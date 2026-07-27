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Receta de croquetas de coliflor y cúrcuma, rápida y fácil

Se preparan en 35 minutos, rinden cuatro porciones y pueden cocinarse en horno o sartén

Un plato con varias croquetas doradas, una de ellas abierta y mostrando el relleno amarillo, cuenco con mayonesa, rodaja de limón y servilleta sobre mesa.
Las croquetas de coliflor y cúrcuma se pueden cocinar en sartén o al horno y rendir unas 12 unidades para 4 porciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La coliflor pasó de ser la verdura que “nadie quería” a protagonista de la cocina saludable. Durante años ocupó un lugar secundario en la verdulería, elegida casi por obligación. Hoy, sin embargo, aparece en recetas que la muestran en su mejor versión: sabrosa, versátil y sorprendente.

En estas croquetas, con el toque dorado de la cúrcuma, se transforma en un bocado crujiente por fuera y cremoso por dentro que conquista a toda la familia. No hace falta ser cocinero para prepararlas: con ingredientes simples y una sartén, el resultado es notable.

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La cúrcuma no es un condimento nuevo en Argentina. Llegó de la mano de las cocinas del mundo árabe y del sudeste asiático, y hoy se consigue en cualquier dietética o supermercado del país. Su color amarillo intenso tiñe todo lo que toca y aporta un sabor levemente terroso, casi cálido, que combina a la perfección con la suavidad neutra de la coliflor.

Estas croquetas son ideales para la vianda, una entrada rápida entre semana o para acompañar una ensalada fresca. En Argentina, cada vez más hogares las adoptan como alternativa a las clásicas croquetas de papa, especialmente en familias que buscan sumar más verduras al menú diario sin resignar sabor ni textura.

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Lo mejor de todo: se pueden hacer al horno o en sartén, se adaptan a lo que haya en la heladera y gustan tanto a chicos como a adultos. Una receta que, una vez que se prueba, se repite.

Receta de croquetas de coliflor y cúrcuma

Se trata de pequeñas porciones de coliflor cocida y pisada, mezclada con queso, huevo y condimentos, moldeadas a mano y doradas en sartén o al horno. La cúrcuma les da ese color amarillo vibrante y un sabor levemente terroso que las hace únicas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Plato con croquetas de coliflor y cúrcuma, decoradas con hierbas verdes picadas y pimentón, acompañadas de salsa cremosa y un trozo de limón.
Las croquetas de coliflor son una alternativa a las croquetas de papa para sumar más verduras al menú diario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 coliflor mediana (aproximadamente 600 gr de ramitos)
  • 1 huevo
  • 80 gr de queso rallado (parmesano o cuartirolo rallado grueso)
  • 3 cucharadas de pan rallado (más extra para rebozar)
  • 1 cucharadita de cúrcuma molida
  • 0,5 cucharadita de ajo en polvo
  • Sal y pimienta negra a gusto
  • Aceite de girasol o de oliva, cantidad necesaria (para cocinar)
  • Perejil fresco picado, a gusto (opcional)

Cómo hacer croquetas de coliflor y cúrcuma, paso a paso

  1. Separar la coliflor en ramitos y cocinarlos en agua con sal durante 8 a 10 minutos, hasta que estén bien tiernos. Escurrir y dejar enfriar unos minutos.
  2. Pisar la coliflor con un tenedor o procesarla brevemente. No debe quedar un puré liso: dejar algo de textura.
  3. Volcar la coliflor pisada en un bol. Agregar el huevo, el queso rallado, las 3 cucharadas de pan rallado, la cúrcuma, el ajo en polvo, sal, pimienta y el perejil picado si se usa. Mezclar bien hasta integrar.
  4. Si la mezcla queda muy húmeda, agregar 1 cucharada más de pan rallado. La masa debe poder moldearse sin desarmarse.
  5. Con las manos húmedas, tomar porciones del tamaño de una pelota de golf y darles forma ovalada o redonda.
  6. Pasar cada croqueta por pan rallado, cubriendo bien todos los lados.
  7. Opción sartén: Calentar un chorro generoso de aceite a fuego medio-alto. Cocinar las croquetas 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén bien doradas. No moverlas antes de tiempo para que no se rompan.
  8. Opción horno: Colocarlas en una asadera con papel manteca, rociar con un hilo de aceite y hornear a 200 ℃ durante 20 a 25 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
  9. Retirar y servir de inmediato, solas o con salsa de yogur, mayonesa de limón o chimichurri suave.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 croquetas medianas, suficientes para 4 porciones como entrada o guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 16 gr
  • Proteínas: 9 gr
  • Fibra: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

  • Heladera: Hasta 3 días en un recipiente hermético. Recalentar en sartén o horno para recuperar el crocante; el microondas las ablanda.
  • Freezer: Se pueden freezar crudas (ya rebozadas) hasta 1 mes. Cocinar directamente desde el freezer, agregando 5 minutos extra de cocción.

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