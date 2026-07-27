Rosario Central le envió una carta documento al canciller Pablo Quirno por sus dichos sobre el posteo del club en el que no estaba Messi

El afiche de Rosario Central en el que agradeció la actuación de la selección argentina tras el Mundial (@RosarioCentral)

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El Club Atlético Rosario Central le envió este lunes una carta documento, firmada por su presidente Gonzalo Belloso, al canciller Pablo Quirno, y le exigió que rectifique públicamente sus dichos en 48 horas, bajo amenaza de demanda judicial.

La medida responde a dos publicaciones que el funcionario realizó el 19 de julio de 2026 en la red social X en referencia a un posteo del club en el que no estaban Lionel Messi ni Lionel Scaloni.

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En la primera, Quirno escribió: “Siempre se puede ser más odioso… Sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame”. Cuando un usuario le explicó que la imagen correspondía a la formación inicial del partido ante Jordania —el único en que Giovani Lo Celso, surgido de las inferiores de Central, jugó como titular en el torneo—, el canciller respondió: “No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable”.

En la carta, el club calificó esas afirmaciones de “falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas” y argumentó que de la foto no se “sacó” a nadie. “Cualquiera puede contar que en la foto hay once jugadores. Dado que frecuentemente Ud. ha realizado publicaciones sobre fútbol, no ignora que esa es la cantidad de jugadores titulares en cualquier partido”, reza el texto. “En otras palabras, mintió a sabiendas y con mala intención”, agrega el comunicado.

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El posteo de Pablo Quirno

La institución también cuestionó las palabras elegidas por el funcionario. “Las adjetivaciones que eligió (‘odioso’, ‘infame’) son insultos, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostiene la carta. Sobre la calificación de “infame” al torneo ganado por Central, el club señaló que denota “un evidente ánimo de dañar, desprestigiar y ofender”.

El escrito invoca la condición institucional de Quirno. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los altos funcionarios tienen “deberes especiales de cuidado” al dirigirse a ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil. “Su palabra causa un efecto y una difusión que no la tiene el hombre corriente”, advierte la carta. “Utilizar la autoridad y notoriedad que le otorga su función para agredir organizaciones que, por el motivo que sea, no son de su agrado, no solamente deshonra el cargo que ocupa sino que agrava la ilegalidad de su conducta”, agrega el texto.

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El otro posteo de Pablo Quirno

El club también acusó al canciller de buscar “generar violencia” con sus expresiones. “Es inconcebible e inaceptable que ud. promueva deliberadamente esos sentimientos de odio y discriminación hacia nuestra institución”, indica la carta, que además señala que la atribución de “intenciones miserables, absolutamente falsas” busca “adrede, perjudicar la imagen, el prestigio y el honor” de la institución.

La intimación formal se apoya en el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la respuesta. Rosario Central exige que Quirno aclare y rectifique “por la misma vía por la que realizó las publicaciones” dentro de las 48 horas de recibida la carta documento. De no hacerlo, el club anunció que iniciará acciones judiciales para reparar “los daños y perjuicios ocasionados al prestigio y trayectoria de la institución”.

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El texto cierra con un anuncio: en caso de obtener una indemnización, Rosario Central donará el monto “a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario a través de la Asociación Rosarina de Fútbol para que muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad".

LA CARTA DOCUMENTO