La fórmula casera de cuatro ingredientes que mantiene los muebles sin polvo durante más tiempo

Una mezcla casera combina limpieza y una capa protectora para retrasar la acumulación de polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El polvo es uno de los problemas más persistentes del hogar, ya que vuelve a las superficies pocas horas después de limpiar. La razón tiene base física: las partículas que lo forman quedan suspendidas en el aire y se depositan de nuevo en cuanto el movimiento del ambiente se detiene.

Pero existe una fórmula casera de cuatro ingredientes que no solo retira el polvo acumulado en los muebles, sino que deja una película protectora que retrasa su reaparición durante semanas.

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Por qué el polvo se adhiere a los muebles

El polvo vuelve rápido porque permanece suspendido en el aire y se deposita cuando el ambiente se estabiliza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo se fija a las superficies por una combinación de electricidad estática y fuerzas moleculares débiles. Los acabados lacados son especialmente propensos a atraer partículas, mientras que los tratamientos a base de aceite ofrecen mayor resistencia.

Según Molekule, especialista en calidad del aire interior, la humedad relativa, calidad del aire y frecuencia de uso del espacio determinan la velocidad de acumulación. Lo que permite frenar ese ciclo es neutralizar la carga estática de la superficie o aplicar un recubrimiento que impida que las partículas se adhieran.

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La fórmula: ingredientes y preparación

La electricidad estática favorece que las partículas se adhieran a superficies lisas y brillantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla antipolvo se prepara en un pulverizador de 500 mililitros con los siguientes ingredientes:

1 cucharada de jabón lavavajillas

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre blanco de limpieza

20 gotas de aceite esencial de lavanda

Agua hasta completar el volumen del envase

Se retira la boquilla del spray, se introducen todos los ingredientes y se termina de rellenar con agua. Se cierra y se agita con energía hasta obtener una emulsión homogénea. La mezcla tiende a separarse, por lo que conviene agitarla antes de cada uso.

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Los acabados lacados atraen más residuos que algunas maderas tratadas con aceites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada componente cumple una función específica. Karina Toner, experta en limpieza y directora de operaciones de Spekless, explica en Homes & Gardens que “el vinagre descompone la suciedad y elimina el biofilm superficial, mientras que el aceite atrapa y levanta las partículas de polvo en lugar de desplazarlas”.

El jabón actúa como emulsionante para mantener el agua y el aceite integrados. Según ScienceInsights, el aceite de oliva deja una capa ligeramente deslizante que dificulta que el polvo se aferre a la superficie, lo que extiende el tiempo entre limpiezas a entre dos y cuatro semanas por aplicación.

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Cómo aplicar la mezcla paso a paso

La prueba previa en una zona poco visible evita sorpresas en acabados delicados o sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1: Retirar el polvo superficial

Antes de usar el spray, pasar una bayeta de microfibra seca o un plumero por la superficie. Así se evita arrastrar la suciedad al humedecer el mueble.

Paso 2: Pulverizar sobre un trapo, no sobre el mueble

Aplicar varias pulverizaciones sobre un trapo de microfibra limpia hasta que quede ligeramente humedecida. El exceso de producto puede dejar cercos o una película grasa.

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La aplicación correcta prioriza el uso de microfibra y el control del exceso de producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 3: Limpiar siguiendo la veta de la madera

Pasar el trapo con movimientos suaves y, en superficies de madera, siempre en la dirección de la veta. La microfibra húmeda atrapa el polvo y distribuye la mezcla de forma uniforme.

Paso 4: Secar y pulir

Dar la vuelta el trapo y repasar la superficie con la cara seca. Este paso final elimina los restos de producto y devuelve el brillo al mueble sin que quede apariencia grasosa.

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El vinagre blanco ayuda a descomponer suciedad superficial y facilita el arrastre de residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superficies aptas y precauciones

La fórmula está concebida para madera sellada y acabados lacados. Apartment Therapy recomienda probarla siempre en una zona poco visible antes de aplicarla en toda la superficie, ya que el aceite puede oscurecer ciertos acabados.

Para madera delicada o antigüedades, aconseja evitar formulaciones con vinagre y usar productos específicos para ese tipo de piezas.

La mezcla no es apta para cristales, donde el aceite deja vetas visibles, ni para tapizados o tejidos, ya que el jabón puede atraer suciedad y el aceite generar manchas difíciles de eliminar.

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