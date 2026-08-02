La ciudad de Neuquén aprobó una ordenanza que prohíbe fumar en las plazas y en las veredas de los colegios

Una ordenanza municipal de la ciudad de Neuquén prohíbe fumar en las plazas

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Durante años, la imagen de personas fumando en bares, oficinas públicas, restaurantes o salas de espera fue parte de la vida cotidiana. Sin embargo, la implementación progresiva de leyes antitabaco -desde hace unas dos décadas- modificó profundamente esos hábitos y consolidó una nueva conciencia social sobre los riesgos del humo para la salud. Ahora, la ciudad de Neuquén aprobó una ordenanza que extiende la protección a determinados espacios abiertos frecuentados por familias y menores de edad.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante en junio y establece la creación de espacios libres de humo en plazas, parques temáticos, sectores recreativos de la costa ribereña y veredas de establecimientos educativos.

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La normativa también incorporó los nuevos dispositivos de consumo de nicotina, como cigarrillos electrónicos, vapeadores y bolsas de nicotina, que en los últimos años ganaron presencia entre adolescentes y jóvenes.

Una respuesta a los nuevos desafíos

La ordenanza surge en un contexto en el que las políticas de control del tabaco evolucionan para adaptarse a nuevas formas de consumo. Aunque la provincia cuenta desde 2007 con legislación que restringe el tabaquismo en ambientes cerrados, especialistas y autoridades coincidieron en que era necesario actualizar las herramientas de prevención.

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En la ciudad de Neuquén se extendió la protección a determinados espacios abiertos frecuentados por familias y menores de edad

Según informó el diario Río Negro, uno de los antecedentes que impulsó el debate fue el trabajo de la abogada neuquina Gianella Severini, coordinadora legal para América Latina de la organización Tobacco Free Kids, quien fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud por su labor en la lucha contra el tabaquismo.

A partir de ese reconocimiento, Severini mantuvo encuentros con representantes locales y ofreció colaboración técnica para fortalecer las políticas de salud pública vinculadas al control del tabaco. Según explicó, Neuquén ya tenía estándares importantes de protección, pero debía incorporar a la normativa los nuevos productos que fueron apareciendo en el mercado.

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La especialista señaló que las recomendaciones internacionales apuntan a ampliar progresivamente los espacios protegidos, evaluando cada etapa y avanzando a medida que las medidas demuestran efectividad y aceptación social.

Protección para niñas, niños y adolescentes

Uno de los principales objetivos de la ordenanza es resguardar la salud de los menores de edad. Aunque muchas personas consideran que fumar al aire libre no representa riesgos para terceros, estudios científicos demuestran que la exposición al humo ambiental también puede afectar a quienes se encuentran cerca, especialmente a los niños.

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La concejal Victoria Fernández, impulsora de la iniciativa, explicó que la preocupación de diversas instituciones educativas fue clave para incluir las veredas de las escuelas dentro de los espacios libres de humo.

Desde los establecimientos advirtieron no solo sobre la exposición al humo durante los horarios de ingreso y salida, sino también sobre el impacto que tiene para los estudiantes observar a adultos fumando frente a los colegios. La medida busca reducir esa naturalización del consumo y promover entornos más saludables.

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La iniciativa fue aprobada por el Concejo Deliberante en junio y establece la creación de espacios libres de humo en plazas, parques temáticos, sectores recreativos de la costa ribereña y veredas de establecimientos educativos

Además, la normativa intenta frenar el crecimiento del uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos entre adolescentes. Estos dispositivos suelen ser percibidos como menos perjudiciales que el cigarrillo convencional, aunque organismos sanitarios internacionales alertan sobre los riesgos asociados a la nicotina y otras sustancias presentes en sus aerosoles.

Menos contaminación y más conciencia ambiental

La ordenanza también incorpora una dimensión ambiental. Las colillas de cigarrillo figuran entre los residuos más abundantes en espacios públicos y constituyen una fuente de contaminación para plazas, parques, ríos y lagos.

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Cada colilla contiene restos de sustancias tóxicas que pueden filtrarse al suelo y al agua, afectando ecosistemas y fauna. A esto se suman los residuos generados por vapeadores descartables y otros dispositivos electrónicos, cuyo manejo inadecuado representa un desafío creciente para las ciudades.

Por ese motivo, las autoridades consideran que la reducción del consumo en áreas recreativas contribuirá no solo a mejorar la calidad del aire, sino también a disminuir la generación de residuos contaminantes.

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Un cambio cultural como principal herramienta

Las autoridades municipales destacan que el éxito de la medida dependerá más de la concientización que de las sanciones. La experiencia de las restricciones en espacios cerrados mostró que el cumplimiento se consolidó principalmente gracias al cambio cultural y al compromiso de la comunidad.

Actualmente, el Ejecutivo municipal trabaja en la reglamentación de la ordenanza y en la instalación de cartelería informativa en los sectores alcanzados por la norma. También se prevén campañas de difusión para informar a vecinos y visitantes sobre los nuevos espacios protegidos.

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El desafío será consolidar una transformación similar a la que ocurrió años atrás con la prohibición de fumar en ambientes cerrados. En ese sentido, funcionarios, especialistas y organizaciones vinculadas a la salud pública coinciden en que la ampliación de los espacios libres de humo representa un paso más hacia una ciudad con entornos más saludables, seguros y amigables para las nuevas generaciones.