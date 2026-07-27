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El Gobierno de Guatemala iniciará la venta voluntaria de gasolina E10 el 22 de agosto de 2026

El Ministerio de Energía y Minas prevé que el conductor elija entre la mezcla con etanol y el combustible tradicional en las estaciones, con la bomba de regular como la única habilitada para el nuevo producto

Una mano carga gasolina E10 en un automóvil. Se observa un surtidor de combustible con el cartel E10 que indica 10% etanol, 90% gasolina.
Una persona carga gasolina E10, compuesta por un 10% de etanol y 90% de gasolina, en un vehículo como parte de la transición energética en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Guatemala comenzará a vender gasolina E10 de forma voluntaria desde el 22 de agosto de 2026, una medida con la que el Ministerio de Energía y Minas busca sustituir un aditivo cuestionado por etanol y abrir la puerta a una baja en el precio al consumidor.

El plan ya tiene calendario de ejecución y volumen previsto. El ministerio informó que la operativización empezó en junio y terminará el 21 de agosto, mientras que entre el 30 de junio y el 31 de diciembre de 2026 el país necesitará alrededor de 44 millones de galones de etanol.

En la conferencia de prensa, el ministro Erwin Barrios precisó que el conductor podrá elegir entre la nueva mezcla y la gasolina convencional cada vez que acuda a una estación de servicio.

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El esquema aprobado establece que solo la bomba de gasolina regular despachará E10 y que las demás seguirán ofreciendo combustible sin mezcla.

Barrios aseguró que ya están listos todos los registros, licencias y autorizaciones para la comercialización, el transporte y el resto de la cadena de suministro.

El funcionario afirmó: “Actualmente ya se cuenta con todos los registros, todas las licencias y autorizaciones correspondientes para la comercialización, el transporte y los demás actores involucrados en la cadena de suministro”.

Hombre en traje azul con corbata roja en atril de madera. Pantalla muestra 'La Ronda Ministerial'. Bandera de Guatemala y bandera del Ministerio de Energía y Minas
Guatemala venderá gasolina E10 de forma voluntaria desde el 22 de agosto de 2026 para sustituir un aditivo cuestionado por etanol. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

La mezcla reemplazará un aditivo prohibido en Estados Unidos

La gasolina E10 combina 90% de gasolina y 10% de etanol. Según explicó el ministro, el cambio consiste en reemplazar el metil tert-butil éter, conocido como MTBE, un aditivo prohibido en Estados Unidos por sus efectos nocivos para la salud y el medioambiente.

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Al responder a versiones que, dijo, circulan desde hace más de un año en redes sociales, Barrios sostuvo que el funcionamiento del vehículo no cambiará. “Es la misma gasolina que siempre han usado, pero que técnicamente tiene sustituido un elemento”, señaló.

El ministro añadió que los automóviles operarán igual antes y después del inicio del suministro, siempre que tengan mantenimiento adecuado. Esa posición, indicó el MEM, está respaldada por pruebas de la Universidad del Valle de Guatemala que no han detectado efectos negativos en los motores.

Sobre el precio, Barrios sostuvo que hay tres factores que empujan a una reducción: el etanol no depende de la volatilidad internacional del petróleo, su alto octanaje permite bajar el octanaje de la gasolina base y su costo histórico ha sido inferior al de la gasolina fósil.

El MEM calcula una baja de entre 0,50 y 1,50 quetzales por galón, aunque recordó que no fija precios porque el mercado funciona en libre competencia.

El director de la Dirección General de Hidrocarburos adelantó que se publicarán precios de referencia para facilitar la fiscalización. Esos valores deberán exhibirse en las vallas de cada estación de servicio.

El ministerio prevé dos buques al mes y denunció 15 alzas de precios

La logística ya comenzó con importaciones desde el exterior. A mediados de julio el buque “Bonita Aki” descargó en Santo Tomás de Castilla 23.798 barriles, equivalentes a aproximadamente 999.518 galones, de alcohol carburante procedente de Estados Unidos.

Ese cargamento fue el primero de una serie de embarques que el MEM prevé recibir a razón de dos buques por mes para cubrir una demanda anual cercana a 100 millones de galones, de acuerdo con la agencia.

Para 2027, el ministerio proyecta una demanda de 94,7 millones de galones de etanol y una proporción mínima de 60% de etanol avanzado en la mezcla total, según los acuerdos ministeriales 298-2026/SG y 299-2026/SG publicados en el Diario de Centro América.

Barrios vinculó la entrada de la E10 con el actual contexto internacional de aumento en los combustibles y con la propuesta de subsidio temporal enviada por el gobierno al Congreso de la República. Dijo que, a diferencia de ese apoyo transitorio, el efecto económico de la nueva mezcla “no es un paliativo, no es temporal”, sino permanente para la economía familiar.

Ante la posibilidad de que el subsidio no avance en el Legislativo, el ministro indicó que el Ejecutivo trabaja en una mesa técnica para buscar mecanismos alternativos. También admitió que esas opciones son “muy complejos”.

Con esta decisión, Guatemala pasa a integrar el grupo de más de 60 países que ya comercializan gasolina mezclada con etanol, según cifras citadas por el propio Barrios.

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