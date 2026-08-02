Dos trabajadores quedaron soterrados en una mina clandestina en el oriente salvadoreño: Uno de ellos falleció

La Fuerza Armada de El Salvador atendió una emergencia en una mina clandestina de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte. (Foto cortesía Fuerza Armada de El Salvador)

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Personal de la Fuerza Armada de El Salvador respondió de inmediato al llamado de auxilio realizado por habitantes de la zona de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión Norte. El aviso informaba que dos trabajadores de minas clandestinas habían quedado atrapados en una mina localizada en ese sector.

Según la información difundida por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, el incidente ocurrió el sábado 1° de agosto. Los equipos de rescate lograron sacar con vida a uno de los mineros, identificado como Carlos Wilfredo Delgado Díaz, quien se encontraba a 45 metros de profundidad. Delgado Díaz fue trasladado a un centro hospitalario, donde actualmente recibe atención médica y, de acuerdo con el reporte oficial, se encuentra estable.

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A través de un video compartido en redes sociales se muestran las maniobras de rescate que las autoridades emplearon entre los estrechos pasajes del túnel para extraer a Delgado Díaz. En las imágenes se observan las labores coordinadas para avanzar por los conductos y asegurar el traslado del trabajador hasta la superficie.

Impactantes imágenes muestran el tenso rescate de un hombre que quedó atrapado en el interior de una mina ilegal en El Salvador. Sus compañeros utilizan una cuerda para sacarlo de un estrecho pozo.

Durante esas maniobras, también fue encontrado el cuerpo sin vidade la segunda víctima, cuyo nombre no fue detallado en el comunicado oficial. El ministro de Defensa precisó que el segundo trabajador se hallaba a unos 80 metros de profundidad, lo que complicó aún más las labores de recuperación.

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El operativo involucró a personal capacitado en este tipo de situaciones. Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron al accidente ni sobre posibles investigaciones en curso respecto del funcionamiento de la mina.

El rescate en la mina clandestina permitió sacar con vida a Carlos Wilfredo Delgado Díaz, quien estaba a 45 metros de profundidad. (Foto cortesía Fuerza Armada de El Salvador)

Al menos 15 minas abandonadas en el oriente salvadoreño

Un informe presentado por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador en 2019 advirtió que en la zona oriental del país existen al menos 15 minas de oro y plata abandonadas, localizadas principalmente en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión. Estas minas, muchas de las cuales operaron desde hace más de un siglo, fueron abandonadas sin un cierre técnico adecuado, lo que las convirtió en graves pasivos ambientales para las comunidades cercanas.

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El informe detalló que en el departamento de Morazán destacan complejos mineros como Los Encuentros, El Divisadero, Montecristo, Barrios, San Pedro y El Gigante. En el departamento de San Miguel se encuentran minas como Potosí, Montemayor, Loma Larga y Flamenco Pavón. En La Unión sobresale la exmina San Sebastián, reconocida por la persistente contaminación activa en sus alrededores, así como otras minas como Las Piñas y Tepeyac.

Entre los principales riesgos ambientales y sociales identificados por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica figura la contaminación de fuentes de agua. Los residuos metálicos provenientes de estas minas afectan las cuencas de los ríos Goascorán y Grande de San Miguel, incrementando la filtración de metales pesados y amenazando la seguridad hídrica de la región. Además, muchas de estas minas presentan un alto riesgo de drenaje ácido, ya que el contacto de la lluvia con los minerales expuestos puede generar ácidos que contaminan el entorno.

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El informe también destacó que las comunidades cercanas a estas minas enfrentan impactos negativos en la salud física y en la seguridad de los suelos de cultivo, lo que agrava la vulnerabilidad en la zona oriental de El Salvador.