meta propuesta es alcanzar 1,6 kilómetros antes de aumentar la carga (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el entrenador, esta lógica convierte al reto en un entrenamiento de umbral, donde la gestión del esfuerzo y la toma de decisiones sobre cuándo detenerse forman parte del desafío tanto como el movimiento en sí.

Fuerza, postura y capacidad aeróbica en simultáneo

El fundamento fisiológico del entrenamiento con carga radica en la simultaneidad de los estímulos. Según explicó Tracey a Men’s Health, mover objetos pesados a distancias medias o largas de forma sostenida produce adaptaciones que el entrenamiento de fuerza tradicional y el cardio por separado no logran replicar con la misma eficiencia de tiempo.

El ritmo cardíaco se eleva de manera sostenida, mientras que los músculos estabilizadores del tronco, los hombros y las manos trabajan en contracción continua. Las tres posiciones del protocolo no son intercambiables ni equivalentes: cada una apunta a una cadena muscular diferente.

La carga sobre la cabeza activa los estabilizadores del hombro y la columna torácica; el portaequipajes frontal demanda mayor trabajo de los músculos del core anterior; y el farmer’s carry transfiere el esfuerzo al agarre, los antebrazos y la musculatura paraespinal.

La suma de las tres en una sola sesión genera un estímulo integral que abarca desde la musculatura profunda hasta la capacidad pulmonar.