Dieta cetogénica: para quiénes está recomendada y cuándo es un riesgo

La dieta cetogénica reduce al mínimo los carbohidratos y aumenta las grasas para llevar al cuerpo a un estado de cetosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La dieta cetogénica es un plan de alimentación que reduce al mínimo los carbohidratos y aumenta el consumo de grasas, con el objetivo de que el cuerpo entre en un estado llamado cetosis.

Este enfoque alimentario, cuyos orígenes se remontan a hace más de 100 años en el tratamiento de la epilepsia, hoy se investiga por su potencial en otras condiciones como la diabetes tipo 2, la obesidad y algunos trastornos neurológicos.

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Existen diferentes variantes de la dieta cetogénica, adaptables a las necesidades de cada paciente. Según un estudio encabezado por Damian Dyńka y colaboradores, la clave está en la planificación y el acompañamiento profesional para lograr sus beneficios de forma segura.

La dieta cetogénica se investiga por su potencial en la diabetes tipo 2, la obesidad, el Alzheimer, el Parkinson y otros trastornos neurológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su uso tradicional en neurología, la dieta cetogénica se ha explorado en enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y el síndrome de ovario poliquístico, así como en la reducción de peso en personas con sobrepeso u obesidad.

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En cetosis, el organismo utiliza la grasa como fuente principal de energía en lugar de los azúcares. Para alcanzar este estado, es necesario un equilibrio específico de grasas, proteínas y carbohidratos, siempre bajo guía profesional.

Contraindicaciones de la dieta cetogénica

Aunque la dieta cetogénica puede ser útil para muchas personas, no es adecuada para todos. Existen contraindicaciones absolutas, que corresponden a enfermedades poco frecuentes pero graves, como ciertos trastornos hereditarios del metabolismo de grasas o la porfiria, donde esta dieta puede resultar peligrosa.

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El estudio encabezado por Damian Dyńka en 2026 señaló que la dieta cetogénica requiere planificación y acompañamiento profesional para aplicarse de forma segura (Freepik)

También hay contraindicaciones relativas, en las que la dieta podría usarse, pero solo bajo un control médico muy estricto. Entre ellas se encuentran la pancreatitis aguda, la insuficiencia hepática o renal avanzada, la hipercolesterolemia familiar y el uso de medicamentos como el propofol. En estos casos, el riesgo de complicaciones es mayor y se recomienda extrema precaución.

Una contraindicación absoluta significa que la dieta cetogénica no debe intentarse bajo ningún motivo en esas condiciones, ya que podría poner en riesgo la vida.

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En cambio, una contraindicación relativa implica que la decisión debe tomarse caso por caso, valorando riesgos y beneficios junto al equipo médico. Identificar estas situaciones ayuda a prevenir problemas de salud.

Las contraindicaciones absolutas de la dieta cetogénica incluyen trastornos hereditarios del metabolismo de grasas y la porfiria, donde puede resultar peligrosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Situaciones que requieren ajustes y seguimiento

De acuerdo con el estudio, algunas personas pueden intentar la dieta cetogénica, pero necesitan ajustes y un seguimiento personalizado. Este es el caso, por ejemplo, de quienes tienen diabetes y usan medicamentos para bajar el azúcar, ya que la dieta puede potenciar el efecto de estos fármacos y aumentar el riesgo de hipoglucemia.

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También requieren control médico quienes padecen hipertensión tratada, problemas de vesícula biliar, deficiencia de electrolitos, arritmias cardíacas, embarazo, lactancia, bajo peso, actividad física intensa, estrés importante o están en recuperación tras una cirugía. Cada una de estas situaciones necesita atención médica, ya que el cambio en la alimentación puede afectar la salud de forma diferente.

La pancreatitis aguda, la insuficiencia hepática o renal avanzada y la hipercolesterolemia familiar figuran entre las contraindicaciones relativas de la dieta cetogénica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos, la adaptación a la dieta cetogénica debe ser gradual y acompañada de controles clínicos regulares. Por ejemplo, en personas con antecedentes de cirugía o embarazo, puede ser recomendable esperar a que el cuerpo esté completamente recuperado antes de realizar cambios importantes en la alimentación. La supervisión profesional permite detectar a tiempo cualquier síntoma adverso o necesidad de ajuste, aclaran los expertos en el estudio.

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Interacciones y efectos secundarios

La dieta cetogénica puede interactuar con varios medicamentos, como los usados para la diabetes (insulina, sulfonilureas, inhibidores SGLT-2), algunos antiepilépticos, diuréticos y corticosteroides. Estas interacciones pueden potenciar o reducir el efecto de los fármacos, por lo que muchas veces se necesita ajustar las dosis y vigilar posibles efectos adversos.

La dieta cetogénica puede interactuar con insulina, sulfonilureas, inhibidores SGLT-2, antiepilépticos, diuréticos y corticosteroides, por lo que puede exigir ajustes de dosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los efectos secundarios, la mayoría son leves y temporales, como fatiga, dolor de cabeza, náuseas, molestias digestivas o la llamada “gripe cetogénica”.

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Estos síntomas suelen aparecer en las primeras semanas y desaparecer después. Es poco frecuente que sean graves si la dieta está bien planificada y supervisada, destacó el trabajo.

La aparición de estos efectos suele estar relacionada con la adaptación del cuerpo al nuevo tipo de alimentación. Para reducir molestias, es importante hidratarse bien, aumentar el consumo de electrolitos y hacer la transición de manera gradual. Si los síntomas no mejoran o se intensifican, es fundamental consultar con el equipo de salud para valorar si conviene modificar o suspender la dieta.

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La gripe cetogénica, la fatiga, el dolor de cabeza y las náuseas suelen aparecer en las primeras semanas, mientras la evidencia sobre la dieta cetogénica aún requiere estudios más amplios (Foto: Pixabay)

Limitaciones de la evidencia y aplicación práctica

A pesar de sus posibles beneficios, la dieta cetogénica presenta desafíos en la vida cotidiana. Muchas personas encuentran difícil mantenerla a largo plazo debido a cambios en los hábitos sociales, culturales y emocionales, y por la dificultad que implica evitar alimentos comunes en reuniones y celebraciones.

El estudio destaca que, aunque existen muchos estudios y experiencias positivas, todavía hacen falta investigaciones más amplias y de mejor calidad para saber en qué casos la dieta cetogénica es realmente segura y eficaz. Por eso, recomiendan que esta dieta siempre se realice con supervisión profesional y adaptada a cada paciente.

La adherencia, la educación alimentaria y el apoyo del entorno son claves para el éxito a largo plazo. Cada persona puede tener resultados y dificultades diferentes, por lo que no existen soluciones generales. Consultar siempre con profesionales es la mejor forma de aprovechar los posibles beneficios y minimizar los riesgos de la dieta cetogénica.